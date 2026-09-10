Bybit AI è disponibile: un unico livello conversazionale intelligente per ridefinire l'esperienza finanziaria

Bybit democratizza l'accesso a un'IA di livello enterprise per trading, gestione dell'account e assistenza clienti

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 10 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, ha annunciato il lancio ufficiale di Bybit AI, un assistente conversazionale che riunisce i principali servizi dell'exchange, a partire dal trading e dall'assistenza clienti, in un'unica interfaccia di chat integrata nell'app Bybit.

Bybit AI consente agli utenti di esprimere ciò di cui hanno bisogno in linguaggio naturale. L'assistente interpreta l'intento dell'utente ed esegue per suo conto l'operazione richiesta, fungendo da copilota intelligente per le attività quotidiane di trading e gestione dell'account.

Dalla chat al trading: una nuova esperienza finanziaria

«Bybit AI rappresenta una parte importante della nostra roadmap per la New Financial Platform», ha dichiarato Ben Zhou, cofondatore e CEO di Bybit. «Vogliamo semplificare l'accesso degli utenti ai servizi finanziari di cui hanno bisogno, riunendoli in un unico ambiente. Con la continua evoluzione di Bybit AI, gli utenti potranno utilizzarlo per individuare e accedere a una gamma sempre più ampia di prodotti e servizi disponibili su Bybit. L'idea è semplice: basta dire a Bybit AI che cosa si vuole fare e l'assistente aiuterà a individuare i prodotti e i servizi più adatti per farlo, come avere sempre a disposizione un team di esperti finanziari».

Bybit AI sostituisce l'esperienza frammentata della navigazione tra pagine web, menu e dashboard con un'unica conversazione continua. Anziché dover cercare ogni volta lo strumento più adatto, che si tratti di controllare il saldo del portafoglio, effettuare un'operazione di trading o aprire un ticket di assistenza, gli utenti possono semplicemente formulare la propria richiesta in linguaggio naturale e Bybit AI eseguirà direttamente l'operazione all'interno della chat. Bybit ha sviluppato l'architettura del prodotto sulla base di un principio preciso: l'infrastruttura deve garantire le connessioni necessarie, mentre le diverse aree di business confluiscono in un'unica interfaccia. In questo modo, i numerosi servizi dell'exchange vengono presentati all'utente attraverso un unico assistente integrato, anziché come una serie di prodotti separati.

Bybit ha inoltre presentato una roadmap volta a integrare maggiormente i propri servizi tramite Open API, collegando trading, Earn, prestiti, Bybit Card e assistenza clienti in un'esperienza più unificata. «Non vogliamo semplicemente aggiungere un'altra dashboard o affiancare l'ennesimo chatbot», ha dichiarato Rockman Zhang, CTO di Bybit. «L'obiettivo è facilitare l'accesso degli utenti a ciò di cui hanno bisogno e consentire loro di agire da un unico ambiente, attraverso un'interfaccia semplice che riunisca i prodotti e i servizi più pertinenti».

Nella fase iniziale del lancio, Bybit AI è disponibile per tutti gli utenti attraverso due moduli principali:

Per utilizzare Bybit AI, gli utenti idonei dovranno innanzitutto attivare la funzionalità. L'attivazione comporterà la creazione di un sottoaccount dedicato a Bybit AI. Bybit ha sviluppato il proprio sistema IA di punta adottando un'architettura progettata ponendo la sicurezza al primo posto. Il sottoaccount è separato dal saldo principale dell'utente per limitare eventuali rischi legati all'utilizzo dell'IA e consente un'attivazione immediata, senza necessità di chiavi API o configurazioni manuali.

Diretta streaming: demo di Bybit AI

Ben Zhou, cofondatore e CEO di Bybit, presenterà ufficialmente Bybit AI e mostrerà dal vivo le funzionalità del nuovo copilota il 9 settembre 2026 alle 08:00 UTC su Bybit. Per registrarsi alla diretta e vedere Bybit AI in azione, è possibile visitare: Come funziona: Bybit AI diretta streaming.

Bybit AI riflette l'ambizione di Bybit di affermarsi come New Financial Platform pensata per l'era dell'intelligenza artificiale, utilizzando l'IA non come una semplice funzionalità aggiuntiva, ma come elemento di collegamento tra trading, gestione patrimoniale e operazioni quotidiane sull'account. Il lancio rappresenta una prima tappa di una roadmap più ampia verso servizi finanziari concepiti nativamente per l'IA, con Bybit che punta a fare dell'intelligenza conversazionale un elemento centrale della propria infrastruttura.

#Bybit / #NewFinancialPlatform

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Bybit è la nuova piattaforma finanziaria.

Crediamo che tutti debbano poter accedere alle opportunità offerte dalla finanza globale. Per questo stiamo costruendo la prima piattaforma intelligente in grado di connettere chiunque, ovunque si trovi, ai mercati finanziari globali.

Scelta da oltre 80 milioni di utenti in tutto il mondo, Bybit riunisce investimenti, trading, pagamenti e gestione patrimoniale in un unico ecosistema sicuro e intelligente. Grazie alla combinazione di tecnologie basate sull'IA, elevata liquidità globale, solidi sistemi di sicurezza e operazioni trasparenti, Bybit rende la finanza globale più accessibile ed efficiente, offrendo a tutti maggiori possibilità di partecipazione.

Pensata per tutti. Basata sull'intelligenza. Aperta al mondo.

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