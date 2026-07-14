circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale PrNewswire

ASIA'S 50 BEST BARS SVELA LA CLASSIFICA ESTESA 51-100 PER IL 2026

14 luglio 2026 | 09.01
LETTURA: 2 minuti

LONDRA, 14 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Asia's 50 Best Bars, sponsorizzato da Perrier, ha reso nota la sesta edizione della classifica 51-100 per il 2026, celebrando la ricchezza, la diversità e la continua evoluzione del panorama dei cocktail in Asia. Annunciata in vista della cerimonia di premiazione in diretta da Macao, la classifica estesa comprende 25 città in tutta l'Asia, riflettendo sia le capitali consolidate del mondo dei bar sia il crescente slancio delle destinazioni emergenti.

Principali punti salienti della classifica 51-100:

Per la classifica completa 51-100, cliccare qui.

Faye Huggett, Director of Community per Asia's 50 Best Bars, afferma: "È stimolante vedere come, nella classifica 51-100 di quest'anno, continuino a emergere locali che rendono omaggio alle culture locali e agli ingredienti tipici. Dalla Cina continentale al Sud-Est asiatico e al subcontinente indiano, i professionisti più innovativi stanno dimostrando che non ci sono limiti alla creatività nei cocktail."

La classifica viene stilata sulla base dei voti espressi dall'Asia's 50 Best Bars Academy, un gruppo influente ed equilibrato sotto il profilo di genere composto da oltre 300 baristi, gestori di bar, giornalisti specializzati nel settore delle bevande, nelle rispettive aree geografiche, che votano i locali che, a loro avviso, offrono le migliori esperienze di bar in Asia.

La classifica Asia's 50 Best Bars 2026 sarà annunciata nel corso di una cerimonia di premiazione in diretta che si terrà a Macao il 28 luglio 2026, in collaborazione con i partner locali Wynn Macau e Wynn Palace. La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di 50 Best, a partire dalle 20:00 ora di Macao.

Centro media:https://mediacentre.theworlds50best.com 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3005205/50_Best_Bars_List_2026.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/3005204/50_Best_Bars_Logo.jpg

 

 

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/asias-50-best-bars-svela-la-classifica-estesa-51-100-per-il-2026-302822963.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale PrNewswire.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
IT88678 it Cultura_E_Tempo_Libero Alimentazione Alimentazione Alimentazione Altro Media_E_Pubblicita Economia_E_Finanza Economia_E_Finanza Immediapress comunicati aziende informano press release
Vedi anche
Usa, attacco all'Iran con i droni marini: è la prima volta - Video
Roberto De Niro: "Sono orgoglioso di 'Novecento', Bertolucci era dalla parte della gente"
Meloni a Palermo: "Falcone e Borsellino isolati ma chi ha tramato nell'ombra è stato sconfitto" - Video
Cinema, piazza San Cosimato a Roma strapiena per Robert De Niro
Auto finisce in mare a Trieste, sei militari si tuffano per salvare il conducente - Video
News to go
Vacanze, cresce il numero di chi sceglie mete più economiche
Adinolfi interrogato, il difensore: "Ha confermato di aver restituito parte dei soldi utilizzati per le scommesse" - Video
Cisgiordania, la denuncia del deputato Usa Ro Khanna: "Bloccato da coloni israeliani armati" - Video
Maxi operazione a Palermo, presa la "banda dei Kalashnikov": 15 fermi - Video
News to go
Caldo estremo almeno fino al 20 luglio, temperature oltre i 40 gradi nelle Isole maggiori
Russia, il collaudo della mitragliatrice è un disastro - Video
News to go
Ondate di calore, il piano di Roma per ridurre l'impatto sui cittadini


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza