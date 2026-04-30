DJI Agriculture rivela che l'adozione globale dei droni agricoli riduce le emissioni di carbonio di 51 Mt e fa risparmiare 410 Mt di acqua agli agricoltori di tutto il mondo

Presentato all'AgriShow in Brasile, il nuovo rapporto evidenzia la maturità del settore, con oltre 600.000 droni agricoli DJI ora operativi in più di 100 paesi e regioni.

SHENZHEN, China, 30 aprile 2026 /PRNewswire/ -- DJI Agriculture, leader globale nella tecnologia innovativa dei droni agricoli, ha presentato oggi il suo quinto rapporto annuale "Agricultural Drone Industry Insight Report" (2025/2026) ad Agrishow 2026 a Ribeirão Preto, Brasile. Il report evidenzia come le politiche globali si stiano orientando verso liberalizzazione, standardizzazione e integrazione strategica. Nel frattempo, DJI Agriculture ha rafforzato la sua rete di 3.500 centri di assistenza e riparazione in tutto il mondo, promuovendo al contempo operazioni standardizzate dei droni. Entro la fine del 2025, oltre 600.000 droni agricoli DJI erano già in uso a livello globale da più di 600.000 operatori formati. L'adozione di questa tecnologia ha consentito di risparmiare circa 410 milioni di tonnellate d'acqua, equivalenti al consumo annuale di acqua potabile di 740 milioni di persone, e di ridurre le emissioni di carbonio di 51 milioni di tonnellate, pari alla capacità annuale di assorbimento del carbonio di 240 milioni di alberi.

I droni agricoli non sono più una novità: sono diventati attrezzature agricole essenziali in tutto il mondo. In Brasile, i droni DJI sono ormai ampiamente utilizzati sulle principali colture del paese, tra cui caffè, soia, mais, canna da zucchero ed erba da foraggio», ha dichiarato Yuan Zhang, Head of Global Sales di DJI Agriculture. «Con il continuo aumento dell'adozione a livello globale, DJI Agriculture continuerà a rafforzare la propria rete di supporto per gli operatori, offrendo al contempo formazione attraverso la nostra rete globale di oltre 7.000 istruttori certificati». Questi investimenti sottolineano l'impegno dell'azienda ad aiutare gli agricoltori a migliorare l'efficienza e ad aumentare in modo sostenibile le loro rese grazie a innovative tecnologie con droni.

La semina e l'irrorazione con droni aumentano la produttività e la sostenibilità dei pascoli in Brasile

Il rapporto presenta diversi casi di studio sui casi d'uso dei droni agricoli per diverse colture in vari Paesi. In Brasile, gli agricoltori hanno impiegato i droni agricoli DJI Agras T25P, T70P e T100 per coprire operazioni di precisione a ciclo completo nella gestione dei foraggi, aumentando l'efficienza del rinnovo dei foraggi e la produttività dei pascoli. Ad esempio, l'uso dei droni per effettuare irrorazioni mirate con maggiore precisione sulle aree infestate dalle erbacce può ridurre l'impiego di erbicidi fino al 35%. Allo stesso tempo, l'irrorazione e la semina con droni lungo l'intero processo offrono anche vantaggi in termini di tutela ambientale, eliminando il compattamento del suolo, riducendo la deriva di prodotti chimici vicino agli ecosistemi sensibili e abbassando l'impronta di carbonio dell'allevamento del bestiame.

Migliori prove in campo e studi accademici favoriscono operazioni sul campo più conformi

Il rapporto documenta anche numerosi nuovi test in campo e studi accademici che offrono una credibile convalida basata su prove dei vantaggi dei droni agricoli per l'irrorazione in termini di applicazione di precisione, efficienza operativa, benefici economici e sostenibilità. Allo stesso tempo, organizzazioni come UAPASTF hanno sviluppato linee guida per l'applicazione sicura ed efficace dei pesticidi, basate su aggiornati studi sullo spostamento in campo dei droni. Test di deriva più avanzati consentono operazioni in campo più precise, più sicure e maggiormente conformi alle normative, rendendoli un fattore chiave per l'agricoltura di precisione e per una protezione delle colture responsabile dal punto di vista ambientale.

Questi studi hanno contribuito a promuovere politiche basate su dati concreti e sviluppi di mercato in tutto il mondo, alimentando ulteriormente la rapida espansione globale dell'industria dei droni agricoli. Ad esempio, l'ANAC (Agenzia Nazionale per l'Aviazione Civile del Brasile) ha aggiornato la propria normativa sui droni per introdurre "scenari standard" per le operazioni agricole ricorrenti. In Canada, le modifiche normative di Transport Canada al regolamento sull'aviazione civile canadese hanno semplificato le regole operative per i droni agricoli, supportando direttamente l'irrorazione, la mappatura, il monitoraggio e l'agricoltura di precisione.

Man mano che il settore continua a maturare a livello globale, DJI Agriculture mira a offrire ad agricoltori e decisori politici una visione più chiara di come i droni agricoli apportino un valore ambientale misurabile e aprano nuovi percorsi per la modernizzazione dell'agricoltura nel mondo.

Leggi qui il rapporto completo 2025/2026 sulle prospettive del settore dei droni agricoli.

Informazioni su DJI Agriculture

DJI Agriculture è stata fondata da DJI nel 2015 con la missione di portare tecnologie innovative dei droni nell'agricoltura, rendendola più sostenibile, efficiente e sicura. DJI ha iniziato a investire in ricerca e sviluppo per il progresso dei droni irroratori nel 2012, prima di creare un'unità commerciale dedicata ai droni agricoli. In qualità di leader globale nel settore dei droni, DJI sta costruendo un mondo migliore promuovendo costantemente il progresso umano attraverso prodotti che apportano valore alla vita delle persone in tutto il mondo in modi più profondi che mai. Oggi si stima che 600.000 droni agricoli siano in uso in tutto il mondo per trattare oltre 300 tipi di colture in più di 100 paesi e regioni.

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