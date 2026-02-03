Piramal Pharma Solutions introduce la tecnologia tablet-in-capsule

MUMBAI, India, 3 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, un'organizzazione leader a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione a contratto (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO) e parte di Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA | BSE: 543635), è lieta di annunciare il successo dello sviluppo, dell'ampliamento e della commercializzazione di un sistema di somministrazione di farmaci in compresse incapsulate presso i propri stabilimenti di produzione di farmaci a Pithampur e Ahmedabad, in India. Grazie alle maggiori capacità di produzione di compresse in capsule ora disponibili, Piramal è in grado di offrire ai propri partner e ai pazienti opzioni di dosaggio più flessibili e personalizzabili per terapie farmacologiche orali essenziali, inclusa la somministrazione di farmaci a rilascio modificato.

Il progetto è stato avviato presso la sede di Piramal Pharmaceutical Development Services (PPDS) ad Ahmedabad. In soli cinque mesi, il team della sede ha completato con successo il trasferimento tecnologico al sito di produzione commerciale di Piramal a Pithampur, compreso lo sviluppo delle tre compresse da incapsulare.

La vasta esperienza di Piramal con i programmi integrati è stata fondamentale per il successo di questo progetto. I team di trasferimento tecnologico di Ahmedabad e Pithampur hanno supportato una transizione fluida durante lo sviluppo e l'espansione, mentre i responsabili dei programmi integrati hanno garantito il superamento di eventuali ostacoli alla tempistica. La collaborazione tra i team di controllo qualità e convalida di entrambi i siti ha garantito la sicurezza e l'efficacia del prodotto, contribuendo in ultima analisi a fornire una terapia innovativa ai pazienti che ne avevano bisogno.

Le capsule tradizionali contengono una miscela di principi attivi farmaceutici (API) ed eccipienti in un involucro rigido composto da due parti, tipicamente sotto forma di granuli, pellet o polvere. Sebbene queste capsule offrano un rapido assorbimento e facilità d'uso, spesso limitano la flessibilità e il controllo del dosaggio da parte del paziente, rendendole meno adatte a terapie con meccanismi di somministrazione complessi.

La tecnologia tablet-in-capsule offre agli sviluppatori una soluzione unica in cui diversi principi attivi sono formulati in compresse o minicompresse separate. Le compresse vengono quindi inserite insieme in un unico involucro capsulare. Apponendo rivestimenti distinti alle minicompresse, gli sviluppatori di farmaci possono ottenere profili di rilascio versatili per lo stesso farmaco o per farmaci diversi. Questo approccio consente anche di combinare principi attivi incompatibili in un'unica capsula, fornendo ai pazienti un modo semplificato per limitare la frequenza di somministrazione e migliorare l'aderenza alla terapia.

"Consentendo la presenza di due principi attivi nella stessa capsula o di profili di rilascio doppi all'interno di una singola capsula, la nostra tecnologia "tablet-in-capsule" offre una flessibilità di dosaggio e un controllo del rilascio senza pari, accelerando i tempi per gli sviluppatori e semplificando il dosaggio per i pazienti", ha affermato Brad Gold, Ph.D., Responsabile della ricerca e sviluppo globale delle formulazioni presso Piramal Pharma Solutions e membro del Science Collective (Collettivo scientifico) di Piramal. "Poiché ogni farmaco è ottimizzato nella propria compressa o minicompressa, questa tecnologia può anche migliorare la stabilità della formulazione e la personalizzazione del farmaco".

La tecnologia tablet-in-capsule ha trasformato il modo in cui l'industria farmaceutica ha adattato lo sviluppo dei farmaci alle esigenze dei pazienti. Integrando questo approccio nella sua offerta di formulazioni, Piramal dimostra ulteriormente il suo impegno verso soluzioni incentrate sul paziente.

Informazioni su Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) è un'organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end per l'intero ciclo di vita del farmaco. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete globale integrata di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la scoperta di nuovi farmaci, servizi di sviluppo di processo e farmaceutico, forniture per studi clinici, fornitura commerciale di API e forme farmaceutiche finite. Offriamo anche servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di API ad alta potenza, coniugati anticorpo-farmaco, riempimento/finitura asettico, prodotti e servizi peptidici, nonché prodotti farmaceutici solidi per uso orale ad alta potenza. PPS offre anche servizi di sviluppo e produzione di prodotti biologici, tra cui vaccini e terapie geniche, grazie alla società collegata di Piramal Pharma Limited, Yapan Bio Private Limited.

Informazioni su Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635) offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso i suoi 17* stabilimenti di sviluppo e produzione globali e una rete di distribuzione che si estende in oltre 100 paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), un'organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto; Piramal Critical Care (PCC), un'azienda che si occupa di farmaci generici complessi per uso ospedaliero; e Piramal Consumer Healthcare, che commercializza prodotti da banco per la salute e il benessere. Inoltre, una delle società collegate di PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una joint venture tra Abbvie e PPL, è emersa come uno dei leader di mercato nel settore della terapia oftalmica, nell'ambito del mercato farmaceutico indiano. Inoltre, PPL detiene una partecipazione strategica di minoranza in Yapan Bio Private Limited, che opera nei segmenti dei prodotti biologici/bioterapici e dei vaccini.

