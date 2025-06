Fiumicino (RM), giugno 2025 – Tra le distese verdi della campagna romana, il birrificio agricolo Podere 676 apre nuovamente le porte alla comunità e agli appassionati di musica e birra con una nuova edizione del Podere Summer Fest, la rassegna estiva che unisce cultura, sapori e socialità.

A partire da venerdì 14 giugno e per tutto il periodo estivo, il Podere si trasformerà ogni settimana in un palcoscenico a cielo aperto, ospitando concerti live ogni venerdì fino a fine agosto. L’iniziativa, a ingresso gratuito, è pensata per chi desidera vivere la musica dal vivo in un contesto autentico, circondato dalla natura, degustando birra artigianale prodotta in loco.

Il Podere 676, realtà agricola indipendente e punto di riferimento per la birrificazione sostenibile nel Lazio, è molto più di un birrificio: è un luogo dove la terra, la passione e la qualità si incontrano. Le birre servite durante il festival sono realizzate con orzo e luppolo coltivati nei campi dell’azienda, secondo metodi rispettosi dell’ambiente e della stagionalità.

Il programma musicale di quest’anno è ricco e variegato, pensato per offrire un viaggio sonoro che attraversa generi e generazioni:

PROGRAMMA PODERE SUMMER FEST 2025

14 giugno – Jump Aces 21 giugno – Sharp Jazz Trio 28 giugno – Simone Nobile & his blues band 5 luglio – BluArt 12 luglio – SixtoFunk 19 luglio – Zoo TV (U2 Tribute Band) 26 luglio – 50Special (Cesare Cremonini Cover Band) 2 agosto – Sound Brazil 9 agosto – Pop 2000 16 agosto – Around The Corner 23 agosto – Soundville 30 agosto – Eleonora Belfiore

Ogni serata rappresenta un’esperienza completa: musica di qualità, ottima birra agricola e uno spazio pensato per accogliere famiglie, giovani, curiosi e intenditori. Il Podere 676 propone anche un’offerta gastronomica selezionata, con piatti preparati in collaborazione con food truck locali e prodotti stagionali, da accompagnare alle diverse varietà di birra disponibili alla spina.

Con il Podere Summer Fest, il birrificio conferma la propria missione: valorizzare il territorio, promuovere una cultura del bere consapevole e offrire occasioni di incontro che mettano al centro il legame tra persone, musica e natura.

INFORMAZIONI UTILI

Ingresso: gratuito Quando: ogni venerdì dal 14 giugno al 30 agosto 2025 Dove: Podere 676 – Via Antonio Casetti, 30 – 00054 Fiumicino (RM) Prenotazioni e info: +39 348 691 7050

Per chi cerca un’alternativa autentica all’estate in città, il Podere Summer Fest è un invito a rallentare, ascoltare buona musica, scoprire birre genuine e riscoprire il piacere delle serate sotto le stelle.

Contatti:

Birrificio agricolo Podere 676

Ufficio stampa responsabile Emiliano Belmonte

emiliano.stampa@gmail.com

