Plus Innovation, Bari: “e-travel, con la tecnologia si viaggia nel futuro”

Bari, 30 luglio 2024 - Con l’avvento della digitalizzazione il settore turistico sta vivendo una trasformazione senza precedenti. La tecnologia sta aprendo nuove interessanti possibilità sia per le aziende turistiche che per i viaggiatori, offrendo servizi più efficienti per esperienze di viaggio personalizzate e coinvolgenti. Plus Innovation di Bari è una realtà dinamica e all’avanguardia che opera quale partner strategico per la crescita digitale delle imprese offrendo pacchetti customizzabili di servizi: dalla creazione di piattaforme web e software gestionali all'implementazione di strategie di marketing online e offline, fino alla protezione dei dati e alla cybersecurity.

Il turismo digitale riesce a muovere quasi la metà degli acquisti online, per questo le aziende del settore sono chiamate ad essere creative, intelligenti, convincenti ed innovative. Esso rappresenta un’opportunità per gli operatori del settore, ma anche un nuovo paradigma che cambia non solo le regole del gioco, ma anche il modo di pensare il viaggio e di promuovere il territorio.

Nell’ambito del e-tourism la componente digitale ha un ruolo fondamentale durante l'intera fase del viaggio includendo: prenotazioni, pagamenti, trasporti e alloggi, seguendo, passo dopo passo, il percorso del turista ed ottimizzando la customer experience.

Creare una buona architettura digitale che punti a ridefinire il design dell’offerta turistica, mixando software gestionali, strategie di marketing mirate e sicurezza informatica dei dati, consente di padroneggiare le evoluzioni del settore del turismo digitale, aumentando reputation e performance aziendali e, dunque, attrattività e fidelizzazione.

Il team trasversale di Plus Innovation, costituito da sviluppatori web e software, specialisti di marketing digitale ed esperti di cybersecurity, affianca le imprese dell’industria turistica nell'implementazione dei software e nell'ottimizzazione dei processi interni ed esterni, offrendo soluzioni progettate sulle esigenze specifiche di qualsiasi tipo di struttura ricettiva: resort, hotel, ristoranti, bed & breakfast, agriturismi, ostelli e campeggi.

Le aree di competenza di Plus Innovation si suddividono in: Sviluppo web, creazione di siti web responsive, e-commerce e piattaforme digitali su misura; Progettazione software gestionali, soluzioni customizzate per la gestione del business; Marketing digitale, creazione di strategie di comunicazione accattivanti ed efficaci; Cybersecurity, servizi dedicati alla protezione di dati e sistemi.

Non solo, Plus Innovation garantisce un supporto tecnico dedicato per massimizzare l'utilizzo dei software e per risolvere qualsiasi problema in modo rapido ed efficace.

Esperienza, innovazione, trasparenza ed affidabilità, unite ad un approccio strategico consentono a Plus Innovation di essere partner unico per: l’analisi, la progettazione, l'implementazione e l'applicazione di soluzioni di e-commerce e di tecnologia dell'informazione nel settore turistico a 360 gradi.

