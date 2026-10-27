Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le partecipazioni in ETH hanno raggiunto 6,05 milioni di token e che il valore complessivo delle disponibilità in criptovalute, liquidità e titoli negoziabili ammonta a 15 miliardi di dollari

Bitmine ha riacquistato 2,04 milioni di azioni nella scorsa settimana

Finora, nel 2026, Bitmine ha riacquistato complessivamente 22,9 milioni di azioni, realizzando il più grande riacquisto azionario mai effettuato da una società di tesoreria crypto

Bitmine detiene il 4,95% dell'offerta complessiva di ETH, pari a 122,2 milioni di token

In soli 15 mesi, Bitmine ha raggiunto il 99% dell'obiettivo "Alchemy of 5%"

Il 7 ottobre Bitmine ha pubblicato il Messaggio del Presidente intitolato "Crypto Bull Underway — This Cycle Likely the Largest".

Bitmine è stata inclusa nel Russell 1000 Large-cap Index il 26 giugno 2026

Le azioni privilegiate di Serie A di Bitmine sono negoziate al NYSE con il simbolo BMNP

Bitmine ha 5.227.037 ETH in staking, per un valore di 12,3 miliardi di dollari calcolato a 2.356 dollari per ETH. MAVAN (Made in America VAlidator Network) è una piattaforma di primo piano per lo staking di Ethereum destinata a BMNR e agli investitori istituzionali

Bitmine detiene una partecipazione da 76 milioni di dollari in Eightco (NASDAQ: ORBS), oggi una delle poche società quotate al mondo a offrire agli investitori un'esposizione indiretta a OpenAI

Il valore complessivo delle disponibilità di Bitmine in criptovalute, liquidità, titoli negoziabili e investimenti "moonshot" ammonta a 15 miliardi di dollari e comprende 6,05 milioni di ETH, liquidità e titoli negoziabili per 514 milioni di dollari, oltre ad altre criptovalute

Bitmine continua a essere sostenuta da un gruppo di investitori istituzionali di primo piano, tra cui Cathie Wood di ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e l'investitore privato Thomas "Tom" Lee, a sostegno dell'obiettivo della Società di acquisire il 5% dell'offerta di ETH

NORWALK, Connecticut, 27 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) ("Bitmine" o la "Società"), società attiva nelle reti Bitcoin ed Ethereum e focalizzata sull'accumulo di criptovalute come investimento a lungo termine, ha annunciato oggi che il valore complessivo delle proprie disponibilità in criptovalute, liquidità, titoli negoziabili e investimenti "moonshot" ammonta a 15 miliardi di dollari.

Alle 14:00 ET del 25 ottobre 2026, le disponibilità in criptovalute della Società comprendevano 6.051.933 ETH al prezzo di 2.356 dollari per ETH (secondo Coinbase; NASDAQ: COIN), 215 Bitcoin (BTC), una partecipazione da 180 milioni di dollari in Beast Industries, una partecipazione da 76 milioni di dollari in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS), classificata tra gli investimenti "moonshot", e liquidità e titoli negoziabili per un totale di 514 milioni di dollari. Le partecipazioni in ETH di Bitmine rappresentano il 4,95% dell'offerta complessiva di ETH, pari a 122,2 milioni di token.

"Le criptovalute hanno risentito delle stesse dinamiche di avversione al rischio che hanno determinato la svendita dei titoli legati all'IA. Rispetto alla fine del 2025 e all'inizio del 2026, tuttavia, le correzioni del mercato delle criptovalute sono state relativamente contenute. ETH è sceso del 13% rispetto al recente picco, mentre nello stesso periodo i semiconduttori statunitensi ($SOXX) hanno perso il 20%. Riteniamo che ciò costituisca un'ulteriore conferma del mercato rialzista delle criptovalute in corso", ha dichiarato Thomas "Tom" Lee, presidente di Bitmine.

