Guarda il trailer ufficiale del raid PvE "Serpentine" di Delta Force

LOS ANGELES, 30 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- Preparati per una sfida Delta Force del tutto nuova. L'operazione Serpentine – disponibile a partire dal 1° gennaio 2025 – ti catapulta insieme alla tua squadra dietro le linee nemiche in un pericoloso raid PvE. Scegli il tuo equipaggiamento, affronta una serie di livelli diversi e impegnativi finché tu e la tua squadra non vi troverete di fronte al soddisfacente finale.

Guarda subito il trailer ufficiale del raid PvE "Serpentine" di Delta Force

Informazioni su Delta Force

Delta Force, sviluppato da Team Jade, è l'imminente sparatutto tattico free-to-play che rappresenta il prossimo capitolo dell'amata serie Delta Force e che presenterà modalità multigiocatore su larga scala nonché una campagna single-player/co-op ricca di azione, un vasto arsenale di armi per la personalizzazione e molto altro. La versione Open Beta di Delta Force per PC verrà lanciata il 5 dicembre e i giocatori potranno unirsi alla mischia ottenendo il gioco gratuitamente tramite il sito web e le pagine di Steam e di Epic Games Store . I giocatori possono ora anche pre-registrarsi su App Store, Google Play Store e Google Play Games (PC) per il lancio del 20 gennaio 2025.

Informazioni su Team Jade

Team Jade è un ramo importante di TiMi Studio Group, famoso per Call of Duty: Mobile e Assault Fire; quest'ultimo è lo sparatutto cinese per PC più popolare dell'ultimo decennio. Con un organico di centinaia di veterani del settore, Team Jade ha ricevuto vari riconoscimenti prestigiosi – BAFTA e TGA.

