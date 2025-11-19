Phemex lancia un festival da 6 milioni di dollari in più sedi per celebrare il sesto anniversario della sua fondazione

APIA, Samoa, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, annuncia una campagna di festeggiamento dell'anniversario della durata di un mese con 6 milioni di dollari in premi, che si svolgerà dal 19 novembre al 19 dicembre 2025. La celebrazione segue un anno importante in cui la piattaforma è passata da 6 a oltre 10 milioni di utenti e ha completato un rebranding completo, sottolineando la sua crescita in un ecosistema diversificato di criptovalute.

La campagna si estende su cinque sedi principali, ciascuna delle quali offre premi personalizzati per diversi comportamenti di trading. I premi spaziano da orologi Rolex a dispositivi iPhone 17 Pro Max, fino ad arrivare ad un ampio montepremi distribuito tra attività di trading quotidiane.

Su Spot, gli utenti hanno accesso al trading senza commissioni e ai premi in token CandyDrop. I partecipanti ai futures possono prendere parte a una competizione di trading, aprire scatole fortunate e competere per premi speciali. In Earn, gli utenti possono esplorare prodotti flessibili e fissi con APY competitivi. Gli utenti Fiat beneficiano di depositi sulla carta senza commissioni per tutto il periodo, mentre le missioni di referral offrono bonus aggiuntivi per la partecipazione basata sulla community.

Commenta Federico Variola, amministratore delegato Phemex: "La nostra piattaforma ora serve trader con abitudini e obiettivi distinti, quindi la nostra campagna di festeggiamento dell'anniversario è stata progettata allo stesso modo – varie sedi, utilità reale e premi che corrispondono al modo in cui le persone usano effettivamente Phemex. Riflette la più ampia strategia alla base dell'espansione del nostro ecosistema".

Mentre Phemex entra nel settimo anno di attività, continuerà a organizzare eventi stagionali, festival commerciali, aggiornamenti di prodotto e programmi per la community globale. La campagna del sesto anniversario segna solo l'inizio di una serie più ampia di iniziative pensate per rafforzare la connessione tra gli utenti, rendendo al contempo la piattaforma più interattiva, gratificante e divertente. Ulteriori aggiornamenti e celebrazioni saranno annunciati nel corso della stagione.

Informazioni su Phemex

Fondata nel 2019, Phemex è un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, su cui contano oltre 10 milioni di trader in tutto il mondo. La piattaforma offre prodotti di trading spot e derivati, copy trading e gestione patrimoniale progettati per dare priorità all'esperienza utente, alla trasparenza e all'innovazione. Con un approccio proiettato al futuro e un impegno verso una maggiore autonomia e controllo da parte degli utenti, Phemex offre strumenti affidabili, accesso inclusivo e opportunità in continua evoluzione per i trader di ogni livello affinché possano crescere e avere successo.

Per ulteriori informazioni visitare il sito https://phemex.com/

