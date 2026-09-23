PANASONIC FACTORY SOLUTIONS CENTRALIZZA IL SUO CORE BUSINESS NELL'EUROPA ORIENTALE

Panasonic sta investendo in un nuovo Technical Center a Budapest per supportare meglio i produttori di elettronica in tutta l'Europa centrale e orientale.

WIESBADEN, Germany, 23 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Panasonic Factory Solutions rafforza la propria presenza nell'Europa centrale e orientale centralizzando le attività di supporto clienti, ingegneria, assistenza e sviluppo a Budapest, Ungheria. Come parte di questo investimento strategico, l'azienda ha aperto un Technical Center notevolmente ampliato, creando un hub regionale che riunisce competenze dedicate a supportare i produttori di elettronica in tutta l'Europa orientale e oltre.

Una nuova casa per l'eccellenza tecnica

Il nuovo Technical Center integra la più ampia strategia di Panasonic. Il nuovo sito offre quattro sale di formazione e demo completamente attrezzate, permettendo a Panasonic di offrire una formazione significativamente maggiore ai clienti con workshop tecnici e formazione pratica. Il Customer Experience Center di Panasonic a Monaco continuerà a fungere da vetrina B2B dell'azienda, includendo strutture di formazione dedicate ai clienti.

Il Technical Center di Budapest avrà una superficie operativa di 860 m² con una linea demo significativamente più ampia dotata delle più recenti tecnologie SMT di Panasonic. Questo include la nuova serie G della piattaforma NPM (NPM-GP/L, GW e GH), la più recente tecnologia di feeder ASF per il caricamento automatico dei componenti, e la soluzione software AI APC-5M per la manutenzione predittiva.

Maggiore Innovazione, Formazione e Supporto per tutto il ciclo di vita

Oltre a ospitare dimostrazioni e programmi di formazione per i clienti, il Technical Center di Budapest funge anche da hub per i programmi di Operation and Maintenance (O&M) e per i servizi di supporto lungo l'intero ciclo di vita dei prodotti di Panasonic Connect Europe. Nel 2022, l'azienda ha istituito con successo a Budapest il servizio dedicato al ricondizionamento di teste di montaggio e feeders.

"Con la crescita continua della domanda per i nostri programmi di formazione, dimostrazioni e supporto tecnico, è diventato chiaro che il nostro precedente Technical Center non offriva più lo spazio di cui i nostri clienti e team avevano bisogno," spiega Jérôme Clouet, Senior Product Manager di Panasonic Connect Europe. "Il nostro nuovo impianto di Budapest ci dà la capacità di espandere significativamente queste attività, creando al contempo un ambiente dimostrativo molto più realistico che consente ai clienti di valutare soluzioni di produzione complete su misura per le loro esigenze produttive individuali."

Budapest: un nuovo hub per polo di eccellenza ingegneristica

La capitale ungherese è stata scelta per due motivi. Innanzitutto, si trova in una delle regioni di produzione di elettronica in più rapida crescita d'Europa, accanto a un fiorente polo industriale in Cechia e Romania. In secondo luogo, Budapest è un centro consolidato di eccellenza ingegneristica.

"L'Europa, centrale e orientale, è una delle regioni più dinamiche per la produzione di elettronica, in particolare nei settori industriale, automotive e per la produzione di schede server con intelligenza artificiale," aggiunge Clouet. "Allo stesso tempo, Budapest offre accesso a una comunità ingegneristica eccezionale e a talenti tecnici. Questa combinazione la rende la sede ideale per espandere le nostre capacità e supportare i clienti in tutta la regione."

Visita il sito web per ulteriori informazioni qui: https://eu.connect.panasonic.com/global/en/smart-factory-smt-tht-fatp-and-beyond.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/panasonic-factory-solutions-centralizza-il-suo-core-business-nelleuropa-orientale-302887279.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale PrNewswire.