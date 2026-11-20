ASHBURN, Virginia, 20 novembre 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), partner di primo piano per la tecnologia e l'innovazione aziendale, ha annunciato oggi un'iniziativa di innovazione con Cisco, leader globale nel networking e nella sicurezza, volta a integrare le funzionalità di AgenticOps di Cisco in DXC OASIS, la piattaforma intelligente di orchestrazione di DXC che combina competenze umane e AI agentica per trasformare le operations IT aziendali. La collaborazione rappresenta un ulteriore passo nell'espansione di DXC OASIS e delle sue funzionalità basate sull'AI.

DXC punta ad aiutare le organizzazioni a trasformare gli insight di rete generati dall'AI in azioni coordinate nell'intero ambiente IT. Cisco mette a disposizione competenze di networking, intelligence di rete in tempo reale e azioni di rete governate, mentre DXC OASIS contribuisce a rendere operativa questa intelligence attraverso applicazioni, infrastrutture, sistemi di gestione dei servizi e flussi di lavoro aziendali.

«I team aziendali non hanno bisogno di più avvisi. Hanno bisogno di arrivare più rapidamente alla risoluzione dei problemi», ha dichiarato Dan Gray, Presidente dei Servizi infrastrutturali globali di DXC Technology. «L'AI può aiutare a individuare i problemi, ma per generare valore le organizzazioni devono coordinare le azioni tra persone, sistemi e flussi di lavoro. Integrando l'intelligence di rete di Cisco in DXC OASIS, aiutiamo le aziende a trasformare gli insight basati sull'AI in azioni concrete. Insieme, aiutiamo i clienti a risolvere i problemi più rapidamente, ridurre la complessità operativa e migliorare l'esperienza dei team IT e degli utenti finali, mantenendo al tempo stesso la supervisione e il controllo umani».

Le più ampie iniziative di innovazione di DXC nell'ambito dell'AI agentica hanno già dimostrato il potenziale di questo approccio. In un progetto pilota, i tempi di risoluzione degli incidenti sono passati da una-due ore a soli cinque-sette minuti, dimostrando come funzionalità agentiche integrate possano accelerare la risoluzione mantenendo la supervisione e il controllo umani.

Trasformare l'intelligence di rete in azioni concrete

La collaborazione combina Cisco AI Assistant, Experience Metrics e le funzionalità native della piattaforma con le competenze operative di DXC. Attraverso DXC OASIS, l'intelligence di rete può supportare l'analisi degli incidenti e l'esecuzione di azioni approvate nei sistemi e nei flussi di lavoro aziendali.

Nell'ambito della collaborazione, DXC intende:

«Le reti aziendali generano enormi quantità di telemetria operativa ricca di informazioni, ma trasformare questi insight in interventi correttivi rapidi e sicuri ha tradizionalmente richiesto un notevole impegno manuale», ha dichiarato Joe Vaccaro, Vicepresidente senior e Direttore generale della divisione Network Platform & Assurance di Cisco. «Integrando le funzionalità AgenticOps di Cisco in DXC OASIS, consentiamo agli agenti AI e agli ingegneri di DXC di collaborare in modo fluido all'interno di ambienti IT complessi. Cisco e DXC offrono un'automazione di rete governata e a ciclo chiuso, che accelera la risoluzione degli incidenti mantenendo saldamente il controllo nelle mani dei team umani e collegando le attività al più ampio contesto aziendale, ad esempio agli strumenti di gestione dei servizi».

Creare un modello replicabile per le operations basate sull'AI

La collaborazione si concentrerà inizialmente sugli incidenti relativi alle prestazioni del Wi-Fi negli ambienti di lavoro Cisco Meraki, aiutando le organizzazioni a individuare i problemi di prestazione, comprenderne le cause principali e coordinare le risposte tra i diversi sistemi. L'integrazione collega Cisco AI Assistant e gli strumenti Model Context Protocol (MCP) a DXC OASIS, consentendo ai team IT di eseguire azioni approvate sotto supervisione umana.

Partendo da Cisco Meraki, la collaborazione mira a creare un modello replicabile per estendere le operations basate sull'AI ad altre tecnologie Cisco, sostenendo la visione di DXC di un ecosistema di orchestrazione aperto e basato sui partner.

Per maggiori informazioni su DXC OASIS, visitare www.dxc.com/oasis.

Informazioni su DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) è un partner di riferimento per la tecnologia e l'innovazione aziendale e fornisce software, servizi e soluzioni a grandi imprese e organizzazioni del settore pubblico in tutto il mondo, aiutandole a sfruttare l'intelligenza artificiale per ottenere risultati concreti con rapidità in un periodo di cambiamento esponenziale. Grazie a una profonda esperienza nei servizi di infrastruttura gestita, nella modernizzazione delle applicazioni e nelle soluzioni software specifiche per settore, DXC modernizza e gestisce alcuni degli ambienti tecnologici più complessi al mondo. Per maggiori informazioni, visitare dxc.com.

CONTATTO MEDIA: Melanie Gorski, Relazioni con i media, DXC Technology, e-mail: melanie.gorski@dxc.com

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