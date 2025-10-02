PENNY Italia innovazione in cassa: più servizi, più valore per i clienti

Cernusco Sul Naviglio 01.10.2025. PENNY Italia continua a investire in innovazione e digitalizzazione per rafforzare la propria competitività nel canale discount e offrire ai clienti un’esperienza d’acquisto sempre più moderna, fluida e integrata.

In linea con la propria strategia di evoluzione del servizio, l’insegna ha introdotto in tutti i punti vendita una serie di nuovi strumenti di pagamento e servizi digitali che semplificano la quotidianità e ampliano le possibilità di interazione con il brand.

Tra le novità più rilevanti, l’accettazione dei buoni pasto rappresenta un cambio di paradigma per il mondo del discount, storicamente meno coinvolto da questo tipo di convenzioni. I clienti PENNY possono ora utilizzare i buoni pasto dei circuiti Day by Upcoop, Repas, Toduba, 360 Welfare, EP Spa Lunch GM, Satispay, Pellegrini e Coverflex, beneficiando di una maggiore flessibilità nella gestione del proprio potere d’acquisto. Un passo concreto verso l’inclusione di nuove abitudini di consumo e verso una maggiore accessibilità dell’offerta.

A questo si aggiunge la possibilità di pagare in cassa gli avvisi del circuito PAGO PA, integrando un servizio utile e quotidiano all’interno dell’esperienza di spesa. In ottica di digitalizzazione dei servizi finanziari, PENNY ha inoltre attivato il servizio PAYSAFE:CASH, che consente ai clienti di banche digitali come N26, Hype e Bunq di effettuare prelievi e versamenti in contanti direttamente in cassa. Una soluzione innovativa che unisce semplicità, sicurezza e comodità, valorizzando il punto vendita come spazio multifunzionale.

Infine, l’introduzione del pagamento tramite Satispay rafforza ulteriormente l’offerta di strumenti digitali agili e smart, in linea con le nuove abitudini di pagamento e con le aspettative di un consumatore sempre più connesso e orientato alla velocità.

Con queste innovazioni, PENNY conferma la propria visione strategica di mettere la tecnologia al servizio delle persone, semplificare la vita quotidiana e generare valore per il cliente e per il business, anche attraverso soluzioni che ridefiniscono il ruolo del discount nel panorama della distribuzione moderna.

PENNY Italia

PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con circa 460 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 5000 dipendenti, di cui donne sono il 62%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 95 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 390.000 dipendenti e ha chiuso il 2024 con un fatturato di oltre 96 miliardi di euro, con più di 16.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewegroup.com/en/

