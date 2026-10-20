EXPO 2027 Belgrado riunisce le imprese austriache e serbe a Vienna

L'evento di networking B2B del 22 ottobre metterà in evidenza le opportunità commerciali, di investimento e turistiche in vista di EXPO 2027.

VIENNA, 20 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- EXPO 2027 Belgrado riunirà a Vienna, il 22 ottobre, rappresentanti del mondo imprenditoriale austriaco e serbo per esplorare opportunità commerciali, di investimento e turistiche in vista della prima Esposizione Specializzata dei Balcani occidentali.

Tra i partecipanti figurano Igor Kovačević, Chief Operating Officer e Direttore del Dipartimento dei Partecipanti Internazionali di EXPO 2027 Belgrado; Philipp Gady, Commissario della Sezione Austriaca; e Alf Netek, Vicecommissario della Sezione Austriaca.

«EXPO 2027 Belgrado offre all'Austria una piattaforma internazionale per presentare le proprie imprese innovative, competenze tecnologiche e ricchezze culturali a un pubblico globale. Con oltre 800 aziende austriache già attive in Serbia, l'esposizione rappresenta un'opportunità per consolidare i nostri solidi legami economici e sviluppare collaborazioni a lungo termine prima, durante e oltre l'evento», ha dichiarato Kovačević.

Il programma prevede interventi di apertura, una conferenza stampa, un panel dedicato alle imprese, incontri B2B nel settore turistico e un ricevimento di networking.

Secondo l'Ambasciata austriaca, l'Austria è il terzo maggiore investitore estero in Serbia, con investimenti pari a circa 3,5 miliardi di euro. Circa 870 imprese austriache impiegano complessivamente circa 26.000 persone.

Dettagli dell'evento: 22 ottobre 2026, ore 10:00–15:00 CEST; Hilton Vienna Waterfront, Handelskai 269, 1020 Vienna.

Informazioni su EXPO 2027 Belgrado: In programma dal 15 maggio al 15 agosto 2027, l'Esposizione Specializzata sarà dedicata al tema «Play for Humanity: Sport and Music for All» (Giocare per l'umanità: sport e musica per tutti). Oltre 140 partecipanti internazionali hanno confermato la propria adesione e sono attese diversi milioni di visite nell'arco di 93 giorni.

Contatto stampa: expo.serbia@mcgroup.com

Maggiori informazioni su EXPO 2027 Belgrado sono disponibili al seguente LINK.

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