Greta Thunberg arrestata a Londra durante manifestazione pro-Pal

L'attivista svedese teneva in mano un cartello con la scritta "Sostengo i detenuti di Palestine Action. Mi oppongo al genocidio"

Greta Thunberg - (Ipa)
23 dicembre 2025 | 13.26
Redazione Adnkronos
L'attivista svedese che si batte contro i cambiamenti climatici, Greta Thunberg, è stata arrestata a Londra durante una manifestazione a sostegno del gruppo Palestine Action, messo al bando dal governo britannico. Lo hanno annunciato le organizzazioni Defend Our Juries e Prisoners for Palestine.

"Greta Thunberg teneva in mano un cartello con la scritta 'Sostengo i detenuti di Palestine Action. Mi oppongo al genocidio' ", ha dichiarato un portavoce di Defend Our Juries, aggiungendo che l'attivista è stata "arrestata ai sensi della legislazione antiterrorismo del Regno Unito".

All'inizio di luglio Palestine Action è stata aggiunta all'elenco delle organizzazioni "terroristiche" del Regno Unito a seguito di atti vandalici perpetrati dai suoi attivisti, alcuni dei quali sono attualmente detenuti e hanno iniziato uno sciopero della fame. Il sostegno all'organizzazione è punibile con una pena detentiva fino a sei mesi.

