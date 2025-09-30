circle x black
Almasri, Giunta Camera: no autorizzazione a procedere per Mantovano, Nordio e Piantedosi

Bocciata la relazione di Gianassi. Il voto in Aula è fissato per il 9 ottobre

Alfredo Mantovano, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi
30 settembre 2025 | 17.21
Redazione Adnkronos
La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta di procedere nei confronti dei ministri della Giustizia Carlo Nordio e dell'Interno Matteo Piantedosi e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano nell'ambito della vicenda Almasri, il generale libico accusato di crimini contro l'umanità (prima arrestato e poi rilasciato e rimpatriato dalle autorità italiane).

Il voto in Aula è fissato per il 9 ottobre. L'organismo parlamentare ha bocciato la relazione del piddino Federico Gianassi che il 9 ottobre farà in Aula una relazione di minoranza sul caso Almasri.

“Dopo la bocciatura della relazione Gianassi, ho nominato un nuovo relatore per l’Aula, Pietro Pittalis, che riferirà in Aula il prossimo 9 ottobre - ha spiegato il presidente della Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio Devis Dori - Le votazioni sono state tre distinte e hanno avuto il medesimo esito, ovvero 13 no e 6 sì”.

