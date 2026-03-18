circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire

Cango Inc. comunica i risultati finanziari non verificati del quarto trimestre 2025 e dell'intero anno

18 marzo 2026 | 16.07
LETTURA: 3 minuti

DALLAS, 18 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG), un'azienda leader nel mining di Bitcoin che sfrutta le sue operazioni globali per sviluppare una piattaforma integrata di elaborazione IA ed energia, ha annunciato i risultati finanziari non certificati per il quarto trimestre e l'intero anno conclusosi il 31 dicembre 2025.

CTA

Dati finanziari e operativi salienti

Paul Yu, CEO, ha dichiarato: "Il 2025 è stato il nostro primo anno come miner di Bitcoin, ed è stato caratterizzato da un'esecuzione rapida. Abbiamo avviato una ristrutturazione completa delle nostre attività e creato una presenza di mining distribuita a livello globale. All'inizio 2026, abbiamo rafforzato in modo proattivo il nostro bilancio e ottimizzato la nostra flotta di mining per migliorarne l'efficienza e la resilienza dei costi. Parallelamente, stiamo portando avanti la nostra strategia di trasformazione in un fornitore di infrastrutture per l'intelligenza artificiale. Attraverso EcoHash, stiamo sfruttando la nostra esperienza nel calcolo scalabile e nelle reti energetiche per fornire soluzioni di inferenza IA flessibili ed economicamente vantaggiose. Con i primi interventi di ammodernamento del sito già in corso e il prodotto pronto per l'implementazione, siamo pronti ad operare con concentrazione e disciplina strategica nella nuova era".

Michael Zhang, CFO, ha dichiarato: "Nel 2025, Cango ha registrato una crescita significativa dei ricavi grazie all'ampliamento delle nostre attività di mining di Bitcoin. La perdita netta derivante dalle attività operative continuative, pari a 452,8 milioni di dollari USA, è stata principalmente dovuta a costi di trasformazione non ricorrenti e ad adeguamenti del valore equo dettati dalle condizioni di mercato. La nostra strategia finanziaria si è concentrata sul rafforzamento del bilancio per ridurre la leva finanziaria attraverso una politica di tesoreria in Bitcoin e una gestione della liquidità adeguate, garantendo al contempo nuovi apporti di capitale per fornire la flessibilità necessaria a gestire la volatilità e investire in aree ad alto potenziale come le infrastrutture per l'intelligenza artificiale".

Link all'articolo: https://www.prnewswire.com/news-releases/cango-inc-reports-fourth-quarter-and-full-year-2025-unaudited-financial-results-302714552.html

E-mail: ir@cangoonline.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2933411/Logo.jpg 

 

 

 

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/cango-inc-comunica-i-risultati-finanziari-non-verificati-del-quarto-trimestre-2025-e-dellintero-anno-302717594.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
IT10677 it Altro Auto_E_Motori Trasporti_E_Logistica Altro ICT Economia_E_Finanza Immediapress comunicati aziende informano press release
Vedi anche
News to go
Referendum, Carta europea disabilità è un documento valido
News to go
Bonus moto e motorini al via, come funziona
Un 'Oscar' in Ucraina per Sean Penn: "Fatto con resti di un vagone colpito dai russi" - Video
Auto si ribalta nel torrente, carabinieri salvano due persone intrappolate - Video
News to go
Pubblica amministrazione, stretta smart working: l'allarme del sindacato
News to go
Caro benzina e gasolio, torna la corsa al pieno a Livigno
News to go
Petrolio alle stelle per guerra in Iran, prezzi Italia ancora in aumento
News to go
Maltempo, Calabria colpita da piogge torrenziali
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl
News to go
Menarini chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro: +6,2%
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza