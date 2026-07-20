Da terreno agricolo ad asset energetico: il progetto fotovoltaico da 1 MW in Italia alimentato dalla tecnologia AIKO ABC

YIWU, China, 20 luglio 2026 /PRNewswire/ -- In un'azienda agricola di Lodi, le distese di moduli AIKO ABC producono oggi energia pulita grazie a un impianto fotovoltaico a terra da 1 MW, inserito in un contesto circondato da campi coltivati e alberi. Realizzato per l'Azienda Agricola La Torre di Rocca Marco, il progetto è stato concepito per valorizzare un terreno disponibile, trasformandolo in un asset energetico affidabile, in grado di garantire all'azienda agricola un flusso di entrate stabile e duraturo nel tempo.

Per Marco Rocca, titolare dell'azienda agricola, la scelta della giusta soluzione fotovoltaica ha rappresentato «una decisione importante».

«Volevamo una soluzione in grado di garantire prestazioni affidabili nel lungo periodo», ha dichiarato Rocca. «Dopo che Sara Jaciara Azevedo, titolare della società di consulenza Jsquare, ci ha consigliato i moduli AIKO illustrandoci i loro vantaggi tecnici, abbiamo individuato un prodotto che ci ha trasmesso fin da subito grande fiducia, sia per la qualità costruttiva sia per la solidità che è in grado di offrire. Si tratta di un investimento che ci permette di guardare al futuro con maggiore serenità.»

Nei progetti fotovoltaici commerciali e industriali, l'efficienza dei moduli incide direttamente sulla potenza installata, sull'utilizzo della superficie disponibile, sulla progettazione dell'impianto e sui rendimenti nel lungo periodo. Presso l'azienda agricola di Lodi, i moduli AIKO N-Type ABC ad alta efficienza hanno offerto vantaggi misurabili rispetto a una soluzione convenzionale basata sulla tecnologia TOPCon:

«La loro elevata efficienza è stata un fattore determinante nella nostra scelta. Inoltre, siamo rimasti colpiti dalla capacità dei moduli di mantenere ottime prestazioni anche in condizioni non ottimali», ha aggiunto Rocca.

Oltre a garantire una maggiore produzione energetica, i moduli AIKO ABC sono progettati per rispondere alle esigenze concrete degli ambienti agricoli. Negli impianti fotovoltaici a terra realizzati in contesti rurali, gli alberi circostanti possono generare fenomeni di ombreggiamento parziale, mentre polvere, residui organici e altre impurità possono depositarsi sulla superficie dei moduli, influenzandone la produzione di energia.

Grazie alla tecnologia AIKO per l'ottimizzazione delle prestazioni in condizioni di ombreggiamento parziale, i moduli contribuiscono a ridurre le perdite di potenza associate alle zone d'ombra e a garantire una produzione più stabile anche quando le condizioni del sito non sono ottimali. Secondo il team che ha seguito il progetto, i moduli hanno mantenuto prestazioni costanti nell'ambiente agricolo, contribuendo a ridurre nel tempo la frequenza degli interventi di pulizia e manutenzione.

La sicurezza rappresenta un ulteriore elemento fondamentale per i clienti del settore agricolo e C&I. In ambienti esterni complessi, i moduli tradizionali possono essere maggiormente esposti al rischio di formazione di hotspot in presenza di ombreggiamenti parziali e temperature elevate, con possibili ripercussioni sulle prestazioni e sulla sicurezza dell'impianto. I moduli AIKO ABC mantengono la temperatura degli hotspot al di sotto dei 100 °C, eliminando i rischi di incendio legati a questi fenomeni e offrendo ai clienti un sistema fotovoltaico più sicuro e affidabile per un funzionamento efficiente nel lungo periodo.

Il progetto di Lodi dimostra come i moduli AIKO ABC siano in grado di creare valore concreto per i clienti del settore agricolo e C&I, combinando elevata densità di potenza, prestazioni stabili in condizioni operative reali, minori esigenze di manutenzione e vantaggi economici nel lungo periodo.

Dalle aziende agricole italiane ai progetti C&I in tutta Europa, AIKO continua ad aiutare i clienti a trasformare superfici disponibili e aree di progetto in asset energetici puliti, produttivi, affidabili e orientati al futuro.

AIKO AIKO è leader di settore nel campo della tecnologia fotovoltaica, specializzata nella ricerca, sviluppo e messa a punto di prodotti per la generazione di energia solare e soluzioni integrate di stoccaggio e ricarica fotovoltaica. AIKO offre ai propri clienti celle solari, moduli ABC (All Back Contact) e soluzioni studiate ad hoc per scenari specifici. Guidata dalla mission di "Promuovere la trasformazione verso un futuro carbon free", AIKO continua a perseguire innovazione estrema e tecnologia all'avanguardia.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://aikosolar.com

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