Piramal Pharma Limited annuncia i risultati per il terzo trimestre e i 9 mesi dell'anno fiscale 25

Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO, Organizzazione di sviluppo e produzione a contratto ) : - Il settore CDMO ha registrato una crescita dei ricavi vicina al 20% nel 9M del FY25, guidata dalla continua trazione nel settore della produzione commerciale su brevetto e nel settore delle API generiche - Espansioni di capacità tempestive e sforzi BD1 mirati che hanno determinato una crescita su base annua delle RFP, tuttavia il processo decisionale del cliente è prolungato - Miglioramento continuo su base annua del margine EBITDA guidato da un migliore mix di ricavi e iniziative verso migliori strategie di approvvigionamento, ottimizzazione dei costi ed eccellenza operativa - Mantenuti i nostri standard di qualità con 365 ispezioni normative superate con successo (incluse 45 ispezioni FDA statunitensi) e oltre 1.800 audit dei clienti dall'anno fiscale 2012 - Conversione della caldaia a vapore alimentata a carbone del nostro stabilimento di Digwal per il funzionamento con bricchette di biomassa, una fonte di combustibile a zero emissioni di carbonio. Si prevede che questo intervento eliminerà circa 24.000 tCO2e di emissioni GHG all'anno, pari a circa il 17% delle emissioni totali - Finanziamenti per le biotecnologie: i finanziamenti per l'anno solare 2024 sono migliorati rispetto all'anno solare 2023; sono sufficienti a ricostituire il cash burn in biotecnologie ma non sufficienti ad accelerare le spese di ricerca e sviluppo Complex Hospital Generics (CHG): - Le vendite di prodotti anestetici per inalazione (IA) negli Stati Uniti mostrano una sana crescita dei volumi, guidata dalle acquisizioni di ordini per sevoflurano e isoflurano - È in corso l'espansione della capacità a Dahej e Digwal per cogliere le opportunità IA nei mercati del resto del mondo. Aumento mensile della produzione- Mantenimento del primo posto negli Stati Uniti per il sevoflurano (quota di mercato superiore al 40%1) e per il baclofene intratecale (quota di mercato superiore al 70%1). Anche Mitigo (solfato di morfina intratecale) ha registrato una crescita incoraggiante durante il trimestre- Mantenimento dei margini EBITDA – Iniziative di ottimizzazione dei costi nelle aree approvvigionamento, produzione, distribuzione ed eccellenza operativa, con risultati soddisfacenti India Consumer Healthcare (ICH): - L'attività ICH ha registrato una crescita dei ricavi a due cifre nel terzo trimestre e nel 9M del FY25, nonostante la debole domanda dei consumatori nel settore - I marchi prncipali sono cresciuti del 19% su base annua nel corso del 9M del FY25, trainati dalle solide performance di Little's, Polycrol e CIR. I marchi principali hanno contribuito al 48% delle vendite totali di ICH - Escludendo i-range, che è stato influenzato dal controllo normativo dei prezzi, la crescita dei marchi principali è stata di circa il 26% per il 9M del FY25 - Aggiunti 16 nuovi prodotti e 23 nuovi SKU nel 9M del FY25 - Lancio della nostra nuova campagna pubblicitaria con Mrunal Thakur per Lacto Calamine - Le vendite dell'e-commerce sono cresciute di oltre il 40% su base annua nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2025 e hanno contribuito per il 20% alle vendite ICH. Presente su più di 20 piattaforme e-commerce