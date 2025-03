Huawei aiuta gli operatori a rimodellare l'azienda, le infrastrutture e la manutenzione con l'intelligenza artificiale

BARCELLONA, Spagna, 5 marzo 2025 /PRNewswire/ -- Durante l'MWC di Barcellona del 2025, Huawei riunirà operatori, partner del settore e opinion leader provenienti da tutto il mondo per esplorare l'intersezione tra reti 5G e intelligenza artificiale e il modo in cui possono supportarsi a vicenda per offrire nuove opportunità di crescita.

L'azienda presenta un'ampia gamma di soluzioni:

Queste discussioni nascono in un momento in cui modelli di intelligenza artificiale open source e di alta qualità si stanno sviluppando rapidamente, alimentando un'ondata nuova e più diversificata di innovazioni nelle applicazioni dell'IA.

Il tema di quest'anno di Huawei è "Accelerare il mondo intelligente" e il loro stand "stellato" nel padiglione 1 è progettato per rappresentare gli innumerevoli frammenti di intelligenza che illuminano il cielo notturno. L'azienda presenta la sua innovazione nelle infrastrutture digitali e nelle applicazioni di servizi per privati, case e aziende, nonché storie di successo create insieme ai suoi clienti e partner.

L'evoluzione delle reti 5G per cogliere nuove opportunità

Entro la fine del 2024, gli utenti 5G in tutto il mondo erano oltre 2,1 miliardi e i numeri continuano a crescere. Huawei collabora con gli operatori per promuovere lo sviluppo del 5G attraverso l'innovazione aziendale e di rete, aiutandoli nella transizione dall'Internet mobile all'intelligenza artificiale mobile.

Nel 2024, diversi operatori pionieristici hanno già dato il via al 5G avanzato (5G-A) commerciale, lanciando pacchetti 5G-A per gli utenti in oltre 200 città in tutto il mondo. Per i consumatori, questi pacchetti sfruttano le funzionalità avanzate del 5G-A per fornire un'esperienza utente ottimizzata per scenari quali lo streaming live e i giochi, nonché per viaggi in metropolitana e di lavoro. Per gli operatori, questi pacchetti rappresentano un'opportunità per andare oltre la connettività tradizionale e iniziare a monetizzare un'esperienza più personalizzata per diversi utenti. I progressi degli operatori in questi ambiti hanno spinto il settore verso un'era di connettività 5G-A basata sull'intelligenza artificiale.

Huawei collabora attivamente con operatori in Cina, Europa, Medio Oriente e Asia-Pacifico per esplorare modelli innovativi di monetizzazione dell'esperienza, definire scenari applicativi, progettare nuove offerte e ampliare la propria base di utenti. Questo spostamento dell'attenzione dalla connettività all'esperienza ha migliorato sia l'esperienza utente sia i ricavi degli operatori.

Rete incentrata sull'intelligenza artificiale

Huawei ha lanciato la sua soluzione di rete incentrata sull'intelligenza artificiale che aiuta gli operatori ad aggiornare la propria infrastruttura di rete TIC per soddisfare le nuove esigenze di larghezza di banda, latenza, copertura e manutenzione derivanti da un'ondata di nuove applicazioni dell'intelligenza artificiale. È progettata per contribuire a rimodellare rapidamente i modelli aziendali e i servizi di telecomunicazione per cogliere le nuove opportunità nell'era dell'intelligenza artificiale.

Con il rapido sviluppo di tecnologie come 5G-A, cloud e intelligenza artificiale, gli operatori dovranno passare da fornitori di servizi di connettività a fornitori di servizi digitali. Per guidare questo processo, Huawei sta lanciando un'architettura tecnologica a tre livelli per gli operatori che intendono trasformarsi da operatori di telecomunicazioni a operatori tecnologici, aiutandoli ad accedere a nuovi ambiti commerciali e ad aprire le porte a nuove opportunità di crescita.

Accelerare l'intelligenza industriale

All'MWC di quest'anno, la divisione aziendale di Huawei dimostra come diversi settori possono integrare l'intelligenza artificiale nei loro specifici scenari aziendali sfruttando l'architettura di riferimento per l'intelligenza industriale dell'azienda.Nel corso dell'evento, Huawei ha svelato 83 diverse "vetrine" di settore con i clienti e ha lanciato 10 importanti soluzioni per accelerare la trasformazione intelligente insieme ai suoi partner.

Superare i confini dei dispositivi e dell'esperienza dei consumatori

In occasione dell'evento, la divisione consumatori di Huawei presenterà una gamma di prodotti di punta di fascia alta, all'avanguardia e tecnologicamente avanzati. Attraverso diverse zone espositive basate su scenari, l'azienda condividerà le sue ultime innovazioni in fatto di telefoni pieghevoli, fitness e salute, fotografia e creatività, concentrandosi su come la tecnologia possa arricchire ulteriormente la vita quotidiana delle persone.

Huawei crede in un approccio incentrato sull'uomo nello sviluppo di tecnologie che plasmino il futuro. Nel 2025, l'azienda continuerà a sviluppare prodotti di consumo che sposteranno i confini della tecnologia, offriranno un'esperienza intelligente all'avanguardia per tutti gli scenari di utilizzo e costruiranno un marchio di fascia alta che i consumatori ameranno e di cui si fideranno.

L'MWC di Barcellona del 2025 si terrà dal 3 al 6 marzo a Barcellona, in Spagna. Durante l'evento Huawei presenterà i suoi ultimi prodotti e soluzioni presso lo stand 1H50 nel padiglione 1 della Fira Gran Via.

Nel 2025, l'implementazione commerciale del 5G-A accelererà e l'IA aiuterà gli operatori a rimodellare l'azienda, l'infrastruttura e la manutenzione. Huawei sta lavorando attivamente con operatori e partner in tutto il mondo per accelerare la transizione verso un mondo intelligente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2633559/HuaweiImage.jpg

