Bitmine Immersion Technologies annuncia i dividendi iniziali e la quotazione al NYSE di azioni privilegiate di Serie A

NORWALK, Connecticut, 14 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "Società") ha annunciato oggi che il Consiglio di amministrazione ha approvato la distribuzione dei dividendi iniziali in contanti relativi alle azioni privilegiate perpetue di Serie A della Società (CUSIP: 09175D 200) (le "azioni privilegiate di Serie A") al 9,50%.

Il dividendo iniziale, che rappresenta i dividendi ordinari maturati dalla data di emissione iniziale del 10 giugno 2026, sarà corrisposto in contanti in conformità ai termini del Certificate of Designations che disciplina le azioni privilegiate di Serie A. Il dividendo iniziale, pari a 0,316667 dollari per azione, sarà corrisposto il 22 giugno 2026 agli azionisti registrati come titolari delle azioni privilegiate di Serie A alla chiusura delle contrattazioni del 12 giugno 2026.

La Società ha altresì annunciato che il Consiglio di amministrazione ha deliberato anche il secondo dividendo settimanale in contanti, pari a 0,105556 dollari per azione, sulle azioni privilegiate di Serie A, che sarà corrisposto il 26 giugno 2026 agli azionisti registrati come titolari delle azioni privilegiate di Serie A alla chiusura delle contrattazioni del 16 giugno 2026.

La Società ha inoltre annunciato che le azioni privilegiate di Serie A hanno ottenuto l'ammissione alla quotazione presso il New York Stock Exchange e che l'inizio delle contrattazioni avrà inizio martedì 16 giugno 2026 con il simbolo "BMNP". Equiniti Trust Company, LLC agisce in qualità di agente per i trasferimenti, responsabile del registro degli azionisti e agente incaricato del pagamento dei dividendi per le azioni privilegiate di Serie A.

Informazioni su BitmineBitmine (NYSE: BMNR) è un miner di Bitcoin con attività negli Stati Uniti. L'azienda sta utilizzando il capitale in eccesso per diventare la principale società di tesoreria Ethereum al mondo, con una strategia innovativa di asset digitali per investitori istituzionali e partecipanti al mercato pubblico. Guidata dalla sua filosofia della "alchimia del 5%", la Società è impegnata a utilizzare ETH come principale asset di riserva di tesoreria, sfruttando attività native a livello di protocollo, tra cui lo staking e i meccanismi di finanza decentralizzata. Nel 2026, la Società ha lanciato MAVAN (Made-in America VAlidator Network), un'infrastruttura di staking dedicata per gli asset Bitmine.

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Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono puramente storiche sono dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze. Queste dichiarazioni previsionali possono essere identificate da termini quali "prevede", "progetta", "progettato", "intende", "crede", "anticipa", "stima" ed espressioni simili. In particolare, il presente documento contiene dichiarazioni previsionali riguardanti il pagamento dei dividendi sulle azioni privilegiate di Serie A della Società, la quotazione e l'avvio delle negoziazioni delle azioni privilegiate di Serie A sul New York Stock Exchange, nonché la strategia della Società di accumulo di asset digitali e le attività di staking. Nel valutare queste dichiarazioni previsionali, occorre considerare vari fattori, tra cui: la capacità di Bitmine di finanziare la propria attività attuale, le operazioni di tesoreria relative a Ethereum e le attività future proposte; le condizioni di mercato che influenzano il prezzo di negoziazione delle azioni ordinarie e delle azioni privilegiate di Serie A della Società; gli sviluppi normativi che riguardano gli asset digitali, tra cui l'eventuale approvazione e attuazione di leggi in sospeso e iniziative della SEC; la volatilità e l'imprevedibilità dei prezzi degli asset digitali; le performance, l'affidabilità e la sicurezza delle operazioni di staking della Società; e il valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. I risultati futuri effettivi potrebbero differire notevolmente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo di Bitmine, comprese quelle indicate nella sezione "Fattori di rischio" del modulo 10-K di Bitmine depositato presso la SEC il 21 novembre 2025, nonché in tutti gli altri documenti depositati presso la SEC, modificati o aggiornati di volta in volta. Le copie dei documenti depositati da Bitmine presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Bitmine non si assume alcun obbligo di aggiornare le presenti dichiarazioni in caso di revisioni o modifiche successive alla data di pubblicazione del presente comunicato, salvo nei casi previsti dalla legge.

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