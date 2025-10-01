GCEX Group, società del portafoglio True Global Ventures, rileva Global Block per accelerare la crescita tra i gestori patrimoniali e di asset

LONDRA, 1 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- GCEX (GCEX Group), un broker digitale regolamentato di altissimo livello, ha rilevato GlobalBlock Europe UAB, una società di brokeraggio e gestione patrimoniale di criptovalute il cui focus è su persone con un notevole patrimonio netto (HNWI) e che gestisce oltre 60 milioni di dollari in asset dei clienti. Questa operazione strategica segna un'espansione naturale per GCEX dalla sua consolidata attività OTC, di conversione e tecnologica a una proposta più ampia in merito ad attività digitali per gestori patrimoniali e di asset.

La partnership combina i punti di forza di GCEX nel trading multi-asset regolamentato e nella fornitura di liquidità Tier 1 con le comprovate capacità di GlobalBlock nella gestione patrimoniale e nell'innovazione fintech. Entrambe le imprese godono di una solida reputazione in termini di servizio, sicurezza e trasparenza e prevedono di realizzare sinergie significative nell'onboarding dei clienti, nella tecnologia e nella scalabilità a livello globale.

L'acquisizione sfrutta le licenze multigiurisdizionali di GCEX nel Regno Unito (FCA), nella Danimarca (FSA/UE) e a Dubai (VARA). Insieme, GCEX e GlobalBlock accelereranno l'onboarding dei clienti combinando il quadro di riferimento normativo e di liquidità di GCEX con la tecnologia proprietaria GlobalBlock di gestione dei fondi basata sull'IA, ed espanderanno la gamma di prodotti e la presenza sul mercato a livello globale.

Commenta Lars Holst, fondatore e amministratore delegato GCEX: "L'acquisizione di GlobalBlock rappresenta un'iniziativa strategica per GCEX perché amplia la nostra presenza, la nostra clientela, il nostro team e le nostre capacità. I fondatori di GlobalBlock hanno creato un'azienda redditizia e di spicco, con prodotti di livello mondiale e che offre ai clienti strategie di diversificazione innovative. Le nostre aziende hanno tecnologie complementari e valori condivisi in termini di innovazione, servizio e integrità".

Aggiunge David Thomas, co-fondatore di GlobalBlock: "Guardiamo con fiducia all'opportunità di unire le forze con GCEX. Le sue solide licenze normative e la sua portata globale completano perfettamente il nostro modello di business. Questa partnership ci consente di ampliare le nostre soluzioni di gestione patrimoniale e di asset digitali mentre continuiamo a operare con il marchio GlobalBlock, su cui contano i nostri clienti".

GCEX consente ai clienti istituzionali e professionali di accedere a una liquidità elevata in CFD su asset digitali e valute, oltre al trading spot e alla conversione di asset digitali. True Global Ventures è uno degli investitori di GCEX.

I servizi di GlobalBlock nella gestione patrimoniale e degli asset includono GB10, un portafoglio diversificato delle 10 principali criptovalute ponderate in base alla capitalizzazione di mercato e ribilanciate mensilmente. Le soluzioni di pagamento GlobalBlock permettono ai clienti sia di saldare fatture o ricevere pagamenti in criptovaluta sia di gestire la tesoreria in criptovalute.

Informazioni su GCEX

Fondata nel 2018, GCEX è un broker digitale di altissimo livello regolamentato e all'avanguardia, che utilizza una piattaforma FX e di asset digitali avanzata per clienti istituzionali e professionali. GCEX, che ha stretto partnership con vari fornitori di liquidità Tier 1 affidabili, importanti controparti e istituti di custodia digitale regolamentati, offre un'ampia gamma di prodotti e soluzioni tecnologiche, anche white label.

Informazioni su GlobalBlock

GlobalBlock EU ApS è una società costituita e registrata in conformità alle norme di legge del Regno di Danimarca come fornitore di servizi di asset virtuali. Attualmente gestisce oltre 500 milioni di sterline di asset dei clienti nelle sue attività nel Regno Unito e nelle Bermuda, offrendo soluzioni di gestione del portafoglio personalizzate a persone, famiglie e investitori professionali in possesso di un notevole patrimonio netto.