"Nell'ultima settimana Bitmine ha riacquistato 2,04 milioni di azioni a un prezzo medio di 22,48 dollari. Quando la direzione ritiene che le azioni Bitmine siano relativamente sottovalutate, la Società intende procedere a riacquisti in grado di aumentare il valore per azione, compatibilmente con le condizioni di mercato e nel rispetto dell'autorizzazione al riacquisto esistente. L'ottimizzazione del valore per gli azionisti resta il nostro principale obiettivo", ha proseguito Lee.

Nel 2026 Bitmine ha riacquistato 22,9 milioni di azioni ordinarie, a un prezzo medio di 17,48 dollari, per un importo complessivo di 399,6 milioni di dollari. "Si tratta del più grande riacquisto di azioni ordinarie mai effettuato da una società di tesoreria crypto e testimonia il nostro impegno nei confronti degli azionisti", ha dichiarato Lee.

"Riteniamo che Bitmine sia in grado di sovraperformare nel mercato rialzista delle criptovalute che ci aspettiamo, poiché nell'ultimo anno la Società ha rafforzato la propria posizione competitiva nel pieno di un inverno delle criptovalute, ossia un mercato ribassista", ha dichiarato Lee.

"Nell'ultima settimana abbiamo acquistato 10.452 ETH. Nessuna società quotata al mondo può vantare una continuità negli acquisti di criptovalute paragonabile a quella di Bitmine. Bitmine ha acquistato ETH ogni settimana dall'avvio della propria ETH Treasury Strategy, il 30 giugno 2025", ha dichiarato Lee.

Il 7 ottobre Bitmine ha pubblicato il più recente Messaggio del Presidente intitolato "Crypto Bull Underway — This Cycle Likely the Largest". La presentazione è disponibile sul sito web di Bitmine (link alla presentazione).

All'inizio del 2026, Bitmine ha lanciato MAVAN, acronimo di Made in America VAlidator Network, la propria piattaforma di staking di livello istituzionale. Inizialmente sviluppata per supportare la tesoreria in Ethereum di Bitmine, MAVAN è stata successivamente ampliata per servire investitori istituzionali, società di custodia e partner dell'ecosistema alla ricerca di un'infrastruttura di staking di livello professionale. Una parte degli ETH detenuti da Bitmine è già in staking sulla piattaforma MAVAN.

Al 25 ottobre 2026, Bitmine aveva complessivamente 5.227.037 ETH in staking, per un valore di 12,3 miliardi di dollari calcolato a 2.356 dollari per ETH. "Bitmine ha messo in staking più ETH di qualsiasi altra entità al mondo. A regime, ipotizzando che tutti gli ETH di Bitmine vengano messi in staking tramite MAVAN e i suoi partner, le ricompense da staking previste ammonterebbero a 368 milioni di dollari su base annualizzata, sulla base di un rendimento BMNR a sette giorni del 2,58%. A titolo di confronto, i ricavi annualizzati da staking ammontano a 318 milioni di dollari, sulla base dei 5,2 milioni di ETH attualmente in staking, pari all'86% dei 6,05 milioni di ETH detenuti da Bitmine", ha proseguito Lee.

Le disponibilità in criptovalute di Bitmine la collocano al primo posto tra le società di tesoreria Ethereum e al secondo posto tra le tesorerie crypto a livello mondiale, dietro Strategy Inc., che secondo quanto riportato detiene 848.517 BTC per un valore di circa 74 miliardi di dollari. Bitmine rimane la maggiore società di tesoreria Ethereum al mondo.

Il management di Bitmine ritiene che il GENIUS Act e il Project Crypto della Securities and Exchange Commission (SEC) possano avere sui servizi finanziari nel 2026 un impatto trasformativo paragonabile a quello dell'intervento statunitense del 15 agosto 1971, che pose fine al sistema di Bretton Woods e sganciò il dollaro statunitense dalla convertibilità in oro 55 anni fa. L'evento del 1971 rappresentò il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, contribuendo alla nascita dei grandi protagonisti della finanza e delle infrastrutture finanziarie e di pagamento che conosciamo oggi.

