Enfinity Global ha firmato dei PPA in Italia per 420 MW di energia rinnovabile con un'azienda tecnologica statunitense

MILANO, 10 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Enfinity Global ha annunciato oggi la firma di Power Purchase Agreement (PPA) in Italia con un'azienda tecnologica statunitense, impegnandosi a fornire energia rinnovabile da un portafoglio di progetti fotovoltaici da 420 MW.

"Siamo lieti di continuare a supportare i nostri clienti di diversi settori in Italia nel loro percorso di transizione energetica," ha dichiarato Carlos Domenech, CEO di Enfinity Global. "Il nostro obiettivo è servire clienti globali e locali nelle loro esigenze di energia rinnovabile."

Enfinity Global

Enfinity Global è una società leader nel settore delle energie rinnovabili e dei servizi per la sostenibilità, fondata nel 2019 con sede negli Stati Uniti. L'azienda possiede un portafoglio di 35,5 GW di progetti di energia rinnovabile e sistemi di accumulo, che includono asset operativi, in costruzione e in sviluppo, con ulteriori 37 GW in fase di negoziazione negli Stati Uniti.

Con uffici negli Stati Uniti, in Europa, Giappone e India, Enfinity mira a contribuire a un'economia a basse emissioni di carbonio. Il team di leadership di Enfinity può vantare oltre 41 miliardi di dollari di esperienza nel finanziamento di progetti nel settore delle energie rinnovabili, con oltre 26 GW di asset solari e eolici sviluppati e acquisiti.

L'azienda guida il mercato dei PPA solari in Italia, avendo stipulato contratti per 805 MW negli ultimi due anni con grandi aziende e clienti industriali. Enfinity è attualmente il principale produttore indipendente di energia (IPP) in Italia in base ai progetti autorizzati, secondo il report "Dev&Deals Q4 2024" pubblicato da Elemens.

