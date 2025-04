GOFIT SBARCA IN ITALIA: TORINO PRIMA TAPPA DI UN'ESPANSIONE NAZIONALE IN ESCLUSIVA CON TECHNOGYM

CESENA, Italia, 3 aprile 2025 /PRNewswire/ -- GOfit, il gruppo leader nel settore dei fitness club in Spagna, annuncia il suo ingresso nel mercato italiano con l'apertura del primo centro a Torino, seguito da nuove aperture a Milano, Bologna e in altre città italiane. Questo ambizioso piano di espansione conferma la volontà di GOfit di portare il proprio modello innovativo anche in Italia.

A partire dal successo sperimentato in Spagna, dove GOfit utilizza da anni il Technogym Ecosystem, anche in Italia il gruppo avvierà una stretta collaborazione, in esclusiva, con Technogym, azienda italiana di riferimento a livello globale nel settore del fitness, dello sport e della salute. Technogym fornirà tutti i centri GOfit con il proprio ecosistema connesso che comprende attrezzature in totale family feeling, le più avanzate tecnologie basate sull'intelligenza artificiale per garantire agli utenti esperienze di allenamento efficaci, ingaggianti e personalizzate su bisogni e obiettivi individuali.

In particolare, i centri GOfit offriranno una esperienza wall to wall completa Technogym, con Technogym Checkup, la nuova soluzione che consente di testare i parametri fisici e cognitivi di ogni utente e prescrivere grazie all'intelligenza artificiale dei programmi personalizzati, Biocircuit, il circuito di prodotti cardio e forza, basato sull'AI, che si adatta automaticamente alla taglia ed al carico di lavoro di ogni singolo utente e Mywellness Enterprise che integra tutti i servizi del Technogym Ecosystem: dall'accesso agli attrezzi, all'erogazione dei programmi, al tracking.

"L'Italia rappresenta per noi un mercato strategico, con una crescente attenzione alla salute e al benessere. Il nostro obiettivo è offrire un'esperienza di fitness completa, basata su un approccio scientifico e su programmi innovativi. La collaborazione con Technogym ci permette di garantire il massimo della qualità, del design e dell'innovazione nei nostri centri," ha dichiarato Mario Barbosa, CEO di GOfit.

Anche Nerio Alessandri, Fondatore e Presidente di Technogym, ha espresso entusiasmo per la partnership: "Siamo orgogliosi di proseguire, anche in Italia, la collaborazione con GOfit, una partnership costruita con successo negli anni in Spagna. L'arrivo di GOfit nel nostro Paese rappresenterà uno stimolo per l'intero settore, favorendo la crescita e l'aumento della professionalità e della qualità nel mondo del fitness e del wellness."

GOfit si distingue per il suo approccio basato su evidenze scientifiche, con programmi di allenamento studiati per migliorare la qualità della vita. Grazie a strutture all'avanguardia, istruttori altamente qualificati e un ambiente inclusivo, l'azienda ha rivoluzionato il concetto di fitness in Spagna e ora si appresta a portare questo modello vincente in Italia.

L'apertura del primo centro a Torino all'interno dell'ex Mercato dei Fiori, completamente ristrutturato, è prevista per la fine dell'estate, segnando l'inizio di un'espansione che porterà il marchio GOfit in tutta la penisola. Milano, Bologna e altre città italiane saranno le prossime tappe di questa crescita.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2656407/GOfit_Technogym.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2657512/Mario_Barbosa_e_Nerio_Alessandri.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2624493/5251433/Technogym_Logo.jpg

