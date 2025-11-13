PENNY Italia annuncia la partnership con Benedetta Rossi

Cernusco sul Naviglio – 13 novembre 2025 - PENNY Italia è lieta di annunciare una nuova e prestigiosa collaborazione con Benedetta Rossi, volto autorevole e amatissimo della cucina italiana. Benedetta entra ufficialmente a far parte della famiglia PENNY, dando vita a una partnership che celebra la sostanza, la semplicità e la qualità accessibile. Questa sinergia nasce da una profonda affinità di valori: Benedetta e PENNY condividono una visione concreta della cucina, fatta di rispetto per le tradizioni, attenzione al risparmio, lotta agli sprechi e prodotti regionali. È una cucina che parla alle persone, con autenticità e competenza, proprio come Benedetta fa ogni giorno con la sua community di milioni di follower, che la considera una figura di fiducia, vicina e genuina. La collaborazione si svilupperà lungo un percorso editoriale che vedrà Benedetta protagonista di videoricette inedite realizzate con i prodotti delle marche di Penny - dalla frutta e verdura fresca 100% italiana Natura è, ai brand premium con certificazioni DOP e IGP come Cuor di Terra, fino alle linee dedicate al benessere come Wellness.

I contenuti saranno diffusi attraverso tutti i canali di Fatto in casa da Benedetta – social, YouTube, sito, app – e amplificati sulle piattaforme PENNY, online e offline. Inoltre, Benedetta incontrerà i suoi follower e clienti PENNY in una serie di eventi speciali presso i punti vendita, a partire da dicembre con il primo appuntamento nello spazio PENNY di via Mascagni a Catania, il 5 dicembre, per condividere momenti di relazione autentica, firmare libri e scattare foto all’interno della cornice dei nostri negozi.

“Questa partnership rappresenta un passo importante per PENNY – commenta Clotilde Balassone, Strategic Marketing Director PENNY Italia –. Benedetta Rossi è un punto di riferimento per chi ama cucinare con passione ma anche con senso pratico. Con lei condividiamo l’idea che la qualità non debba essere complicata, ma concreta e alla portata di tutti. È un incontro di sostanza, non di apparenza, che ci permette di parlare alle persone con autenticità e valore.”

Talks Media powered by EXTE, agenzia di riferimento di Fatto in casa da Benedetta, leader in Italia nella costruzione, gestione e monetizzazione di media brand & creator, ha seguito il progetto e collabora alla realizzazione dell’attività.

“Siamo orgogliosi di affiancare Benedetta e il team PENNY in un progetto che valorizza la semplicità e l’autenticità, due valori che sentiamo profondamente nostri”, commenta Emiliano Messeni, Amministratore e Direttore Commerciale di Talks Media by EXTE. “Questa partnership rappresenta un esempio concreto di come i brand possano costruire valore mettendo al centro le persone e i contenuti di qualità, creando connessioni reali tra marca e community.”.

PENNY Italia

PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con 460 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 5000 dipendenti, di cui donne sono il 62%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 389.000 dipendenti e ha chiuso il 2023 con un fatturato di oltre 92 miliardi di euro, con oltre 16.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/

