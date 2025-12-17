Carrier annuncia l'accordo per la cessione di Riello ad Ariston Group

PALM BEACH GARDENS, Florida, 17 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), leader mondiale nello sviluppo di soluzioni intelligenti per il clima e l'energia, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo per la cessione della sua attività Riello ad Ariston Group.

"Dopo aver completato un processo di gara completo e competitivo, abbiamo stabilito che Ariston Group è il proprietario adatto per guidare la prossima fase di crescita di Riello", spiega David Gitlin, presidente e ceo di Carrier, . "Riello vanta un'eredità gloriosa e team composti da persone di grandi capacità, e questo accordo riflette la nostra gestione disciplinata del portafoglio, mentre continuiamo a concentrarci sullo sviluppo di soluzioni differenziate per il clima e l'energia. Sono profondamente grato per l'eccezionale lavoro svolto dai nostri team durante tutto questo processo."

"Siamo onorati di dare il benvenuto a Riello nella nostra impresa", aggiunge Paolo Merloni, presidente esecutivo di Ariston Group. "I marchi rinomati, il know-how e la solida posizione di Riello nei mercati principali in cui è presente la rendono altamente complementare ad Ariston Group. Ci impegniamo a far tesoro dell'eredità di Riello e, insieme, a creare valore significativo per tutti gli stakeholder".

Carrier prevede ricavi lordi dall'operazione di circa 430 milioni di dollari e intende utilizzare il ricavato netto per scopi aziendali generali, tra cui il riacquisto di azioni, in linea con le sue priorità di allocazione del capitale.

Si prevede che l'operazione si concluderà nel primo semestre del 2026, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura, tra cui le approvazioni normative e i processi di consultazione con il consiglio di fabbrica.

BofA Securities agisce in qualità di consulente finanziario esclusivo di Carrier, mentre Linklaters LLP agisce in qualità di consulente legale esterno.

Informazioni su Carrier Carrier Global Corporation, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni intelligenti per il clima e l'energia, si impegna a creare innovazioni che permettano di offrire comfort, sicurezza e sostenibilità. Grazie a innovazioni all'avanguardia riguardo a soluzioni climatiche, come la termoregolazione, la qualità dell'aria e i trasporti, miglioriamo le vite delle persone, consentiamo alle industrie cruciali di conseguire maggiore autonomia e controllo, e garantiamo il trasporto sicuro di cibo, medicinali che salvano vite e molto altro. Fin dall'invenzione dei moderni impianti di climatizzazione, nel 1902, siamo sempre stati all'avanguardia con uno scopo: migliorare come viviamo e il mondo che condividiamo. Continuiamo a essere leader grazie alla nostra forza lavoro inclusiva e di livello mondiale, che mette il cliente al centro di tutto ciò che facciamo. Per maggiori informazioni visitare www.corporate.carrier.com o seguire Carrier sui social all'indirizzo @Carrier.

Informazioni su Ariston GroupAriston Group (Bloomberg: ARIS IM) è un leader mondiale nel settore della sostenibilità climatica e del comfort idrico, quotato all'Euronext di Milano. Nel 2024 ha registrato ricavi pari a 2,6 miliardi di euro, con oltre 10.000 dipendenti, presenza diretta in 40 paesi in 5 continenti, 29 stabilimenti di produzione e 28 centri di ricerca e sviluppo. Il gruppo dimostra il suo impegno per la sostenibilità attraverso lo sviluppo di soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza – pompe di calore per il riscaldamento generale e per il riscaldamento dell'acqua, impianti ibridi, ventilazione domestica, trattamento dell'aria, componenti elettrici e sistemi termici solari – investendo costantemente nell'innovazione tecnologica, nella digitalizzazione e nello sviluppo di soluzioni di connettività avanzate. Il gruppo opera con i marchi strategici globali Ariston, Elco e Wolf e con marchi quali Calorex, NTI, HTP, Atag, Brink, Chromagen, Racold, nonché Thermowatt ed Ecoflam nel settore dei componenti e dei bruciatori.

Dichiarazione cautelativaLa presente comunicazione contiene dichiarazioni che, nella misura in cui non siano dichiarazioni di fatti storici o attuali, costituiscono "dichiarazioni previsionali" ai sensi delle leggi sui titoli. Tali dichiarazioni previsionali intendono fornire le aspettative o i piani attuali della direzione aziendale in merito alla performance operativa e finanziaria di Carrier, sulla base di ipotesi attualmente ritenute valide. Le dichiarazioni previsionali possono essere identificate dall'uso di termini quali "credere", "aspettarsi", "aspettative", "piani", "strategia", "prospettive", "stimare", "prevedere", "obiettivo", "anticipare", "sarà", "dovrebbe", "vedere", "guida", "prospettive", "fiducioso", "scenario" e altre parole di significato simile in relazione a una discussione sulle future performance operative o finanziarie. Le dichiarazioni previsionali possono includere anche dichiarazioni relative alla cessione dell'attività Riello di Carrier, agli utilizzi previsti dei proventi netti derivanti da tale cessione, alle strategie o operazioni di Carrier, ai piani di Carrier in merito al suo indebitamento e ad altre dichiarazioni che non costituiscono fatti storici. Tutte le dichiarazioni previsionali comportano rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali. Per ulteriori informazioni sull'identificazione dei fattori che potrebbero causare una variazione sostanziale dei risultati effettivi rispetto a quelli affermati nelle dichiarazioni previsionali, consultare i rapporti di Carrier compilati sui moduli 10-K, 10-Q e 8-K depositati o forniti saltuariamente alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. Qualsiasi dichiarazione previsionale è valida solo alla data in cui viene rilasciata e Carrier non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere tale dichiarazione, sia in seguito a nuove informazioni, eventi futuri o altro, fatto salvo quanto richiesto dalle norme di legge.

Contatto: Richieste di informazioni da parte dei media Rob Six 561-281-2362 Robert.Six@Carrier.com Relazioni con gli investitori Michael Rednor 561-365-2020 InvestorRelations@Carrier.com

