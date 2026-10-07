Nuova ricerca: le PMI italiane vedono l'IA agentica come un modo per superare la complessità del fare business

Il 96% delle PMI italiane intervistate* considera l'IA agentica importante per il futuro del business: dalla ricerca dei fornitori alla gestione della logistica, le aziende individuano applicazioni concrete per semplificare attività complesse.

MILANO, 7 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Le PMI italiane vedono l'IA agentica come uno strumento sempre più rilevante per semplificare le complesse attività aziendali - dall'approvvigionamento internazionale e la selezione dei fornitori all'amministrazione e logistica - secondo una nuova ricerca commissionata da Alibaba.com e condotta da Censuswide tra 1.000 decisori italiani delle PMI.

Quasi tutti gli intervistati (96%) considerano l'IA agentica importante per le opportunità offerte alle PMI nel 2026, mentre quasi tre quarti (74%) ritengono che la loro azienda adotterà probabilmente strumenti di IA agentica entro i prossimi 12 mesi. Inoltre, quasi nove su dieci (87%) dichiarano di voler approfondire la propria conoscenza dell'IA agentica.

La ricerca mostra che le aziende stanno considerando l'IA agentica per applicazioni pratiche nelle loro operazioni quotidiane. Le aree più frequentemente citate in cui gli intervistati si aspettano benefici includono la gestione delle procedure doganali, delle normative sulle importazioni e della documentazione per l'approvvigionamento internazionale (23%),il confronto tra fornitori, prezzi e alternative (22%) e i processi amministrativi e finanziari (21%).

Tra le altre aree in cui le PMI intravedono un potenziale beneficio dell'IA agentica figurano la verifica della qualità e dell'affidabilità dei fornitori, la gestione delle relazioni con i fornitori, il customer service e la customer experience, lo sviluppo prodotto e l'innovazione, la ricerca di nuovi prodotti o fornitori e la gestione di ordini, spedizioni e logistica, con valori che si attestano intorno al 19%.

Queste priorità riprendono alcune delle sfide evidenziate dalle aziende in una precedente ricerca commissionata da Alibaba.com nel 2024. All'epoca, gli intervistati avevano evidenziato: la ricerca di partner affidabili (21%), problemi nella catena di approvvigionamento e nella logistica (20%), nelle barriere normative (20%) e nella burocrazia del business internazionale (aumento di documenti e pratiche) (17%).

Due anni dopo, molte di queste stesse aree sono tra quelle in cui le PMI vedono un potenziale nell'IA agentica per supportare le loro operazioni – dalla navigazione tra normative e documentazione alla valutazione dei fornitori e alla gestione della logistica. I risultati indicano che le aziende identificano sempre più modi concreti in cui l'IA potrebbe aiutarle a navigare tra la complessità associata all'operazione e l'approvvigionamento internazionale.

Come Patrick Sostmann, General Manager Europe di Alibaba.com, ha dichiarato: "Per le PMI, la complessità è spesso una delle sfide più grandi del fare business, in particolare quando si tratta di approvvigionamento, valutazione dei fornitori e operare a livello internazionale. Ciò che questa ricerca mostra è che le aziende italiane stanno già identificando aree molto pratiche in cui una piattaforma di IA agentica progettata specificamente per le PMI, come Accio, può supportarle. Il nostro obiettivo è rendere queste capacità accessibili a tutte le PMI e aiutarle a navigare più facilmente in processi aziendali complessi, dalla ricerca e l'approvvigionamento fino all'operatività quotidiana, consentendo loro di competere sui mercati globali."

Accio è la piattaforma di IA agentica di Alibaba.com per le aziende, che mette a disposizione un team di agenti AI preconfigurati in grado di supportare l'intero ciclo di vita delle PMI, dall'inizio alla fine. Le piccole imprese e gli imprenditori possono utilizzare Accio per effettuare ricerche di mercato, identificare opportunità di prodotto, sviluppare nuovi prodotti, valutare i fornitori e gestire le attività operative quotidiane. A differenza degli strumenti di IA generativa che si limitano a rispondere a singoli prompt, gli agenti di Accio sono in grado di svolgere attività autonome articolate in più fasi, tra cui il confronto delle opzioni tra fornitori e il monitoraggio dei trend di prezzo, riducendo il lavoro ripetitivo e dispendioso in termini di tempo che occupa gran parte delle giornate dei piccoli imprenditori.

Nel complesso, la ricerca mostra che le PMI italiane stanno valutando sempre più l'IA agentica in relazione ad applicazioni aziendali concrete e ad aree di interesse particolarmente rilevanti, come il sourcing, la gestione dei fornitori e le operazioni internazionali.

Nota metodologica

La ricerca del 2026 è stata condotta da Censuswide tra il 18 e il 24 agosto 2026 su 1.000 decisori, di almeno 25 anni, appartenenti a PMI italiane con meno di 250 dipendenti. La ricerca del 2024, condotta dal 24 al 31 maggio su 1.000 titolari d'impresa, ha riguardato aziende del settore manifatturiero/di prodotto con almeno 10 dipendenti, almeno 3,5 milioni di euro di fatturato annuo e attività di vendita internazionale; ha incluso anche aziende con più di 250 dipendenti. Per questo motivo, il confronto descrive un'evoluzione dello scenario e non una serie temporale perfettamente omogenea.

*survey basata su risposte multiple

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Informazioni su Alibaba.com

Fondata nel 1999, Alibaba.com è una piattaforma leader per l'e-commerce business-to-business (B2B) globale che serve buyer e fornitori provenienti da oltre 200 paesi e regioni in tutto il mondo. Alibaba.com è impegnata nell'offerta di servizi che coprono tutti gli aspetti dell'e-commerce, tra cui: fornire alle aziende strumenti che permettono di raggiungere un pubblico globale per i loro prodotti e supportare i buyer a scoprire prodotti, trovare fornitori ed effettuare ordini online in modo rapido ed efficiente. Alibaba.com fa parte di Alibaba International Digital Commerce Group.

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