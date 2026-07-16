Alla guida del Network 2030: la WBBA lancia ufficialmente AI-Net, una certificazione di riferimento a livello mondiale nel settore delle comunicazioni dati

BANGKOK, 16 luglio 2026 /PRNewswire/ -- In occasione dell'Asia-Pacific Broadband Development Summit (BDS), la World Broadband Association (WBBA) ha lanciato ufficialmente AI-Net, una certificazione di riferimento a livello mondiale nel settore delle comunicazioni dati destinata a Paesi e operatori di tutto il mondo. Considerata una pietra miliare nell'ambito delle infrastrutture digitali, la certificazione fornisce una linea guida strategica affinché le reti globali passino da architetture basate sulla connettività a reti basate sull'intelligenza, proiettando le infrastrutture globali dall'era "All-Cloud" a quella "All-Intelligence" e accelerando al contempo l'evoluzione generazionale e la trasformazione intelligente a livello di settore.

Attualmente, l'IA sta trasformando l'economia globale, richiedendo maggiore capacità di carico, scalabilità e intelligenza alle infrastrutture sottostanti. Con la transizione dei settori industriali verso il Net5.5G, i parametri tradizionali come la larghezza di banda e la copertura non riflettono più la competitività nazionale nell'era dell'intelligenza. Di conseguenza, la WBBA ha introdotto la certificazione AI-Net, incentrata su tre nuovi pilastri: gli orientamenti politici nazionali, gli ecosistemi collaborativi del settore e il tasso di penetrazione del Net5.5G. Questo sistema di valutazione altamente quantificabile mira ad accelerare l'implementazione globale del Net5.5G, allineando le politiche di alto livello con gli ecosistemi industriali per valutare sistematicamente il grado di maturità tecnologica.

Durante il lancio, la WBBA ha illustrato in dettaglio il potenziamento bidirezionale della Certificazione AI-Net, sottolineandone i due valori fondamentali:

In primo luogo, "Network for AI" definisce le reti come il fondamento portante del calcolo intelligente, piuttosto che come semplici canali di trasmissione. Garantendo prestazioni deterministiche, caratterizzate da elevata capacità di trasmissione, zero perdita di pacchetti e latenza ultra-bassa, le moderne infrastrutture di rete liberano appieno il potenziale dell'intelligenza. Ciò garantisce un coordinamento perfetto e approfondito tra la potenza di calcolo e la pianificazione della rete, assicurando una qualità dell'esperienza garantita per le esigenze elastiche e ottimizzando l'efficienza dei dati per l'addestramento e l'inferenza di modelli di IA su larga scala.

In secondo luogo, "AI for Network" integra l'intelligenza nativa direttamente nei dispositivi e nelle piattaforme di gestione. Grazie alla profonda integrazione delle funzionalità di IA, le reti passano dal routing passivo a sistemi cognitivi attivi dotati di intelligenza endogena, capacità di autoriparazione e auto-ottimizzazione continua. Questo cambiamento strutturale spinge il settore delle infrastrutture verso un modello di gestione e manutenzione (O&M) altamente automatizzato di tipo "Agentic" e verso il livello L4 di Autonomia delle Reti, riducendo drasticamente la complessità operativa e alleggerendo i costi di manutenzione per gli operatori globali.

La valutazione AI-Net abbraccia sia la dimensione macroeconomica che quella microeconomica. A livello macroeconomico, la certificazione valuta l'allineamento delle politiche nazionali e gli sforzi volti allo sviluppo del settore. Tra i criteri chiave figurano i quadri politici di alto livello che sostengono il Net5.5G, l'IPv6 e le reti intelligenti, oltre ai contributi attivi agli standard globali e alla collaborazione all'interno dell'ecosistema. A livello microeconomico, la valutazione mette a confronto gli operatori utilizzando l'IP Network Development Index (IPDI), lanciato dalla WBBA in occasione del MWC, che misura con precisione le prestazioni delle reti attive e la densità di implementazione delle tecnologie IP avanzate e Net5.5G, al fine di individuare i pionieri del Net5.5G.

Andando oltre le reti geografiche (WAN), l'ambito della certificazione si estende alle infrastrutture digitali end-to-end, integrando nei propri criteri fondamentali reti di data center altamente interconnesse e sistemi di sicurezza endogeni completi. Questo allineamento multidimensionale non solo mette in luce la lungimiranza strategica di una nazione, ma conferma anche le capacità di rete altamente sicure e in grado di gestire ogni scenario offerte dagli operatori leader in settori specializzati quali la logistica automatizzata, il commercio al dettaglio intelligente e le città intelligenti.

"AI-Net, un punto di riferimento affidabile e riconosciuto nel settore, trasforma le Quattro Forze in progressi misurabili verso Network 2030." In futuro, la WBBA si avvarrà di questa certificazione per creare un consenso globale tra i responsabili politici, gli organismi di normazione e i principali operatori. Accelerando l'adozione di standard unificati e colmando il divario digitale, l'iniziativa creerà una rete di base "pronta per l'IA" per guidare i settori industriali verso il futuro intelligente del 2030.

Informazioni sulla World Broadband Association:

La World Broadband Association (WBBA) è un'organizzazione e una piattaforma aperta e multilaterale che riunisce gli attori del settore del cloud e della banda larga, al fine di affrontare e promuovere gli obiettivi comuni volti a massimizzare i benefici sociali ed economici della banda ultra larga digitale per tutti a livello globale. La WBBA promuove i benefici che la banda larga può offrire alle imprese, ai consumatori e ai cittadini in tutto il mondo, attraverso reti convergenti e infrastrutture cloud.

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