Patrimonio artistico, innovazione e sostenibilità. Così Pompei vuole diventare Capitale della Cultura 2027.

A Roma, per presentare la propria candidatura a Capitale della Cultura 2027. Pompei già partner della fondazione Milano Cortina 2026, con i suoi rappresentanti istituzionali, ha ufficializzato, presso la sede del Ministero, a Palazzo Spadolini, il proprio progetto volto appunto a ottenere l'ambita designazione. Un sogno collettivo, che unisce patrimonio archeologico, innovazione e sostenibilità, sostenuto da oltre cento sindaci e da una rete di importanti realtà culturali e artistiche. "Non siamo qui solo per fare emergere la nostra città, amata nel mondo, come un faro di cultura e sviluppo sostenibile".

L'assegnazione permanente del Premio Strega Giovani a Pompei che ospiterà ogni anno la semifinale del prestigioso riconoscimento letterario, è uno dei punti di forza del progetto: "Ospitiamo la semifinale con i 12 finalisti e siamo la città che accoglierà stabilmente il premio" -ha spiegato l'assessore alla Cultura Andreina Esposito, sottolineando il ruolo della cittadina vesuviana come nuovo punto di riferimento per la letteratura italiana. Un altro elemento distintivo è l’arrivo della Fiamma Olimpica e Paralimpica con la nave scuola Amerigo Vespucci, un evento simbolico che unisce la storia millenaria della città con i valori dello sport e della condivisione internazionale. "Iniziative come questa dimostrano la vitalità e l’universalità del nostro progetto culturale" -ha commentato il Sindaco Lo Sapio.

La sostenibilità è al centro della visione per il futuro di Pompei. Il progetto Pompei Emissioni Zero e il Giro d’Italia E-Enel , dedicato alla mobilità elettrica, rappresentano un impegno concreto verso la transizione ecologica e l’innovazione urbana. "Abbiamo lavorato affinché Pompei fosse al centro di questo percorso di innovazione e sostenibilità" -ha aggiunto Lo Sapio. Dal recupero degli spazi urbani alla Biennale d’Arte, passando per l’eredità di Bartolo Longo e il valore storico del Santuario, Pompei si propone come una Capitale della Cultura inclusiva, capace di coniugare tradizione e modernità. Su queste basi l’amministrazione ha sottoscritto la collaborazione stingente con la Fondazione Milano Cortina 2026 a supporto delle attività di organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi e culturali relativi ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026, “stiamo cogliendo ogni opportunità per essere pronti” afferma il primo cittadino . "Continuum non è solo una parola, ma una promessa: preservare il nostro patrimonio, creare opportunità per i giovani e plasmare un futuro culturale sostenibile" -ha concluso l'assessore Esposito.

