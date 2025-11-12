Overstep ridefinisce la crescita online: l'importanza strategica della Link Building e delle campagne Digital PR

Roma, 11/11/2025 - In un panorama digitale dove la visibilità organica è sempre più contesa, Overstep, agenzia specializzata nel digital marketing e nelle strategie SEO, pone l'accento su uno degli asset più strategici per la crescita online: l'integrazione tra campagne di Digital PR e Link Building.

Mentre molte aziende si concentrano esclusivamente sull'ottimizzazione on-site, Overstep evidenzia come il vero vantaggio competitivo si costruisca off-site, ovvero attraverso la capacità di un brand di guadagnare menzioni e backlink autorevoli. L'agenzia accompagna le aziende nel loro percorso di crescita attraverso strategie basate sui dati che mirano non solo a scalare le classifiche di Google, ma a costruire una reputazione digitale solida e duratura.

Il ruolo cruciale di Link Building e Digital PR

Il cuore dell'approccio strategico di Overstep risiede nella fusione tra l'analisi SEO e le relazioni pubbliche digitali. L'agenzia pone un accento particolare sull'evoluzione della link building , che oggi si fonde indissolubilmente con le campagne digital PR. Non si tratta più di una semplice acquisizione di link, ma della creazione di relazioni strategiche con media online, testate di settore, blogger e influencer. L'obiettivo è generare endorsement digitali (backlink qualitativi) che segnalino ai motori di ricerca l'autorevolezza del brand, portando al contempo traffico qualificato e aumentando la brand awareness.

"Molte aziende vedono ancora la link building come un'attività puramente tecnica, slegata dalla comunicazione," afferma Simone Durante, Head of SEO e Fondatore di Overstep. "Noi crediamo invece che sia l'esatto opposto: è l'arte di raccontare la storia di un brand in modo così efficace da meritare di essere citati. Una campagna Digital PR ben orchestrata non porta solo 'link', ma costruisce fiducia, posiziona l'azienda come leader di pensiero nel suo settore e genera un impatto reale e misurabile sul business."

L'expertise di Overstep copre l'intero spettro delle strategie di visibilità, dalla SEO tecnica e il content marketing fino alla gestione complessa di campagne di digital PR internazionali, garantendo ai propri clienti un vantaggio competitivo sostenibile.

Chi è Overstep

La missione di Overstep è proporre soluzioni per organizzare in modo fruttuoso e lungimirante il digital marketing delle aziende. L'approccio dell'agenzia si basa sull'ASCOLTARE le esigenze del cliente rispetto ai suoi obiettivi (fidelizzare clienti, acquisirne nuovi, aumentare le vendite o i prezzi, ottimizzare i flussi) e decidere insieme se intervenire su uno o più aspetti contemporaneamente.

Fondata da Simone Durante (Head of SEO), e forte della visione imprenditoriale che unisce le competenze tecniche di Durante a quelle commerciali di Stefano Bacchiocchi e strategiche di Vito Monterisi, Overstep si distingue per un metodo che integra le tre competenze chiave del management: amministrativa, commerciale e tecnica. L'obiettivo finale è comunicare quell’entità unica, rilevante e significativa che fa emergere l’identità aziendale, assicurando un successo non transitorio.

