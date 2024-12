Piscine Desjoyaux Italia lancia la nuova campagna "La mia piscina".

Torino, 16/12/2024 - Piscine Desjoyaux Italia presenta la nuova campagna pubblicitaria "La mia piscina", in onda sulle reti Mediaset. Protagonista è Samuele Ricci, astro nascente del calcio italiano, che accompagna gli spettatori in un viaggio tra showroom, famiglie e piscine, raccontando in modo autentico e coinvolgente l’universo Desjoyaux.

Questa campagna, pensata per un pubblico sia consumer che business, invita le famiglie a scoprire la piscina perfetta per le proprie esigenze e gli imprenditori a unirsi alla rete di concessionari Desjoyaux.

Una narrazione che parla a tutti

Lo spot si apre con Samuele Ricci che, dalla sua casa, chiede con naturalezza: "Sai perché la mia piscina è Desjoyaux?". La risposta arriva attraverso una serie di scene corali, dove clienti reali, famiglie e consulenti Desjoyaux spiegano i motivi per scegliere il leader mondiale delle piscine:

Una bambina in showroom risponde con entusiasmo: "Perché è una piscina di nuova generazione!".

Una coppia, in attesa del loro primo figlio, spiega: "Perché il concessionario ci ha seguiti nella realizzazione del nostro progetto."

Una famiglia nella loro nuova piscina racconta: "Dal primo appuntamento... al primo tuffo!", mentre il loro bambino si tuffa nell’acqua.

Un nonno, in un altro showroom, regala un gioco per piscina al nipote e aggiunge: "Perché è leader mondiale da oltre 60 anni."

Lo spot culmina con Samuele Ricci in showroom, che guarda la telecamera e invita il pubblico a fare rete: "Fai rete anche tu, scegli Piscine Desjoyaux.". Con un tocco calcistico, Ricci stoppa una palla e la passa a Luciano Uzzo, Amministratore Delegato di Piscine Desjoyaux Italia, che conclude con un invito per gli imprenditori: "E se vuoi entrare nella nostra squadra, diventa concessionario.".

Lo spot si chiude con un esterno di punto vendita, dove nuovi clienti entrano accolti dai consulenti, mentre la voce di Ricci sottolinea il claim: "Piscine Desjoyaux... La mia piscina.".

Una campagna per famiglie e imprenditori

Con questa campagna, Piscine Desjoyaux Italia ribadisce il suo ruolo di leader nel settore, offrendo non solo prodotti all’avanguardia, ma anche un’esperienza unica per chi sceglie di entrare a far parte del mondo Desjoyaux.

Per il mercato consumer, la campagna evidenzia l’attenzione al cliente in ogni fase: dalla progettazione alla scelta finale, fino ai primi momenti di vita nella piscina.

Per il mercato business, l’invito è chiaro: unirsi a una squadra vincente, entrando nella rete di concessionari Desjoyaux e cogliendo un’opportunità concreta in un settore in crescita costante.

Un racconto multicanale

"La mia piscina" sarà visibile sulle principali reti Mediaset e avrà una forte presenza digitale. Una landing page dedicata (www.piscinedesjoyaux.it/la-mia-piscina) offrirà approfondimenti sia per chi cerca una piscina su misura, sia per chi vuole diventare concessionario.

Piscine Desjoyaux: dove la piscina diventa realtà

"La mia piscina" non è solo una campagna, ma un invito a vivere momenti indimenticabili con Piscine Desjoyaux e a costruire un futuro solido con un partner affidabile.

Sito web: www.piscinedesjoyaux.it