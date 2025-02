BC.GAME lancia un pionieristico airdrop di Solana con 400 milioni di token $BC

NICOSIA, Cipro, 17 febbraio 2025 /PRNewswire/ -- In qualità di attore leader nel settore del gioco d'azzardo crittografico, BC.GAME ha lanciato un airdrop nell'ecosistema Solana. La piattaforma ha distribuito 400 milioni di token $BC, espandendo ulteriormente la propria presenza nello spazio blockchain. BC.GAME è stata la prima piattaforma a distribuire token agli utenti di Pump.fun, offrendo loro l'opportunità di ricevere ricompense prima di altre piattaforme.

Dettagli dell'airdrop per gli utenti di Pump.fun

Dal suo lancio nel gennaio 2024, Pump.fun è rapidamente diventata una delle principali piattaforme di creazione e scambio di meme coin di Solana. Nel frattempo, Pump.fun non ha ancora annunciato un airdrop ufficiale; BC.GAME sta intervenendo con un piano di airdrop più ampio e anticipato per battere la concorrenza.

È stata scattata un'istantanea di tutti gli indirizzi Pump.fun che hanno completato almeno 10 transazioni tra il 31 gennaio 2024 e il 13 febbraio 2025. Questi indirizzi sono stati poi classificati in base al loro profitto o perdita assoluta durante tale periodo. I primi 100 000 indirizzi erano idonei a ricevere l'airdrop, con ricompense distribuite come segue:

I primi 1 000 utenti: 30 000 $BC ciascunoDa 1 001 a 2 000: 25 000 $BC ciascunoDa 2 001 a 10 000: 10 000 $BC ciascunoDa 10 001 a 50 000: 4 000 $BC ciascunoDa 50 001 a 100 000: 2 100 $BC ciascuno

In totale, 400 milioni di token $BC sono stati distribuiti tra 100 000 utenti. Qui sono disponibili ulteriori dettagli, incluso un elenco di indirizzi idonei.

Processo di distribuzione equo e trasparente

L'airdrop di BC.GAME è stato progettato per dare priorità all'equità e alla trasparenza. Offrendo una distribuzione "dimostrabilmente equa", con regole chiare e indirizzi accessibili al pubblico, l'iniziativa ha garantito un processo totalmente trasparente. Per la verifica e maggiori dettagli, è possibile trovare un'istantanea degli indirizzi idonei all'airdrop seguendo questo link.

Impegno per la fiducia e la creazione di ricchezza

La filosofia fondamentale di BC.GAME si basa sulla fiducia e sulla creazione di ricchezza. Questo airdrop ha messo in luce entrambi i principi, dedicando risorse significative a una promozione equa che non solo ha creato fiducia, ma anche ricchezza per i suoi utenti. Si prevedeva che l'airdrop avrebbe aumentato il numero di titolari e il volume degli scambi su Solana, facendo crescere la comunità fino a centinaia di migliaia di utenti e incrementando al contempo la liquidità.

Informazioni su BC.GAME

BC.GAME è una piattaforma di gioco d'azzardo crittografico di alto livello, che offre un'ampia varietà di giochi entusiasmanti e l'opportunità di conseguire grosse vincite in un ambiente sicuro e decentralizzato. Grazie al suo impegno costante per l'equità, la trasparenza e il coinvolgimento della comunità, BC.GAME è rapidamente diventato uno dei nomi più affidabili nel settore del gioco d'azzardo basato sulla blockchain.

