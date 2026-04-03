Phemex pubblica la prova delle riserve di aprile 2026, riportando un rapporto di riserva totale del 131%.

APIA, Samoa, 3 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, ha annunciato la pubblicazione del suo Proof of Reserves (PoR) di aprile 2026, rafforzando il suo impegno per la trasparenza, la garanzia degli asset e la sicurezza dei fondi degli utenti. L'ultimo rapporto conferma che tutti i saldi degli utenti sono completamente garantiti, con un coefficiente di riserva totale del 131% sulle principali attività.

Secondo il Proof of Reserves di aprile 2026, Phemex mantiene riserve sovracollateralizzate nelle principali criptovalute, tra cui BTC al 133,11%, ETH al 141,61%, USDT al 103,61% e SOL al 155,62%. Tutte le attività dichiarate superano un coefficiente di riserva del 100%, il che indica che le passività degli utenti sono pienamente coperte e che le attività rimangono accessibili in ogni momento.

Il sistema Proof of Reserves di Phemex utilizza un modello di verifica basato sull'albero di Merkle, che consente agli utenti di confermare in modo indipendente che i loro saldi siano inclusi nelle passività totali della piattaforma, preservando al contempo l'integrità e la privacy dei dati. Questo approccio crittografico consente una verifica trasparente senza esporre i dati dei singoli account.

Federico Variola, CEO di Phemex, ha commentato: "Essere orientati all'utente, in pratica, significa dare agli utenti una chiara visibilità su come vengono detenuti e gestiti i loro asset. La pubblicazione sistematica delle prove delle riserve rientra in questo approccio, garantendo che la trasparenza sia parte integrante del sistema anziché essere considerata un controllo una tantum. Si tratta di creare una piattaforma in cui gli utenti possano operare con fiducia, sapendo che i principi fondamentali sono stati rispettati".

Pubblicando mensilmente la Prova delle Riserve, Phemex offre una visione verificabile della solvibilità della piattaforma e delle riserve a supporto. L'aggiornamento di aprile 2026 porta avanti questa prassi, promuovendo una maggiore responsabilità e una trasparenza misurabile nell'ecosistema degli asset digitali. Gli investimenti continui in infrastrutture, stabilità del sistema e user experience mirano a garantire che i trader possano gestire gli asset, eseguire operazioni e accedere ai fondi senza intoppi.

Informazioni su PhemexFondata nel 2019, Phemex è una Borsa di criptovalute incentrata sull'utente a cui si affidano oltre 10 milioni di trader in tutto il mondo. La piattaforma offre prodotti di trading spot e derivati, copy trading e gestione patrimoniale progettati per dare priorità all'esperienza utente, alla trasparenza e all'innovazione. Con un approccio proiettato al futuro e un impegno verso una maggiore autonomia e controllo da parte degli utenti, Phemex offre strumenti affidabili, accesso inclusivo e opportunità in continua evoluzione per i trader di ogni livello affinché possano crescere e avere successo.

Per ulteriori informazioni visitare il sito https://phemex.com/

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