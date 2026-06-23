CNTE presenta il nuovo sistema di accumulo energetico (ESS) STAR H-MAX con raffreddamento a liquido per il settore commerciale e industriale all'Intersolar Europe 2026

MONACO DI BAVIERA, 23 giugno 2026 /PRNewswire/ -- In occasione di The smarter E Europe/Intersolar Europe 2026, l'azienda Contemporary Nebula Technology Energy (CNTE) ha ufficialmente lanciato il suo sistema di accumulo energetico di nuova generazione STAR H-MAX, con raffreddamento a liquido destinato al settore commerciale e industriale, ampliando ulteriormente il proprio portafoglio di soluzioni flessibili di accumulo energetico da MWh+ per i mercati globali.

I visitatori potranno scoprire la nuova soluzione presso lo stand C2.450 di CNTE durante la fiera che si terrà dal 23 al 25 giugno a Monaco di Baviera.

Progettato per soddisfare le mutevoli esigenze energetiche del settore commerciale e industriale, STAR H-MAX integra una capacità di 220 kW/440 kWh in un'architettura compatta all-in-one per uso esterno, che consente ai clienti di applicare l'arbitraggio energetico, sfruttare il sistema di alimentazione di riserva e ottimizzare la gestione energetica interattiva con la rete.

Realizzato con celle di batteria LFP di CATL da 530 Ah, il sistema garantisce una durata di oltre 10.000 cicli e supporta entrambe le configurazioni duali 0,5P e 0,25P, per permettere agli utenti di trovare un equilibrio flessibile tra elevata potenza in uscita e fornitura di energia di lunga durata in diversi scenari operativi.

STAR H-MAX adotta un design senza trasformatore con integrazione diretta del carico per applicazioni C&I, riducendo in modo significativo la complessità dell'installazione, i costi di implementazione e l'ingombro. Ogni unità occupa solo 2,03 m², pur consentendo un'espansione parallela fino a 4,4 MWh che la rende adatta a fabbriche, parchi industriali e progetti di energia distribuita.

Per garantire un funzionamento stabile in ambienti diversi, il sistema integra una tecnologia di controllo intelligente della temperatura basata sull'IA che supporta temperature di esercizio comprese tra -25 °C e 55 °C, mantenendo al contempo una gestione termica precisa con differenze di temperatura tra le celle non superiori a 3 °C. Inoltre, il prodotto emette solo 65 dB in funzione, consentendone l'utilizzo in ambienti sensibili al rumore.

Per garantire resilienza energetica e servizi di rete avanzati, STAR H-MAX supporta la commutazione tra modalità grid e off-grid grazie alla tecnologia STS e offre tempi di risposta rapidi per la regolazione della frequenza inferiori a 250 ms a livello di sistema, supportando applicazioni quali aFRR, mFRR e FCR.

Il prodotto ha ottenuto numerose certificazioni internazionali, tra cui IEC 62619, IEC 63056, IEC 60730-1, IEC 62477-1, IEC 61000-6-2 e 4, e UN38.3, ed è certificato per la connessione alla rete in 45 Paesi tra Europa, Africa e Asia.

Informazioni su CNTE

Finanziata da CATL, CNTE è specializzata in soluzioni integrate finalizzate all'accumulo di energia e offre servizi di ricerca e sviluppo, produzione intelligente, vendite globali e assistenza localizzata. Con un rigoroso controllo di qualità e una consegna standardizzata, CNTE fornisce sistemi ad alta sicurezza ed efficienza che guidano la transizione energetica globale.

Per saperne di più: sito web ufficiale CNTE

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