Il messaggio del Presidente è disponibile qui:https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentazione dei risultati dell'intero esercizio fiscale 2025 e la presentazione societaria sono disponibili qui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Per ricevere aggiornamenti, è possibile registrarsi qui: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informazioni su BitmineBitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), insieme alle proprie controllate ("Bitmine" o la "Società"), è un'azienda attiva nelle infrastrutture tecnologiche blockchain e opera nei servizi istituzionali di staking e validazione di asset digitali, nel mining di Bitcoin e nella gestione strategica di asset digitali. In qualità di principale società al mondo con una tesoreria in Ethereum, adotta una strategia innovativa di gestione degli asset digitali destinata agli investitori istituzionali e agli investitori nei mercati regolamentati. La Società fornisce infrastrutture di staking e validazione di livello istituzionale, attraverso le quali genera ricompense da staking e ricavi derivanti dalla validazione, oltre a svolgere attività di mining di Bitcoin. Bitmine detiene strategicamente asset digitali e genera rendimenti su tali disponibilità a sostegno della liquidità e della raccolta di capitale. Dal 2025, la Società ha ampliato le proprie capacità infrastrutturali nel settore blockchain, includendo lo sviluppo e l'implementazione di MAVAN, la propria piattaforma istituzionale di staking e validazione. Le attività della Società comprendono inoltre investimenti in opportunità blockchain in fase iniziale, ad alto potenziale, nonché servizi accessori di mining, gestione di infrastrutture e consulenza.

Per ulteriori informazioni, segui Bitmine su X:https://x.com/bitmnr https://x.com/fundstrat

Avvertenza sulle dichiarazioni previsionaliIl presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, e successive modifiche. Le dichiarazioni previsionali comprendono tutte le dichiarazioni che non hanno natura esclusivamente storica e possono generalmente essere identificate dall'uso di termini quali «si attende», «proietta», «intende», «pianifica», «crede», «si aspetta», «stima», «può», «potrà», «potrebbe», «dovrebbe», «ritiene», «probabilmente», «posizionata» o espressioni analoghe. In particolare, il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali riguardanti: (i) l'obiettivo della Società di acquisire il 5% dell'offerta complessiva di ETH, nell'ambito dell'iniziativa "Alchemy of 5%", e i progressi compiuti verso tale obiettivo; (ii) la strategia della Società per l'accumulo e la gestione in tesoreria degli asset digitali, comprese le dichiarazioni relative alla prosecuzione degli acquisti settimanali di ETH e allo status della Società come maggiore tesoreria ETH al mondo; (iii) l'intenzione della Società di riacquistare le proprie azioni ordinarie quando la direzione ritiene che siano relativamente sottovalutate, la tempistica, l'importo e l'effetto incrementale sul valore per azione di tali riacquisti e l'obiettivo della Società di ottimizzare il valore per gli azionisti; (iv) le operazioni di staking della Società, comprese le ricompense annualizzate da staking di ETH previste, pari a circa 368 milioni di dollari a regime, ipotizzando che tutti gli ETH della Società siano messi in staking, e i ricavi annualizzati da staking pari a circa 318 milioni di dollari sulla base degli ETH attualmente in staking; (v) l'espansione di MAVAN per servire investitori istituzionali, società di custodia e partner dell'ecosistema; (vi) le valutazioni della direzione sulle condizioni del mercato delle criptovalute, compresa la convinzione che sia in corso un mercato rialzista, che il ciclo attuale possa essere il più ampio mai registrato e che la Società sia in grado di sovraperformare tale mercato; (vii) l'andamento relativo di ETH rispetto ai titoli statunitensi del settore dei semiconduttori e ad altri asset rischiosi; (viii) la convinzione della direzione che il GENIUS Act e il Project Crypto della SEC siano trasformativi per il settore dei servizi finanziari; e (ix) le dichiarazioni relative al valore delle criptovalute, della liquidità, dei titoli negoziabili e degli investimenti "moonshot" detenuti dalla Società.

