BC.GAME lancia Wukong, il gioco slot a tema Monkey King

NICOSIA, Cipro, 27 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- BC.GAME ha lanciato il suo ultimissimo gioco slot, Wukong, ispirato all'acclamato Black Myth: Wukong, il rivoluzionario AAA game che ha affascinato giocatori di tutto il mondo. Lanciato ufficialmente il 24 dicembre, questo gioco di slot a 6 rulli e 5 linee consente ai giocatori di vivere l'essenza del leggendario viaggio di Wukong, puntando a ricompense fino a 10.000 volte la puntata.

Il gioco incorpora simboli ed elementi iconici di Black Myth: Wukong, come il bastone Ruyi, le zucche a fiasco e le perle del tesoro, progettati per ricreare l'atmosfera mitica della storia originale. L'aggiunta della funzionalità Simboli fissi migliora il gameplay mantenendo i simboli speciali bloccati in posizione durante i giri gratuiti, aumentando significativamente le possibilità di vincita e sbloccando ricompense più grandi.

Design visivo e narrazione dark dietro Wukong

Il design visivo di Wukong trae spunto dagli stili artistici tradizionali cinesi e fonde elementi di Journey to the West. I rulli sono pieni di simboli riconoscibili, come il bastone Ruyi, le zucche a fiasco e le perle del tesoro. Questi simboli immergono i giocatori nel mondo mitico della storia, ricreando fedelmente i momenti chiave della storia, come il caos di Sun Wukong in paradiso e i suoi incontri con il demone Osso Bianco.

L'ambientazione del gioco è radicata in Journey to the West (Viaggio in Occidente), dove Sun Wukong intraprende un viaggio con il monaco Tang Seng e i suoi compagni per ottenere delle sacre scritture. Ogni dettaglio del gioco è stato attentamente studiato per dare vita a questa storia leggendaria, e offre un'esperienza di gioco unica e un omaggio alla cultura e alla mitologia cinese.

Funzionalità principali del gioco di slot Wukong :

Giri gratuiti e opportunità bonus: L'attivazione dei giri gratuiti sblocca meccanismi di ricompensa aggiuntivi, aumentando le possibilità di ottenere vincite cospicue.

Funzionalità simboli fissi: i simboli speciali restano fissi al loro posto durante i giri gratuiti, aumentando notevolmente le possibilità di vincita.

Fino a 10.000 volte la vincita massima: Il gioco offre una vincita massima fino a 10.000 volte la puntata, garantendo notevoli possibilità di vincita.

"Wukong non significa solo girare i rulli, ma anche provare direttamente una parte importante della cultura cinese. Abbiamo lavorato sodo per garantire che il gioco risulti sorprendente, divertente e coinvolgente per i giocatori, con livelli di funzionalità che aggiungono ulteriore entusiasmo. "Siamo orgogliosi di offrire un gioco che fonde narrazione e gameplay, e pensiamo che i giocatori adoreranno il viaggio nel leggendario mondo di Wukong", ha affermato Jack Dorset, amministratore delegato di BC.GAME.

Informazioni su BC.GAME

BC.GAME è una piattaforma leader nel gioco online che integra la tecnologia blockchain e la criptovaluta nei suoi giochi da casinò; offrendo un'esperienza sicura, trasparente e decentralizzata, BC.GAME consente ai giocatori di godere di una vasta gamma di opzioni di gioco, tra cui slot, giochi da tavolo e offerte di casinò dal vivo. Obiettivo della piattaforma è fornire ai giocatori modi entusiasmanti, equi e innovativi per interagire con il mondo del gioco.

