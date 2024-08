Nuove sfide per gli operatori del Primary Packaging farmaceutico

Como, 02/08/2024 - Un contesto in evoluzione

I mercati globali del packaging farmaceutico e delle macchine per l’imballaggio dei farmaci registreranno una crescita della domanda, almeno fino al 2028, rispettivamente di circa l'8% e il 7,5% annui. Tuttavia, i crescenti costi associati al riempimento, all'imballaggio e all'etichettatura dei farmaci, insieme all'aumento delle spese energetiche, potrebbero impattare sensibilmente sul risultato economico dei produttori farmaceutici.

Di conseguenza, tecnologie e soluzioni che permettono di massimizzare i profitti sono sempre più attenzionate dai produttori farmaceutici, particolarmente interessati alla flessibilità produttiva, all'implementazione della robotica e alla sostenibilità, con specifico riferimento a tutti quei processi che ottimizzano la riduzione degli sprechi.

Inoltre, considerato il cambiamento di focus dell'industria verso molecole sempre più complesse e soggette a degradazione, aumenta la necessità di processi di produzione più accurati che possano garantire la produzione di prodotti finali totalmente privi di contaminazione.

In questo contesto, i più importanti operatori del settore come l’italiana Steriline, pianificano il futuro destinando alla Ricerca e Sviluppo tutti i fondi necessari ad affrontare le evoluzioni del mercato.

I principali fattori di impatto

Trainato principalmente da un aumento esponenziale della domanda di biofarmaci, si stima che il mercato del trattamento farmaceutico asettico crescerà a un tasso annuale composto del 7,9% tra il 2021 e il 2031. Negli ultimi anni, infatti, la produzione di farmaci sterili è cresciuta significativamente in virtù di nuove tipologie di prodotti immessi sul mercato; nuovi farmaci biologici, terapie avanzate, ecc.

Inoltre, la necessità di ottimizzare i costi di produzione dei medicinali, compresi evidentemente quelli più innovativi, è stata ulteriormente accentuata dall'inflazione globale recente, che ha aumentato la pressione sul potere di determinazione dei prezzi dei marketer farmaceutici già sfidati dalla pressione al ribasso dei governi sui costi di rimborso dei farmaci.

Va altresì considerato che la pandemia di COVID-19 ha portato molti pazienti a gestire autonomamente le proprie cure, spingendo gli innovatori a sviluppare nuovi prodotti distintivi che permettono ai pazienti di somministrare terapie a casa con la stessa sicurezza dell'ambiente clinico. Una tendenza che ha alimentato un crescente interesse e una maggiore domanda per siringhe pre-riempite e autoiniettori, che offrono ai pazienti la comodità e la semplicità di dispositivi facili da usare con dosi predefinite e precise, riducendo gli sprechi al di fuori dell'ambiente clinico. Ciò comporta indubbiamente costi più bassi e vantaggi distintivi per tutti.

Infine, per quanto riguarda la tecnologia, si osserva una chiara tendenza verso una maggiore automazione e una più marcata adozione di robot nella produzione asettica, oltre alla digitalizzazione di tutti i processi attraverso l'Internet delle Cose (IoT) o Pharma 4.0. Questi cambiamenti stanno rendendo i processi di produzione di farmaci sterili ancora più robusti e sicuri.

Steriline e driver di cambiamento futuri

In futuro, i produttori come Steriline s.r.l. affronteranno sfide connesse con il crescente numero di farmaci biologici mirati a piccoli lotti che entrano nella pipeline, poiché la maggior parte della capacità commerciale è stata progettata per volumi più grandi e ricorrenti. Inoltre, i complessi e costosi processi di produzione delle sostanze farmacologiche richieste per i biologici di alto valore, come l'mRNA e i vettori virali, spingeranno ulteriormente gli obiettivi di massimizzare la garanzia di sterilità per minimizzare il rischio di fallimenti del lotto.

Ulteriori tendenze sono sicuramente nel campo dell'intelligenza artificiale, in particolare riguardo l'ispezione visiva automatizzata. Attualmente, l'occhio nudo rimane un punto di riferimento in quest'area del processo, quindi i sistemi di telecamere digitali offriranno enormi vantaggi.

La divisione R&D di Steriline s.r.l. affronta quotidianamente la sfida della flessibilità per rispondere ai requisiti in evoluzione dei nuovi approcci di somministrazione dei farmaci. Che si tratti di formulazioni più complesse o di metodi di somministrazione innovativi, l’obiettivo è soddisfare queste nuove tendenze.

Per approfondimenti su Steriline s.r.l.

Steriline è rinomata a livello globale per le sue soluzioni avanzate nel riempimento asettico di ogni tipo di contenitore sterile, affermandosi come una delle principali aziende nel primary packaging farmaceutico.

Il cuore pulsante dell'innovazione di Steriline è il suo dipartimento di ricerca e sviluppo multidisciplinare, che permette di proporre soluzioni d'avanguardia a tutti i clienti. Grazie a questo impegno, Steriline ha tradotto la sua visione tecnologica in impianti all'avanguardia, specializzati e affidabili, rispondendo sempre puntualmente alle nuove esigenze dell'industria farmaceutica.

