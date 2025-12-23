Bitmine Immersion (BMNR) annuncia che le partecipazioni in ETH raggiungono 4,066 milioni di token e che le partecipazioni in criptovalute e contanti ammontano a 13,2 miliardi di dollari

Bitmine ora possiede il 3,37% della fornitura di token ETH, pari a due terzi del percorso verso l'"Alchimia del 5%"

Il totale di criptovalute + contanti totali + "moonshot" di Bitmine è pari a 13,2 miliardi di dollari, inclusi 4,066 milioni di token ETH, liquidità totale di $1,0 miliardi di dollari e altre partecipazioni in criptovalute

Bitmine terrà la sua assemblea annuale degli azionisti al Wynn Las Vegas il 15 gennaio 2026

Bitmine è leader tra le società con tesoreria in criptovalute grazie alla velocità di crescita del valore patrimoniale netto per azione in criptovalute e all'elevata liquidità di trading delle azioni BMNR

BitMine è il 66° titolo azionario più scambiato negli Stati Uniti, con un valore di trading di 1,7 miliardi di dollari al giorno (media a 5 giorni)

Bitmine continua a essere supportata da un gruppo di investitori istituzionali di prim'ordine – Cathie Wood di ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e l'investitore personale Thomas "Tom" Lee – per conseguire l'obiettivo di acquisire il 5% di ETH

LAS VEGAS, 23 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "Società"), una società di reti Bitcoin ed Ethereum focalizzata sull'accumulo di criptovalute per investimenti a lungo termine, ha annunciato oggi partecipazioni in criptovalute Bitmine + contanti totali + "moonshot" per un totale di 13,2 miliardi di dollari.

In data 21 dicembre alle ore 15:00 ET, le partecipazioni in criptovalute della Società sono composte da 4.066.062 ETH a $ 2.991 per ETH (Coinbase), 193 Bitcoin (BTC), una partecipazione di 32 milioni di dollari in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshot") e liquidità totale di 1,0 miliardi di dollari. Le partecipazioni in ETH di Bitmine rappresentano il 3,37% dell'offerta di ETH (su 120,7 milioni di ETH).

"Bitmine continua ad aumentare costantemente i suoi investimenti in ETH, aggiungendo 98.852 ETH la scorsa settimana, e i suoi investimenti ora superano la soglia cruciale dei 4 milioni di token ETH. Si tratta di un traguardo straordinario raggiunto in soli 5,5 mesi", ha affermato Thomas "Tom" Lee di Fundstrat, presidente di Bitmine. "Stiamo facendo rapidi progressi verso l'"alchimia del 5%" e vediamo già le sinergie derivanti dalle nostre importanti partecipazioni in ETH. Siamo un'entità chiave che fa da ponte per il passaggio di Wall Street alla blockchain tramite la tokenizzazione. Inoltre, abbiamo collaborato attivamente con le principali entità che guidano lo sviluppo all'avanguardia nella comunità DeFi".

La partecipazione in criptovalute di Bitmine rappresenta la prima tesoreria per Ethereum e la seconda tesoreria a livello globale, alle spalle di Strategy Inc. (MSTR), che possiede 671.268 BTC per un valore di 59 miliardi di dollari. Bitmine si conferma come la maggior tesoreria ETH al mondo.

"Continuiamo a fare progressi sulla nostra soluzione di staking nota come The Made in America Validator Network (MAVAN). Questa sarà la soluzione migliore della categoria, con un'infrastruttura di staking sicura, e sarà implementata all'inizio dell'anno solare 2026", ha continuato Lee.

Il GENIUS Act e il progetto Crypto della SEC sono tanto trasformativi per i servizi finanziari nel 2025 quanto lo furono le misure prese dagli Stati Uniti il 15 agosto 1971, che posero fine a Bretton Woods e allo standard aureo del dollaro Usa 54 anni fa. Questo evento del 1971 è stato il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, con la creazione dei leggendari titani di Wall Street e dell'odierna infrastruttura finanziaria e di pagamento. Queste moderne istituzioni finanziarie si sono rivelate investimenti migliori dell'oro.

Bitmine è ora uno dei titoli azionari più scambiati negli Stati Uniti: secondo i dati di Fundstrat, il titolo ha registrato un volume medio giornaliero di scambi pari a 1,7 miliardi di dollari (media a 5 giorni, al 19 dicembre 2025), classificandosi al 66° posto negli Stati Uniti, dietro Wells Fargo (65° posto) e davanti a Chevron (67° posto) tra 5.704 titoli quotati negli Stati Uniti (statista.com e ricerca Fundstrat).

Bitmine terrà la sua assemblea annuale degli azionisti al Wynn Las Vegas il 15 gennaio 2026. La società incoraggia gli azionisti a votare e a partecipare di persona all'assemblea annuale degli azionisti ("Assemblea annuale") che si terrà presso il Wynn Las Vegas il 15 gennaio 2026. Di seguito sono riportati i dettagli e l'ordine del giorno dell'Assemblea annuale di quest'anno:

Assemblea annuale di Bitmine:

Informazioni su BitmineBitmine è una società di rete Bitcoin ed Ethereum il cui focus è sull'accumulo di criptovalute per investimenti a lungo termine, acquisite tramite le nostre operazioni di mining di Bitcoin o tramite i proventi delle transazioni di raccolta di capitali. Le sue linee di business sono il mining di Bitcoin, il mining sintetico di Bitcoin tramite il coinvolgimento nel mining di Bitcoin, l'hashrate come prodotto finanziario, l'offerta di servizi di consulenza e mining alle aziende interessate a generare ricavi denominati in Bitcoin e la consulenza generale su Bitcoin alle aziende quotate in borsa. Le attività di Bitmine sono localizzate in regioni a basso costo energetico come Trinidad, Pecos (Texas) e Silverton (Texas).

Dichiarazioni previsionaliIl presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali". Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa diverse da quelle puramente storiche sono dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze. Il presente documento contiene in particolare dichiarazioni previsionali riguardanti i progressi e il raggiungimento degli obiettivi della Società in merito all'acquisizione e allo staking di ETH, al valore a lungo termine di Ethereum, alla continua crescita e all'avanzamento della strategia di tesoreria Ethereum della Società e ai vantaggi applicabili alla Società. Nel valutare queste dichiarazioni previsionali è necessario considerare diversi fattori: la capacità di Bitmine di tenere il passo con le nuove tecnologie e le esigenze in evoluzione del mercato; la capacità di Bitmine di finanziare la sua attività attuale, le operazioni di tesoreria di Ethereum e le attività previste; l'ambiente competitivo dell'attività di Bitmine; e il valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. I risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo di Bitmine – quelle stabilite nella sezione "Risk Factors" del modulo 10-K di Bitmine depositato presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC") il 21 novembre 2025, nonché tutti gli altri documenti depositati presso la SEC e i successivi aggiornamenti e modifiche a cadenza periodica. Le copie dei documenti depositati da Bitmine presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Bitmine non si assume alcun obbligo di aggiornare le presenti dichiarazioni in caso di revisioni o modifiche successive alla data di pubblicazione del presente comunicato, a eccezione di quanto stabilito dalla legge.

