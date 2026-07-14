ASIA'S 50 BEST BARS SVELA LA CLASSIFICA ESTESA 51-100 PER IL 2026

LONDRA, 14 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Asia's 50 Best Bars, sponsorizzato da Perrier, ha reso nota la sesta edizione della classifica 51-100 per il 2026, celebrando la ricchezza, la diversità e la continua evoluzione del panorama dei cocktail in Asia. Annunciata in vista della cerimonia di premiazione in diretta da Macao, la classifica estesa comprende 25 città in tutta l'Asia, riflettendo sia le capitali consolidate del mondo dei bar sia il crescente slancio delle destinazioni emergenti.

Principali punti salienti della classifica 51-100:

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Faye Huggett, Director of Community per Asia's 50 Best Bars, afferma: "È stimolante vedere come, nella classifica 51-100 di quest'anno, continuino a emergere locali che rendono omaggio alle culture locali e agli ingredienti tipici. Dalla Cina continentale al Sud-Est asiatico e al subcontinente indiano, i professionisti più innovativi stanno dimostrando che non ci sono limiti alla creatività nei cocktail."

La classifica viene stilata sulla base dei voti espressi dall'Asia's 50 Best Bars Academy, un gruppo influente ed equilibrato sotto il profilo di genere composto da oltre 300 baristi, gestori di bar, giornalisti specializzati nel settore delle bevande, nelle rispettive aree geografiche, che votano i locali che, a loro avviso, offrono le migliori esperienze di bar in Asia.

La classifica Asia's 50 Best Bars 2026 sarà annunciata nel corso di una cerimonia di premiazione in diretta che si terrà a Macao il 28 luglio 2026, in collaborazione con i partner locali Wynn Macau e Wynn Palace. La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di 50 Best, a partire dalle 20:00 ora di Macao.

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