Fujitsu e Supermicro annunciano una collaborazione strategica per sviluppare tecnologie di elaborazione AI ecosostenibili e soluzioni per data center raffreddati a liquido

KAWASAKI e SAN JOSE, California, 3 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Fujitsu Limited e Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI) oggi hanno annunciato che collaboreranno alla definizione di un impegno strategico a lungo termine in ambito tecnologico e commerciale, per sviluppare e commercializzare una piattaforma con il futuro processore Fujitsu "FUJITSU-MONAKA" basato su ARM, progettato per ottenere performance elevate ed efficienza energetica, il cui lancio è previsto per il 2027. Le due aziende collaboreranno anche allo sviluppo di sistemi raffreddati a liquido per HPC, Gen AI e data center ecologici di prossima generazione.

"Supermicro è entusiasta di collaborare con Fujitsu per fornire server e soluzioni all'avanguardia e a performance elevate, efficienti dal punto di vista energetico e a costi ottimizzati", ha affermato Charles Liang, presidente e amministratore delegato di Supermicro. "Questi sistemi saranno ottimizzati per supportare un'ampia gamma di carichi di lavoro in ambienti AI, HPC, cloud ed edge. Le due aziende si concentreranno su progetti IT ecologici con architetture a risparmio energetico, come rack PnP a raffreddamento liquido, per ridurre al minimo l'impatto ambientale della tecnologia".

Con la continua crescita dell'uso dell'intelligenza artificiale, la domanda di capacità dei data center aumenta più rapidamente di quanto possa essere fornita e una delle sfide più grandi è soddisfare in modo efficiente i maggiori requisiti di consumo energetico. L'innovazione nella tecnologia di raffreddamento a liquido ha già reso Supermicro leader del settore nella distribuzione di soluzioni in questo ambito. Un obiettivo fondamentale sarà quello di unire le competenze di Fujitsu e Supermicro per sviluppare ulteriormente soluzioni di raffreddamento a liquido su scala rack.

Fujitsu e Supermicro uniranno le rispettive capacità tecniche e la loro presenza globale di altissimo livello per offrire un portafoglio di server leader di mercato. L'approccio Building Block di Supermicro alla progettazione dei server consente di realizzare e certificare rapidamente un'ampia gamma di server per carichi di lavoro specifici nei domini di elaborazione IA/HPC e generici, in implementazioni che vanno dai data center cloud alle applicazioni edge.

Inoltre, integrando il processore all'avanguardia "FUJITSU-MONAKA" di Fujitsu, le due aziende otterranno performance eccellenti ed efficienza energetica, perseguendo al contempo elevata affidabilità, sicurezza e facilità d'uso con un'ampia compatibilità software, e consentiranno ai clienti di implementare un'infrastruttura AI rispettosa dell'ambiente. FUJITSU-MONAKA è un processore basato sull'architettura del set di istruzioni ARM basato sull'avanzata tecnologia a 2 nanometri, la cui consegna è prevista per il 2027. Questa nuova tecnologia applicata a FUJITSU-MONAKA si basa sui risultati ottenuti da un progetto sovvenzionato dalla New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO).

La collaborazione si estenderà anche a Fsas Technologies Inc., una sussidiaria di Fujitsu, che fornirà soluzioni di AI generativa basate su piattaforme AI a livello globale che combinano i prodotti server GPU e i servizi di Supermicro per il supporto all'implementazione rivolti agli operatori di data center e aziende.

"La collaborazione tra Fujitsu e Supermicro è un'iniziativa rivoluzionaria che accelererà l'innovazione del green computing", ha affermato Vivek Mahajan, vicepresidente aziendale, direttore tecnologico e responsabile prodotti di Fujitsu. "Combinando le nostre tecnologie consentiremo di creare un'infrastruttura AI di sistema performante ed efficiente dal punto di vista energetico, guidando l'evoluzione dell'AI e della trasformazione digitale (DX)".

In qualità di fornitori di servizi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di infrastrutture per data center, Fujitsu e Supermicro ritengono che promuovere un'infrastruttura di intelligenza artificiale ecologica che riduca il consumo energetico e l'impatto ambientale nei data center sia una priorità assoluta.

