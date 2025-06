Echosens e Boehringer Ingelheim ampliano la loro storica collaborazione per velocizzare i progressi nella diagnosi e nella cura della steatoepatite associata a disfunzione metabolica (MASH)

PARIGI, 10 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Mentre la steatoepatite associata a disfunzione metabolica (MASH) emerge come una delle cause più pericolose e sottodiagnosticate di insufficienza epatica, che colpisce oltre 250 milioni di persone in tutto il mondo, Echosens, leader nella diagnostica epatica non invasiva, e Boehringer Ingelheim, azienda biofarmaceutica globale, oggi hanno annunciato l'espansione della loro storica partnership per cambiare la traiettoria della malattia, superando le sperimentazioni cliniche e concentrandosi sul rilevamento precoce, sulla diagnosi e sull'accesso alle cure.

Unendo le rispettive competenze diagnostiche e terapeutiche, Echosens e Boehringer Ingelheim mirano a colmare le persistenti lacune in termini di consapevolezza, prove concrete e adozione clinica. Questa prossima fase della partnership includerà diversi punti:

"Per troppo tempo gravi malattie del fegato come la MASH sono passate inosservate; tuttavia, con l'aumento dei tassi di MASH parallelamente all'epidemia globale di obesità, è giunto il momento di affrontare con forza le patologie epatiche", ha affermato Sandy Sommer, responsabile dell'area terapeutica per le malattie cardiovascolari, renali e metaboliche di Boehringer Ingelheim. "Obesità e MASH sono malattie croniche profondamente interconnesse che nessuna organizzazione può affrontare da sola. Noi di Boehringer ci impegniamo a far parte della soluzione e siamo particolarmente entusiasti dell'ampliamento della nostra partnership con Echosens. Siamo pronti a collaborare per promuovere un cambiamento radicale nella salute metabolica per pazienti, medici e sistemi sanitari in tutto il mondo".

La MASH è una malattia cronica causata dall'accumulo eccessivo di grasso e dall'infiammazione nel fegato. È più comune nelle persone obese e, se non curata, può causare cicatrici, cirrosi e insufficienza epatica. Poiché la malattia è spesso silente nelle fasi iniziali, si stima che meno di una persona su cinque affetta da MASH riceva una diagnosi formale, il che sottolinea l'urgente necessità di strumenti scalabili e non invasivi per effettuare lo screening di questi pazienti e supportarli con cure continuative.

FibroScan®, la tecnologia di valutazione epatica non invasiva di Echosens, ha svolto un ruolo fondamentale nella ricerca sulle malattie epatiche di Boehringer Ingelheim e continua a supportare due studi clinici di fase III attualmente in corso su survodutide mediante lo screening e il monitoraggio dei pazienti; in quanto test non invasivo, FibroScan® offre un'alternativa rapida, indolore, conveniente e scalabile alla biopsia epatica. Survodutide combina gli agonisti del recettore GLP-1 e del glucagone come nuovo potenziale trattamento per la MASH e le condizioni metaboliche associate, quali l'obesità.

Survodutide fa parte del portafoglio di ricerca e sviluppo di Boehringer Ingelheim nelle aree delle malattie cardiovascolari, renali e metaboliche. Survodutide è concesso in licenza a Boehringer Ingelheim da Zealand Pharma, con Boehringer responsabile esclusiva dello sviluppo e della commercializzazione a livello globale.

"Siamo entusiasti di ampliare la nostra collaborazione con Boehringer Ingelheim, il cui approccio innovativo presenta il potenziale per far progredire ulteriormente il panorama terapeutico della MASH", ha affermato Dominique Legros, amministratore delegato di Echosens. "Questa partnership riflette il nostro impegno costante nel supportare la comunità mondiale delle malattie epatiche, consentendo sperimentazioni cliniche più intelligenti e un accesso più ampio a strumenti diagnostici non invasivi. Siamo orgogliosi di collaborare con Boehringer Ingelheim e di accoglierli nella nostra missione comune volta a migliorare la salute del fegato".

Informazioni su Echosens Echosens, pioniere nel suo campo, ha cambiato significativamente la pratica della valutazione epatica con FibroScan®, la soluzione non invasiva per la gestione completa della salute del fegato. FibroScan® è riconosciuto a livello mondiale e convalidato da oltre 5.384 pubblicazioni sottoposte a revisione paritaria e da 218 linee guida internazionali. Echosens ha reso disponibile FibroScan® in oltre 127 paesi, consentendo di effettuare milioni di esami del fegato in tutto il mondo. https://www.echosens.com/

Informazioni su Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim è un'azienda biofarmaceutica attiva nel settore della salute umana e animale. Tra i principali investitori del settore in ricerca e sviluppo, l'azienda si concentra sullo sviluppo di terapie innovative in aree con elevate esigenze mediche insoddisfatte. Indipendente fin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1885, Boehringer adotta una prospettiva a lungo termine con l'integrazione della sostenibilità per tutta la catena del valore. I suoi oltre 54.500 dipendenti sono al servizio di oltre 130 mercati per realizzare un futuro più sano, sostenibile ed equo.

