Norwegian Seafood Council e Investfood ampliano la partnership: il marchio "Seafood from Norway" arriva anche nei punti vendita MACHAPOKÈ

MILANO, 13 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Il Norwegian Seafood Council - ente promotore del marchio di origine "Seafood from Norway"- e Investfood, piattaforma multibrand innovativa nel settore del food service, annunciano l'ampliamento della loro partnership strategica: il progetto di valorizzazione del salmone norvegese coinvolgerà da febbraio 2026 anche la catena MACHAPOKÈ.

Dopo l'annuncio della collaborazione con i brand del Gruppo Investfood durante lo scorso anno, il coinvolgimento di MACHAPOKÈ rappresenta un ulteriore passo nel percorso condiviso per esaltare l'eccellenza del salmone norvegese all'interno dell'offerta poké e sushi del Gruppo Investfood. Con 40 punti vendita attivi, MACHAPOKÈ si distingue nel panorama italiano del pokè per un format che unisce ingredienti selezionati, valorizza l'origine delle materie prime e offre un'esperienza di consumo contemporanea, pensata per un pubblico attento e consapevole.

Grazie a questo accordo, l'origine del salmone norvegese sarà evidenziata in modo continuativo in tutti i punti di contatto con il cliente, sia online sia offline. Il marchio Seafood from Norway e la dicitura "salmone norvegese" saranno integrati nei menù digitali e cartacei, nei materiali presenti nei punti vendita e nelle principali piattaforme di ordinazione, oltre a essere ottimizzati attraverso attività di comunicazione dedicate.

In un contesto in cui cresce l'attenzione non solo verso qualità ma anche verso la provenienza e la sostenibilità, comunicare in modo chiaro l'origine certificata del prodotto rappresenta un punto distintivo e un fattore determinante per le scelte del consumatore finale. Infatti, sempre più consumatori ricercano ingredienti garantiti da una filiera sicura e trasparente, un'esigenza che il Gruppo Investfood ha scelto di mettere al centro della propria proposta gastronomica.

Tali elementi sono da tempo fondamentali anche nell'industria ittica norvegese che da sempre è impegnata nel garantire standard elevati di sostenibilità ambientale, sicurezza alimentare e trasparenza lungo tutta la filiera. Dall'allevamento nelle acque fredde e limpide della Norvegia fino alla distribuzione internazionale, il sistema norvegese si fonda su criteri rigorosi di tracciabilità e controllo, caratteristiche che contribuiscono a consolidare la fiducia dei consumatori e a rafforzare il posizionamento del salmone norvegese come riferimento di qualità riconosciuta nel mercato italiano.

Da questa comune prospettiva, prosegue ulteriormente l'impegno nel rendere sempre più riconoscibile l'origine del salmone norvegese all'interno dell'offerta poké e sushi del Gruppo Investfood, consolidando una partnership orientata alla qualità e alla trasparenza di un ingrediente simbolo del consumo Out of Home contemporaneo.

"Con grande entusiasmo prosegue la nostra collaborazione con il Gruppo Investfood, che oggi si estende anche a MACHAPOKÈ. Rendere visibile e riconoscibile il marchio Seafood from Norway significa accompagnare il consumatore in una scelta informata, valorizzando l'origine e la qualità del salmone norvegese, ingrediente ormai simbolico della formula Out of Home di poké" – dichiara Tom-Jørgen Gangsø, Direttore Italia del Norwegian Seafood Council.

"Con l'ingresso di MACHAPOKÈ nel progetto, rafforziamo ulteriormente il nostro impegno verso qualità e trasparenza. Comunicare in modo chiaro l'origine del salmone norvegese è per noi un passo fondamentale per offrire ai clienti un'esperienza sempre più consapevole e coerente con i valori del nostro gruppo. " – commenta Daniele Gargano, CMO Investfood.

NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL

Il Norwegian Seafood Council (NSC) è un ente fondato dal Ministero della Pesca nel 1991 con sede centrale a Tromsø, avente il compito di collaborare e supportare il settore della pesca e dell'acquacoltura in Norvegia per sviluppare mercati per il pesce e divulgarne la cultura attraverso attività di marketing e di informazione. NSC, finanziato dall'industria ittica norvegese, agisce anche da organismo di consulenza per il Ministero norvegese del Commercio, dell'Industria e della Pesca, e rappresenta con orgoglio il marchio d'origine Seafood from Norway, simbolo di origine di tutti i prodotti ittici norvegesi. È presente in 15 mercati, tra cui Italia, Francia, Spagna, Italia , Giappone, Brasile, Stati Uniti e Cina, con circa 80 dipendenti.

Seguici sui nostri canali: https://www.pescenorvegese.it/ | Instagram | Facebook

INVESTFOOD

Investfood è una piattaforma multibrand innovativa nel settore del food service, nata con l'obiettivo di offrire esperienze gastronomiche di alta qualità attraverso format distintivi e accessibili. Il gruppo, ad oggi presente sul territorio nazionale con circa 100 punti vendita, riunisce alcuni tra i brand più riconosciuti nel panorama italiano del poké e del sushi, tra cui MACHAPOKÈ, Pokéria by NIMA, NIMA Sushi, Pacifik Poké, This is Not a Sushibar, Poké Factory, Maui Hawaiian Restaurant. Investfood promuove una cucina sana, sostenibile e trasparente, valorizzando ingredienti selezionati e collaborando con partner di eccellenza. Con una forte vocazione digitale e un approccio orientato all'innovazione, Investfood si propone come punto di riferimento per il consumo fuori casa, combinando gusto, qualità e responsabilità

