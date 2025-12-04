Alessandro Capone nominato CEO di TIC Holding Schweiz AG

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il cittadino svizzero Alessandro Capone come CEO di TIC Holding Schweiz AG con effetto immediato. Il gruppo, leader indipendente in Svizzera per servizi accreditati di Testing, Ispezione e Certificazione, è stato costituito nel 2024 come Holding di acquisizione ed è gestito da Winterberg Advisory GmbH. L'investitore di riferimento, Yana Partners, è inoltre rappresentato nel Consiglio di Amministrazione. Ad oggi, TIC Holding Schweiz AG ha acquisito tre laboratori su territorio elvetico.

BAAR, Svizzera, 4 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Nel 2005 Alessandro Capone ha fondato, insieme al padre Angelo, Metron Measurement SA, un laboratorio di taratura con sede a Quartino, nel Canton Ticino. A seguito della prima accreditazione SCS nell'area della metrologia dimensionale, Metron è riuscita negli ultimi dieci anni a espandere costantemente la propria clientela e rete di partner in tutta la Svizzera, ottenendo nel tempo ulteriori accreditamenti. Oggi – dopo l'ultima riaccreditazione nel 2024 – Metron offre un portafoglio completo nei settori lunghezza, forma, coppia, forza e grandezze elettriche, posizionandosi tra le aziende di riferimento in Svizzera. Alla fine del 2024, la famiglia Capone ha conferito Metron Measurement SA nella neocostituita TIC Holding Schweiz AG, della quale detiene tuttora una partecipazione.

A meno di nove mesi dall'operazione, gli investitori hanno invitato il manager ticinese ad assumere la guida dell'intera TIC Holding Schweiz, con il compito di coordinare sia il team di gestione sia il processo di integrazione del gruppo. Mr. Capone ricoprirà il nuovo ruolo parallelamente alla direzione generale di Metron Measurement SA, collaborando strettamente con i membri del Consiglio di Amministrazione e con gli investitori.

«Per noi Alessandro è il candidato ideale. Porta con sé vent'anni di esperienza nello sviluppo di laboratori di prova e nella collaborazione con enti di accreditamento, clienti e collaboratori. Metron rappresenta una storia di successo straordinaria: un'azienda ticinese riconosciuta a livello nazionale come realtà dinamica, in forte crescita e con una cultura profondamente orientata al cliente. Siamo molto lieti che ora guidi TIC Holding nella sua ambiziosa strategia di acquisizione e integrazione, e guardiamo con grande entusiasmo alla collaborazione», dichiara Fabian Kröher, Presidente del Consiglio di Amministrazione di TIC Holding Schweiz AG e Partner di Winterberg.

La nomina arriva in un momento strategico: TIC Holding Schweiz AG ha recentemente ampliato la propria base di investitori e raccolto un totale di 35 milioni di franchi svizzeri di capitale proprio per sostenere i prossimi passi di crescita.

«Sono davvero entusiasta di questa nuova sfida», aggiunge Alessandro Capone. «Abbiamo un'opportunità unica di costruire un leader del mercato svizzero e introdurre nuove soluzioni – come la digitalizzazione – a beneficio dell'intero settore. Il nostro obiettivo è restare un partner affidabile per il settore industriale svizzero, garantendo sempre i massimi standard di qualità, fiducia e un'offerta su misura per ogni cliente.»

Il gruppo è attualmente impegnato in diversi processi di acquisizione e prevede di finalizzare ulteriori operazioni entro la fine dell'anno.

Informazioni su TIC Holding Schweiz AG

TIC Holding Schweiz AG mira a diventare uno dei principali gruppi in Svizzera, con il cliente al centro delle proprie attività. Il gruppo pone un forte accento sulla qualità, l'eccellenza e la diversità. La Holding ricerca attivamente piccole e medie imprese nel campo dei servizi accreditati di test, ispezione e certificazione, preferibilmente in contesti di successione imprenditoriale. Promuovendo una cultura fortemente imprenditoriale e l'adozione delle tecnologie più moderne in tutte le funzioni aziendali, TIC Holding Schweiz AG punta a una crescita superiore alla media e a rendimenti sostenibili. La sede del gruppo si trova a Baar, in Svizzera.

Informazioni su Winterberg Advisory GmbH e Winterberg Group AG

Con sede a Grünwald, vicino a Monaco di Baviera, Winterberg Advisory GmbH gestisce fondi di investimento di private equity focalizzati principalmente su soluzioni di successione aziendale nel segmento delle small e mid–cap. Su questa base, vengono sviluppate piattaforme Buy, Build & Technologize, tra cui – attualmente – TIC Holding Schweiz AG e Healthcare Holding Schweiz AG. Winterberg Group AG, con sede a Zugo (Svizzera), è un family office indipendente che investe in private equity – inclusi i fondi gestiti da Winterberg Advisory – e in modo selettivo in altre asset class. Entrambe le società sono guidate dai soci fondatori Florian Brickenstein, Fabian Kröher, Ralph Nowak e Lorenzo Tencati.

Informazioni su Yana Investment Partners

Yana Investment Partners collabora con investitori istituzionali, family office e gestori patrimoniali per investire direttamente in aziende private di eccellenza in tutta Europa. Insieme ai propri investitori, Yana agisce come proprietario attivo di asset in investimenti "off–market" altamente attrattivi e imprenditoriali, gestiti in modo innovativo, strutturato e con un controllo rigoroso del rischio. Gli investimenti vengono realizzati sistematicamente in partnership con sponsor indipendenti di private equity, con un approccio deal–by–deal e un focus sulle small–cap.

Contatti stampa: presse@tic-holding.ch

Nota per i redattori: si prega di citare Winterberg Advisory GmbH in tutte le menzioni relative ai contenuti e alle dichiarazioni fornite.

Ulteriori informazioni su TIC Holding Schweiz AG sono disponibili su www.tic-holding.ch

Ulteriori informazioni sulle società del portafoglio di TIC Holding Schweiz AG sono disponibili su www.metron-labo.ch, www.transgeo.ch e www.lcbe.ch

Ulteriori informazioni su Winterberg Advisory GmbH e Winterberg Group AG sono disponibili su www.winterberg.group

Informazioni sulla piattaforma svizzera Healthcare Holding Schweiz AG, anch'essa gestita da Winterberg, sono disponibili su www.healthcare-holding.ch

Ulteriori informazioni su Yana Partners sono disponibili su www.yana.partners

Questo comunicato stampa è redatto e diffuso da Winterberg Advisory GmbH per conto di TIC Holding Schweiz AG.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2838117/CEO_Announcement.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2585223/5655147/TIC_Holding_Schweiz_AG_Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.