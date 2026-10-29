DJI rafforza il sistema di protezione della privacy multilivello con il lancio della modalità Dati locali per ROMO, stabilendo un nuovo standard di privacy nella robotica domestica

Disponibile inizialmente per ROMO 2, il nuovo robot aspirapolvere IA di DJI con stazione base autopulente avanzata e braccio robotico a oscillazione ultra‑ampia

SHENZHEN, Cina, 29 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- DJI, leader mondiale nella produzione di droni civili e nella tecnologia della fotografia creativa, ha presentato oggi la modalità Dati locali per ROMO 2, nuova linea di robot aspirapolvere IA dell'azienda. Un'anteprima assoluta per i prodotti smart home, la modalità Dati locali disconnette l'app DJI Home da internet, mantenendo i dati degli utenti memorizzati ed elaborati in locale sui loro dispositivi. Introdotta per la prima volta da DJI per i suoi droni nel 2017, la modalità Dati locali vanta quasi un decennio di utilizzo comprovato nel mondo reale e ora sta definendo un nuovo standard di privacy in una nuova categoria di prodotto.

Modalità Dati locali per ROMO

Quando viene acceso per la prima volta, ROMO si connette a internet per creare una mappa del suo ambiente circostante. Una volta che la modalità Dati locali è attivata, questi dati di mappatura vengono archiviati localmente invece che nel cloud. Da quel momento in poi, le mappe, le immagini e gli altri dati utilizzati per la navigazione e l'evitamento degli ostacoli vengono archiviati ed elaborati in locale sul dispositivo, dando agli utenti un maggiore controllo sui propri dati e riducendo il rischio di esposizione esterna o di accessi non autorizzati da parte di terzi.

Basata sulla stessa tecnologia dei droni con fotocamera di punta di DJI, la pluripremiata linea di robot aspirapolvere ROMO pulisce la casa in modo intelligente grazie al rilevamento degli ostacoli a livello del millimetro e al LiDAR ad alta precisione integrato. Con la modalità Dati locali attivata, le funzioni principali di ROMO, inclusa la navigazione e l'evitamento degli ostacoli, restano operative senza connessione a Internet, anche durante le interruzioni di rete. Gli utenti possono continuare ad avviare e personalizzare i cicli di pulizia e mandare il robot alla sua stazione di ricarica per ricaricarsi, rimanendo offline.

Sistema di protezione della privacy multilivello di ROMO

La modalità Dati locali è parte fondamentale del rafforzamento del sistema di protezione della privacy multilivello di cui DJI ROMO è dotato da tempo. Questo sistema completo di protezione della privacy tutela i dati degli utenti in ogni fase, dall'acquisizione all'utilizzo, all'archiviazione e alla cancellazione. Il sistema comprende:

Certificazioni in materia di sicurezza dei dati

ROMO possiede numerose certificazioni in materia di sicurezza informatica e privacy riconosciute a livello internazionale. I dispositivi DJI ROMO e l'app DJI Home sono certificati secondo lo standard ETSI EN 303 645, soddisfano i requisiti UE RED (EN 18031) e hanno ottenuto la certificazione UL Solutions Diamond IoT Security. Nel 2026, TÜV SÜD ha effettuato un test di penetrazione completo sul dispositivo DJI ROMO P2 e sull'app DJI Home e non ha riscontrato alcuna vulnerabilità di sicurezza a rischio critico, elevato o medio. Dal 2017, DJI sottopone regolarmente i propri prodotti a verifiche di sicurezza e certificazioni effettuate da enti indipendenti. DJI è anche certificata dal British Standards Institution (BSI) secondo le norme ISO 27701:2025 e ISO 27001:2026. Per maggiori informazioni, visitare il DJI Trust Center.

Integrazione smart home perfetta con Matter

ROMO ora supporta Matter, lo standard universale di connettività per la smart home. Attraverso Matter, tutti i dispositivi ROMO possono essere integrati con controller compatibili e abilitati a Matter all'interno di ecosistemi come Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, SmartThings e Home Assistant. La compatibilità e le funzionalità disponibili dipendono dallo specifico dispositivo della piattaforma e dal suo supporto per Matter. Questo permette all'utente di aggiungere ROMO alle configurazioni di smart home compatibili e usare i controlli e le automazioni supportati tra diversi ecosistemi, garantendo praticità e prestando al contempo grande attenzione alla privacy e alla sicurezza.

Disponibilità

A partire da oggi, la modalità Dati locali sarà disponibile per ROMO 2. Gli utenti devono semplicemente aggiornare il dispositivo ROMO 2 al firmware più recente che supporta la modalità Dati locali. Per attivare la modalità Dati locali, gli utenti devono attivare questa funzione nelle Impostazioni di sicurezza sotto Impostazioni del dispositivo nell'app DJI Home. Dopo il suo debutto su ROMO 2, la modalità Dati locali sarà disponibile anche sui futuri modelli ROMO, estendendo questa funzione di privacy alla prossima generazione di robot domestici DJI.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.romo.tech/

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