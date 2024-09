CAPELLA BANGKOK NOMINATO NO.1 NELLA CLASSIFICA THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2024

LONDRA, 17 settembre 2024 /PRNewswire/ -- La classifica The World's 50 Best Hotels 2024 è stata annunciata nel corso di una scintillante cerimonia di premiazione presso la Guildhall di Londra.

La presentazione mette in risalto le esperienze alberghiere più straordinarie al mondo, in una lista che definisce le aspirazioni di consumatori, viaggiatori e albergatori a livello globale.

Consulta l'elenco completo dei The World's 50 Best Hotels 2024 qui.

Capella Bangkok conquista il primo posto, salendo di 10 posti dalla posizione No.11 nel 2023. Inaugurato nel 2020, il Capella Bangkok è circondato da giardini lussureggianti e coniuga un'eleganza maestosa con l'atmosfera intima di un boutique hotel. Il No.2 e vincitore del Carlo Alberto Best Boutique Hotel Award di quest'anno è Passalacqua, situato in una villa del XVIII secolo accanto al lago di Como.

L'Asia è in testa con un totale di 19 hotel classificati, di cui quattro a Bangkok: Capella Bangkok (No.1), Mandarin Oriental Bangkok (No.12), Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River (No.14) e The Siam (No.26), mentre il Giappone partecipa con tre hotel in evidenza, tra cui Bulgari Tokyo (No.22), che ha vinto anche il Nikka Best New Hotel Award 2024.

L'Europa ospita 13 hotel vincitori, con Francia, Regno Unito e Italia che vantano quattro strutture ciascuna, tra cui Cheval Blanc Paris (No.4), Claridge's (No.11) a Londra e Four Seasons Firenze (No.19). Il Nord America conta nove hotel nella lista, tra cui Chablé Yucatán (No.16) in Messico. Sia l'Oceania che l'Africa vantano quattro hotel nella lista, tra cui The Calile (No.25) a Brisbane e Mount Nelson (No.28) a Città del Capo.