Tali dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze significativi che potrebbero determinare risultati effettivi sostanzialmente diversi da quelli espressi o implicitamente indicati. I fattori che potrebbero causare o contribuire a tali differenze includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l'estrema volatilità e imprevedibilità dei prezzi degli asset digitali, inclusi ETH e Bitcoin; la dipendenza della Società da fonti terze per la determinazione dei prezzi e dai valori di mercato comunicati, che possono subire variazioni significative; i cambiamenti delle condizioni di mercato che influiscono sul prezzo e sul volume di negoziazione dei titoli della Società; la capacità della Società di attuare con successo la propria strategia di acquisizione di asset digitali e raggiungere gli obiettivi di accumulo di ETH, compreso l'obiettivo "Alchemy of 5%"; la tempistica, l'importo e le modalità degli eventuali riacquisti di azioni, che dipenderanno dalle condizioni di mercato, dal prezzo di negoziazione delle azioni ordinarie della Società, dal capitale disponibile e dai termini dell'autorizzazione al riacquisto esistente, nonché il fatto che la Società non è tenuta a riacquistare un determinato numero di azioni e può sospendere o interrompere i riacquisti in qualsiasi momento; la capacità della Società di finanziare le proprie attività e l'espansione di MAVAN; i rischi operativi, di sicurezza e tecnologici associati alle attività di staking e validazione della Società, inclusi guasti di rete, eventi di slashing, violazioni della sicurezza informatica e modifiche dei protocolli; il rischio che i rendimenti, le ricompense e i ricavi effettivi derivanti dallo staking differiscano sostanzialmente dagli importi previsti, anche perché i rendimenti dello staking sono soggetti a variazioni e gli ETH della Società potrebbero non essere interamente messi in staking; la concorrenza nei settori delle tesorerie di asset digitali, dello staking e del mining; la dipendenza della Società da personale chiave; gli sviluppi normativi riguardanti gli asset digitali, la tecnologia blockchain e le attività di staking, compresa l'attuazione e l'interpretazione del GENIUS Act, del Project Crypto della SEC e di altre normative o iniziative regolamentari in corso; gli interventi della SEC, della CFTC e di altre autorità di regolamentazione; i rischi connessi agli investimenti "moonshot" della Società, inclusi quelli in Eightco Holdings e Beast Industries; i fattori macroeconomici, tra cui inflazione, tassi di interesse e condizioni economiche generali; le modifiche al protocollo Ethereum; le prestazioni dei fornitori di servizi terzi, degli exchange, delle società di custodia e dei partner di staking; e gli altri fattori di rischio descritti nei documenti depositati dalla Società presso la SEC.

Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa si basano sulle informazioni a disposizione del management alla data del presente comunicato e riflettono le attuali aspettative, stime e convinzioni del management in merito a eventi futuri. I risultati effettivi potrebbero differire in misura significativa da quelli espressi o impliciti per effetto dei fattori sopra descritti e di quelli riportati nella sezione "Risk Factors" dell'Annual Report della Società su Form 10-K relativo all'esercizio chiuso al 30 settembre 2025, depositato presso la SEC il 21 novembre 2025, nei Quarterly Reports della Società su Form 10-Q e negli altri documenti depositati dalla Società presso la SEC, come eventualmente modificati o aggiornati nel tempo. Copie di tali documenti sono disponibili su www.sec.gov e su https://Bitminetech.io/investor-relations/. La Società invita i lettori a non fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali, che riflettono esclusivamente le circostanze esistenti alla data in cui vengono formulate. Bitmine declina espressamente qualsiasi obbligo di aggiornare o rivedere dichiarazioni previsionali, salvo quanto previsto dalla legge applicabile.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/bitmine-immersion-technologies-bmnr-annuncia-che-le-partecipazioni-in-eth-hanno-raggiunto-6-05-milioni-di-token-e-che-il-valore-complessivo-delle-disponibilita-in-criptovalute-liquidita-e-titoli-negoziabili-ammonta-a-15-miliard-302920536.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale PrNewswire.