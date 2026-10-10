FLOR DE CAÑA PORTA A MILANO LO SPIRITO E I SAPORI DEL SUD AMERICA CON UN ESCLUSIVO COCKTAIL TAKEOVER

I migliori mixologist di bar selezionati da 50 Best Discovery in Cile, Colombia e Perù si riuniscono da Officina Milano per un'unica serata dedicata all'abbinamento tra cucina e rum premium.

MILANO, 11 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Flor de Caña, leader mondiale nel settore dei rum premium prodotti in modo sostenibile, invita gli appassionati di cocktail e gastronomia di Milano a "South America Takeover Milan". In programma l'8 ottobre alle 18:00 presso l'iconico bar Officina (Via Giovenale 7), questo evento esclusivo promette un'esperienza sensoriale immersiva dedicata ai sapori, alla cultura e alla mixology del Sud America.

Sponsorizzato da Trussoni Bevande e Distillerie Branca e co-organizzato dalle Brand Ambassador di Flor de Caña Debora Tarozzo (Italia) e Karen Álvarez (Sud America), l'evento vedrà la partecipazione di un eccezionale gruppo di mixologist ospiti provenienti da due locali presenti nella selezione The World's 50 Best Discovery:

Nel corso della serata, gli ospiti potranno scoprire una raffinata combinazione di sapori sudamericani e mixology sostenibile con Flor de Caña. In collaborazione con Mauri Alberca, Chef di Officina, Karen Álvarez (Perù) presenterà appetizer ispirati alla cucina peruviana, accuratamente abbinati a cocktail preparati artigianalmente, mentre gli altri mixologist ospiti porteranno nel bicchiere e nel piatto le tradizioni gastronomiche e della miscelazione tipiche di Cile e Colombia.

Oltre alla ricchezza dei sapori, il takeover mette in risalto la qualità e la versatilità senza pari dei rum Flor de Caña. Le origini di Flor de Caña risalgono al 1890. Il rum viene invecchiato naturalmente ai piedi di un vulcano attivo, senza zuccheri né ingredienti artificiali, e il marchio è riconosciuto come leader mondiale nel campo della sostenibilità: è certificato Carbon Neutral e il rum viene distillato utilizzando energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili.

«Siamo entusiasti di portare lo spirito, la passione e i sapori del Sud America in una capitale mondiale dello stile come Milano», ha dichiarato Karen Álvarez. «Questa serata celebra i valori che condividiamo, riunendo talenti della mixology di livello internazionale per mostrare come Flor de Caña valorizzi ogni cocktail abbinato all'autentica gastronomia latinoamericana».

Contatto:corporatecommunications@flordecana.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/flor-de-cana-porta-a-milano-lo-spirito-e-i-sapori-del-sud-america-con-un-esclusivo-cocktail-takeover-302905098.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale PrNewswire.