Hisun Pharmaceutical celebra il 70° anniversario con i partner globali alla Milan-Taizhou Night

MILANO, 8 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co., Ltd. ha ospitato la cena di ringraziamento per i partner globali in occasione del 70° anniversario a Milano il 5 ottobre, alla vigilia di CPHI Milano 2026. All'insegna del tema "Bridging Cultures, Advancing Health Together", l'evento ha riunito le principali aziende farmaceutiche di tutto il mondo per una serata di networking e scambio culturale. Geng Xiewei, consigliere economico e commerciale del consolato generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano; rappresentanti di associazioni imprenditoriali cinesi e italiane, tra cui la Camera di Commercio Cinese in Italia e la Camera di Commercio Cinese d'Oltremare di Milano; e rappresentanti di importanti aziende farmaceutiche globali. Attraverso il networking del settore e lo scambio culturale, gli ospiti hanno rinnovato i legami di partenariato ed esplorato nuove vie di cooperazione. L'evento ha anche evidenziato sia la forza del cluster dell'industria farmaceutica di Taizhou, provincia dello Zhejiang, sia i 70 anni di impegno di Hisun Pharmaceutical per la produzione farmaceutica e la cooperazione internazionale.

L'evento si è ispirato alle caratteristiche lanterne senza struttura portante interna di Taizhou e ha ospitato una cerimonia di illuminazione con le lanterne ispirata ai paesaggi naturali della città, esperienze culturali che ne hanno mostrato le arti e i mestieri tradizionali ed esposizioni di specialità locali. Queste attività hanno offerto agli ospiti internazionali uno sguardo sul ricco patrimonio culturale di Taizhou e sulla vitalità del suo settore farmaceutico, che ha fatto guadagnare alla città il riconoscimento di "Capitale farmaceutica della Cina". L'evento ha anche contribuito ad accrescere la visibilità internazionale di Taizhou e di Hisun Pharmaceutical.

Fondata nel 1956 a Taizhou, Hisun Pharmaceutical è stata pioniera nel portare i prodotti farmaceutici cinesi sui mercati internazionali. Nel 1992, la sua tobramicina ha ricevuto l'approvazione della FDA degli Stati Uniti. Essendo una delle prime aziende cinesi ad esportare principi attivi farmaceutici (API), Hisun ha avviato la sua espansione commerciale nei mercati consolidati, compresi Stati Uniti ed Europa. Da allora, l'azienda ha costruito la sua attività internazionale attorno ad API speciali di alta qualità. Diversi dei suoi prodotti principali hanno ottenuto Certificati di Idoneità alle monografie della Farmacopea Europea (CEP) e i suoi impianti di produzione hanno ricevuto la certificazione in base alle Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP) dell'UE, a conferma dei suoi legami di lunga data con l'industria farmaceutica europea.

Nel 2025, Hisun Pharmaceutical ha lanciato la sua Strategia di internazionalizzazione 2.0, concentrandosi su un coinvolgimento più profondo nei mercati esteri, una presenza locale più forte e una più ampia collaborazione nell'intera catena del valore. L'azienda continua a rafforzare i partenariati strategici con le aziende farmaceutiche e gli istituti di ricerca europei principali, ampliando la collaborazione oltre la fornitura di API per comprendere l'attività congiunta di ricerca e sviluppo, il trasferimento di tecnologia, la produzione locale e la cooperazione nei mercati regolamentati. Questi sforzi stanno portando a una più stretta collaborazione tra le industrie farmaceutiche cinesi ed europee.

Negli ultimi 70 anni, Hisun Pharmaceutical è diventata un gruppo farmaceutico e sanitario integrato con capacità che comprendono ricerca e sviluppo, produzione e vendita. I suoi prodotti sono venduti in oltre 100 Paesi e regioni in tutto il mondo, con attività internazionali in API, prodotti farmaceutici finiti e salute animale. L'azienda continua a servire l'industria farmaceutica globale attraverso il suo impegno per la qualità e la sua esperienza produttiva in Cina.

La "Milan-Taizhou Night" ha offerto una piattaforma per lo scambio culturale e il dialogo del settore con la comunità farmaceutica globale, rafforzando al contempo i legami di Hisun Pharmaceutical con i partner internazionali. Hisun Pharmaceutical celebra il suo 70° anniversario, l'azienda continuerà ad approfondire la collaborazione internazionale e a lavorare con i partner di tutto il mondo per promuovere l'innovazione e il progresso condiviso nell'industria farmaceutica.

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