PiazzadiSpagna9 luxury boutique hotel sceglie Wolf Agency per il suo nuovo sito multilingua, SEO e Digital PR

PiazzadiSpagna9 luxury boutique hotel & art gallery affida a Wolf Agency la costruzione del suo nuovo sito multilingua e la strategia di visibilità online. Gli obiettivi: rafforzare la reputazione del brand in Italia e a livello internazionale, favorire le prenotazioni dirette e accompagnarne la crescita.

PiazzadiSpagna9, luxury boutique hotel & art gallery, sito in un palazzo storico che si affaccia su Piazza di Spagna, ha scelto Wolf Agency, agenzia SEO di Torino , come partner per rafforzare la propria presenza digitale, affidandole lo sviluppo del nuovo sito web e un piano di visibilità che comprende SEO e Digital PR.

La collaborazione ha come obiettivi migliorare il posizionamento e la visibilità del brand sui mercati nazionali e internazionali, la user experience e il sistema di prenotazione diretta, accompagnando la fase di crescita che il brand sta vivendo.

PiazzadiSpagna9 unisce l’ospitalità di alta gamma all’arte contemporanea, che negli spazi del palazzo trova una vera e propria galleria d’arte. A distinguerlo è un’accoglienza fortemente personale, costruita sulle esigenze di ciascun ospite, insieme alla possibilità di vivere le dimore in uso esclusivo, per chi desidera soggiornare nel centro di Roma godendo della riservatezza di una residenza privata.

Per raccontare ogni aspetto della struttura ricettiva, il nuovo sito, sviluppato in italiano e in inglese, riserverà particolare attenzione all’esperienza utente e al racconto della struttura in tutte le sue dimensioni, dalle camere e dagli appartamenti alla proposta artistica, fino alle soluzioni in uso esclusivo, integrando un sistema di prenotazione diretta che accompagni l’ospite dalla scoperta del brand fino alla conferma del soggiorno.

Sul fronte della Digital PR, l’agenzia costruirà un piano di comunicazione che dia spazio alle novità della struttura e alle sue iniziative legate all’arte contemporanea, rafforzandone la reputazione nei risultati dei motori di ricerca e nelle risposte generate dalle piattaforme di intelligenza artificiale, che molti viaggiatori oggi consultano quando devono scegliere dove soggiornare.

“Siamo molto contenti di avviare questa collaborazione con Wolf Agency”, dichiara Tiziana Babbucci, responsabile marketing di PiazzadiSpagna9. “La nostra struttura è cresciuta molto e oggi abbiamo bisogno di partner capaci di comprendere davvero il nostro posizionamento tra i boutique hotel di lusso a Roma, la nostra identità e l’ambizione che abbiamo per il futuro. Vogliamo far conoscere il brand in Italia e soprattutto all’estero, restando fedeli a ciò che rende diverso e unico un soggiorno a PiazzadiSpagna9”.

Per l’agenzia torinese l’incarico conferma la specializzazione su progetti che integrano sviluppo web, posizionamento organico e Digital PR, un approccio che nell’hospitality di fascia alta permette di lavorare in modo coordinato sulla visibilità del brand e sulle prenotazioni dirette.

“Lavorare con PiazzadiSpagna9 significa confrontarsi con un brand che ha un’identità precisa e un pubblico internazionale molto esigente”, afferma Isan Hydi, CEO di Wolf Agency. “Il nostro compito è fare in modo che questa identità emerga con la stessa coerenza ovunque l’ospite la incontri, dalle pagine del sito agli articoli sulle testate di settore, fino alle risposte che i motori di ricerca e di intelligenza artificiale restituiscono quando qualcuno cerca un luxury boutique hotel a Roma”.

Il percorso avviato da PiazzadiSpagna9 e Wolf Agency mette così in relazione l’identità di una struttura che fa dell’arte, dell’accoglienza su misura e della sua posizione affacciata su Piazza di Spagna i propri tratti distintivi con un lavoro digitale trasversale su sito, comunicazione e visibilità sui motori di ricerca e sulle AI.

PiazzadiSpagna9 è un boutique hotel di lusso nel cuore di Roma, dove l’intimità di una residenza privata incontra l’arte contemporanea e il design italiano. Ospitate in palazzi storici tra Piazza di Spagna e le vie che la circondano, le camere, le suite e gli appartamenti hanno ciascuno una propria identità, con arredi su misura e pezzi di design selezionati. L’arte è parte integrante del soggiorno: dalle camere agli spazi comuni, l’hotel si vive come una galleria privata, con esposizioni a rotazione e opere disponibili per l’acquisto. Al centro dell’ospitalità c’è il rapporto con ogni ospite, attraverso un servizio concierge dedicato e un’accoglienza attenta alle sue abitudini, ai suoi desideri e al suo modo di vivere Roma. Completano l’offerta una spa con hammam e la possibilità di riservare intere residenze in uso esclusivo, unendo la libertà di una casa privata ai servizi di un boutique hotel.

PiazzadiSpagna9 - Rome’s Most Iconic Address.

Wolf Agency è un’agenzia di marketing digitale specializzata in SEO, Digital PR e strategie di crescita online, con sede a Torino. Da oltre dieci anni accompagna nello sviluppo digitale aziende di ogni dimensione, dalle realtà locali ai brand del lusso. Per ognuna costruisce strategie multicanale su misura, orientate a risultati misurabili. Si occupa di SEO tecnica e link building, ufficio stampa digitale, reputazione online, sviluppo di siti ed e-commerce e campagne di advertising. E’ presente sul mercato italiano e internazionale.

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