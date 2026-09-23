Dalla World Manufacturing Convention, uno sguardo allo sviluppo di alta qualità dell'economia industriale dell'Anhui

HEFEI, Cina, 23 settembre 2026/PRNewswire/ -- Nell'autunno dorato di Hefei, l'attenzione della manifattura mondiale si concentra nuovamente nella regione compresa tra i fiumi Yangtze e Huai. La World Manufacturing Convention 2026 si tiene a Hefei. Ospitata in Anhui per anni consecutivi, la Convenzione non è solo una vetrina per nuovi prodotti e nuove tecnologie, ma anche un'importante finestra per osservare la trasformazione innovativa e il rafforzamento dell'economia industriale della provincia.

Osservando la manifattura anhuiense attraverso la Convenzione, il cambiamento più evidente è il rinnovamento del settore industriale e l'ottimizzazione della sua struttura. L'Anhui considera da lungo tempo la manifattura come pilastro dell'economia: l'indice di sviluppo di alta qualità della manifattura continua a salire, e il suo ruolo nel panorama manifatturiero nazionale è sempre più prominente. La quota della manifattura ad alta tecnologia, delle industrie emergenti strategiche, della manifattura di equipaggiamenti e dell'industria elettronica e informatica è in costante aumento; in particolare, la quota della manifattura di equipaggiamenti è passata dal 33,5% al 42,4%. Settori come i veicoli a nuova energia, i circuiti integrati e la robotica crescono a ritmo accelerato, mentre la manifattura tradizionale si trasforma verso la gamma alta, l'intelligenza produttiva e la sostenibilità ambientale.

Anche la trasformazione delle modalità produttive è evidente. Dal 2021, il numero di imprese industriali sopra soglia dimensionale che hanno completato la trasformazione digitale in Anhui è passato da meno di 1.000 a 17.000, pari al 69,5% del totale delle imprese industriali sopra soglia; una serie di fabbriche intelligenti, fabbriche verdi e "fabbriche faro" è entrata in funzione. Il gettito fiscale medio per mu (unità cinese di superficie, pari a circa 666,7 m²) delle imprese industriali sopra soglia è salito da 166.000 a 232.000 yuan; il consumo energetico per unità di valore aggiunto industriale delle imprese sopra soglia è diminuito cumulativamente del 14,2%; il numero di brevetti di invenzione per 10.000 abitanti è raddoppiato rispetto alla fine del 2020. Continuano a emergere prodotti first-of-a-kind — primi esemplari, prime serie e primi lotti — e l'innovazione sta diventando il tratto più distintivo della manifattura dell'Anhui.

La Convenzione è anche una piattaforma aperta di connessione globale. La World Manufacturing Convention 2025 ha facilitato 735 progetti di cooperazione per un investimento totale di 380,2 miliardi di yuan; di questi, 647 progetti appartengono ai dieci settori emergenti strategici prioritari, per un investimento totale di 329,6 miliardi di yuan, con quote rispettive dell'88,02% e dell'86,6%. Durante la fase di preparazione dell'edizione di quest'anno, sono stati censiti 946 progetti di cooperazione per un investimento totale superiore a 400 miliardi di yuan. Attività come gli incontri di matching industriale transnazionale e l'espansione all'estero delle piccole e medie imprese (PMI) rendono più facile per le imprese di tutto il mondo trovare partner e condividere opportunità in Anhui.

Guardando al futuro, l'Anhui pianificherà nuovi settori e nuove traiettorie industriali, coltivando in anticipo industrie del futuro come le tecnologie quantistiche, la biomanifattura e l'energia a idrogeno; dedicherà maggiore attenzione a qualità, varietà e marchi; collegherà l'intera catena che va dalla ricerca e sviluppo, alla sperimentazione, fino alla promozione e all'applicazione; integherà in modo più stretto l'intelligenza artificiale, l'Internet industriale e la manifattura avanzata; promuoverà lo sviluppo di cluster industriali e coltiverà un numero maggiore di imprese di eccellenza. Attraverso la Convenzione, che attira investimenti, tecnologie e talenti, la rete di cooperazione internazionale della manifattura anhuiense si espande costantemente, aprendo nuove prospettive per la cooperazione manifatturiera globale.

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