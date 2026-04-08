Hoonartek lancia ClearView™, un layer decisionale agentico che sfrutta il patrimonio di dati aziendali e sostituisce le soluzioni SaaS in esubero

LONDRA, 8 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Hoonartek ha lanciato ClearView™, un layer decisionale agentico progettato per le aziende che investono in piattaforme di dati moderne, ma che non sono ancora riuscite a tradurre tale investimento in una gestione autonoma, orientata al business.

La maggior parte delle grandi imprese si trova ad affrontare un problema comune: un patrimonio di dati consolidato (lakehouse, cloud warehouse e anni di esperienza ingegneristica) combinato con una crescente quantità di prodotti SaaS specifici, ognuno dei quali risolve problemi circoscritti in modo isolato. Ciò comporta un aumento dei costi delle licenze, una frammentazione della proprietà e sistemi di intelligenza artificiale che operano a margine dell'azienda anziché al suo interno.

ClearView™ di Hoonartek è stato progettato per ribaltare questa situazione. Considerando le decisioni aziendali come unità primaria di progettazione, la soluzione implementa agenti autonomi direttamente a livello dell'infrastruttura dati esistente, attivandola per prendere decisioni in tempo reale e riducendo sistematicamente la dipendenza da strumenti SaaS frammentati.

"Le aziende hanno già creato le basi per la gestione dei dati. ClearView™ è ciò che fa davvero la differenza, in quanto offre agenti in grado di prendere decisioni aziendali concrete, tracciabili dalla progettazione al risultato, senza aggiungere un ulteriore livello SaaS". — Peeyoosh Pandey, CEO di Hoonartek

Questo cambiamento sta avendo grande impatto a livello di CFO e CDO, dove la razionalizzazione del SaaS e l'implementazione dell'IA stanno convergendo in un'unica priorità strategica.

"Il principale ostacolo riscontrato dalle aziende nell'ambito dell'IA non è la tecnologia, bensì il modello operativo che regola il processo decisionale su larga scala. ClearView™ risolve questo problema agendo direttamente sull'infrastruttura esistente". — Rupinder Bhamra, ex direttore tecnico aziendale di MSCI

"Le aziende non falliscono nel campo dell'IA a causa di modelli scadenti, ma perché nessuno associa la piattaforma dati al processo decisionale. ClearView™ colma questa lacuna". — Dejan Deklich, ex direttore tecnico di Aisera

ClearView™ opera su tre livelli: un livello di governance decisionale che definisce le competenze degli agenti, RealizeAI, la piattaforma di intelligenza artificiale di Hoonartek per la scalabilità dei casi d'uso di machine learning, e BlueFoundry, il motore di esecuzione che traduce le intenzioni aziendali in flussi di lavoro gestiti da agenti. Ogni decisione può essere tracciata dalla definizione al risultato. Si tratta di una funzionalità integrata, non aggiunta a posteriori.

La piattaforma è attiva nei settori dei servizi finanziari, delle telecomunicazioni e manifatturiero. Hoonartek è stata premiata ai NASSCOM Inspire Awards 2026 per l'eccellenza dei suoi servizi AI.

Informazioni su Hoonartek

Hoonartek è un'azienda globale specializzata in soluzioni di dati e intelligenza artificiale con oltre 15 anni di esperienza e più di 250 implementazioni aziendali nei settori BFSI, delle telecomunicazioni, manifatturiero e farmaceutico. L'azienda collabora con Databricks, Google Cloud e Ab Initio per aiutare le imprese a sfruttare appieno il proprio patrimonio di dati e a potenziare i processi decisionali basati sull'intelligenza artificiale.

Contatto per i media:Rupesh ShindeVicepresidente aggiunto del settore marketing — info@hoonartek.com

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