DA ATTORE GLOBALE A DETENTORE DI QUOTE: MICHELE MORRONE ACQUISISCE UNA PARTECIPAZIONE IN SUBS.COM

Dopo l'esplosivo successo di Megan Fox, l'attore globale si unisce a Subs.com come creator e comproprietario, inaugurando una nuova era di influenza e proprietà delle celebrità.

LOS ANGELES, 1 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Alcune star utilizzano piattaforme. Altre cambiano le regole del gioco.

Michele Morrone sta facendo entrambe le cose.

L'attore italiano, musicista e sex symbol globale che ha incantato il pubblico nel franchise globale del fenomeno Netflix 365 giorni e nella hit cinematografica Una di famiglia, si unisce ufficialmente a Subs.com non solo come creator, ma come comproprietario della società.

La mossa segue il debutto di grande successo di Megan Fox su Subs.com, sulla scia della crescente attrattiva che la piattaforma esercita su alcune delle celebrità più carismatiche e influenti del mondo.

Prima Megan Fox. Ora Michele Morrone. Subs.com sta rapidamente diventando la destinazione per le star che non si accontentano di avere follower, vogliono la proprietà.

Noto per la sua presenza intensa sullo schermo, l'innata sicurezza di sé e l'enorme fanbase internazionale, Morrone è pronto a offrire ai fan un accesso senza precedenti al proprio mondo, da contenuti e musica esclusivi a un lato più personale della star che non hanno mai visto prima.

Visita: https://subs.com/michelemorrone

Michele Morrone ha affermato: "Non sono mai stato interessato a seguire le regole. Voglio creare le mie. Subs.com mi dà la libertà di connettermi con i miei fan in un modo che è reale, personale e completamente mio. E diventare un proprietario lo rende molto più importante del semplice lancio di una pagina. Io credo in quello che stiamo costruendo".

Tim Stokely, fondatore di Subs.com, ha dichiarato: "Michele è esattamente il tipo di star globale che vogliamo che costruisca il futuro di Subs.com. Il successo di Megan Fox ha dimostrato l'enorme interesse per l'accesso diretto alle più grandi personalità del mondo, e Michele porta questo slancio ad un altro livello. Non si sta solo unendo alla piattaforma, ne sta diventando proprietario. Questa è una potente dichiarazione sulla direzione che sta prendendo l'economia dei creator".

Con un seguito globale che abbraccia film, musica, moda e intrattenimento, l'arrivo di Morrone segnala la crescente ambizione di Subs.com di ridefinire il rapporto tra le celebrità e i loro fan.

INFORMAZIONI SU MICHELE MORRONE

Michele Morrone è un attore, cantante, musicista e fenomeno di intrattenimento globale acclamato a livello internazionale. È diventato famoso in tutto il mondo con il suo ruolo nel franchise 365 giorni di Netflix, diventando uno dei protagonisti internazionali più riconoscibili al mondo. La sua carriera hollywoodiana in espansione include la partecipazione al successo mondiale al botteghino, Una di famiglia, The Gentlemen di Guy Ritchie per Netflix, nonché il volto di Dolce & Gabbana. Oltre allo schermo, Morrone ha costruito una carriera musicale di successo come cantante, cantautore e musicista, pubblicando musica originale con quasi un milione di ascoltatori al mese. Con una fanbase globale appassionata che abbraccia film, musica, moda e social media, Morrone continua ad affermarsi come una forza poliedrica nell'intrattenimento internazionale. Nel corso dell'anno Morrone sarà protagonista accanto a Sir Anthony Hopkins e Al Pacino nell'epico film Maserati: The Brothers.

INFORMAZIONI SU SUBS.COM

Subs.com è il luogo in cui le personalità più influenti del mondo trasformano il loro pubblico in un business. I video di lunga durata, a visione gratuita e senza pubblicità, raggiungono nuovi spettatori, e sono collegati a una pagina di abbonamento accessibile con un semplice clic posto dietro ciascuno di essi. Gli abbonati pagano per contenuti esclusivi e un coinvolgimento autentico; i creator stabiliscono il prezzo e sono proprietari di tutto ciò che producono.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/da-attore-globale-a-detentore-di-quote-michele-morrone-acquisisce-una-partecipazione-in-subscom-302925738.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale PrNewswire.