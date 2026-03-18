Cango Inc. comunica i risultati finanziari non verificati del quarto trimestre 2025 e dell'intero anno

DALLAS, 18 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG), un'azienda leader nel mining di Bitcoin che sfrutta le sue operazioni globali per sviluppare una piattaforma integrata di elaborazione IA ed energia, ha annunciato i risultati finanziari non certificati per il quarto trimestre e l'intero anno conclusosi il 31 dicembre 2025.

Dati finanziari e operativi salienti

Paul Yu, CEO, ha dichiarato: "Il 2025 è stato il nostro primo anno come miner di Bitcoin, ed è stato caratterizzato da un'esecuzione rapida. Abbiamo avviato una ristrutturazione completa delle nostre attività e creato una presenza di mining distribuita a livello globale. All'inizio 2026, abbiamo rafforzato in modo proattivo il nostro bilancio e ottimizzato la nostra flotta di mining per migliorarne l'efficienza e la resilienza dei costi. Parallelamente, stiamo portando avanti la nostra strategia di trasformazione in un fornitore di infrastrutture per l'intelligenza artificiale. Attraverso EcoHash, stiamo sfruttando la nostra esperienza nel calcolo scalabile e nelle reti energetiche per fornire soluzioni di inferenza IA flessibili ed economicamente vantaggiose. Con i primi interventi di ammodernamento del sito già in corso e il prodotto pronto per l'implementazione, siamo pronti ad operare con concentrazione e disciplina strategica nella nuova era".

Michael Zhang, CFO, ha dichiarato: "Nel 2025, Cango ha registrato una crescita significativa dei ricavi grazie all'ampliamento delle nostre attività di mining di Bitcoin. La perdita netta derivante dalle attività operative continuative, pari a 452,8 milioni di dollari USA, è stata principalmente dovuta a costi di trasformazione non ricorrenti e ad adeguamenti del valore equo dettati dalle condizioni di mercato. La nostra strategia finanziaria si è concentrata sul rafforzamento del bilancio per ridurre la leva finanziaria attraverso una politica di tesoreria in Bitcoin e una gestione della liquidità adeguate, garantendo al contempo nuovi apporti di capitale per fornire la flessibilità necessaria a gestire la volatilità e investire in aree ad alto potenziale come le infrastrutture per l'intelligenza artificiale".

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