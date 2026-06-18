Huawei amplia l'ecosistema dedicato alla salute e al fitness con la serie HUAWEI WATCH FIT 5, rafforzando il proprio impegno per il benessere delle donne

Le nuove collaborazioni con le app Life: Period Tracker, Clue e The Ginger Club segnalano un crescente slancio per gli sviluppatori di terze parti che realizzano applicazioni sulla piattaforma per dispositivi indossabili di Huawei

LONDRA, 18 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Huawei ha annunciato l'ulteriore espansione del proprio ecosistema di app dedicate alla salute e al fitness sulla serie HUAWEI WATCH FIT 5, appena lanciata, rafforzando la propria strategia volta a creare una piattaforma aperta e incentrata sui partner, in grado di offrire agli utenti un valore concreto nella vita di tutti i giorni. Tra le ultime novità figurano Life: Period Tracker, l'app per la salute femminile riconosciuta a livello mondiale; Clue, l'app numero uno per il monitoraggio del ciclo mestruale, guidata da donne; e The Ginger Club, una comunità di runner nata intorno alla fisiologia femminile, che offre funzionalità avanzate di monitoraggio del ciclo, approfondimenti sulla salute basati sui dati e allenamenti personalizzati direttamente al polso.

Le app sono disponibili su HUAWEI AppGallery per tutti i modelli della serie HUAWEI WATCH FIT 5. Questi progetti riflettono un'ambizione più ampia: attirare i migliori sviluppatori di app nell'ecosistema dei dispositivi indossabili di Huawei e fornire loro la piattaforma, le integrazioni dei dati e la portata di utenti necessari per creare esperienze nel campo della salute e del benessere che migliorino concretamente la vita quotidiana.

Una piattaforma dedicata alla salute delle donne

Poiché la salute delle donne rappresenta una chiara priorità strategica, il team dedicato all'ecosistema di Huawei ha collaborato strettamente con i partner per garantire che la serie HUAWEI WATCH FIT 5 vada oltre il semplice contapassi. Life: Period Tracker consente alle utenti di registrare i dati relativi al ciclo mestruale, tra cui i sintomi, l'umore e l'intensità del flusso direttamente dall'orologio, in modo discreto e senza dover ricorrere al telefono.

Per gli utenti che desiderano un'analisi più approfondita, l'integrazione di Clue con l'app Huawei Health consente di includere nell'analisi del ciclo i dati relativi al sonno e le misurazioni della temperatura corporea rilevati dall'orologio, offrendo così informazioni sulla salute più personalizzate e basate sui dati. Disponibile con un abbonamento a Clue Plus, questa integrazione consente agli utenti di sfruttare al meglio i dati già raccolti dal proprio orologio.

Dai dati sul polso al coaching intelligente

The Ginger Club, fondata dalla rinomata allenatrice di corsa Candela Pérez, estende l'attenzione alla salute delle donne, già al centro dell'ecosistema, al campo delle prestazioni sportive. Abbonandosi a The Ginger Club, i programmi di allenamento, dalla 5K alla maratona, sono studiati in base alle fasi del ciclo mestruale. Inoltre, grazie alla sincronizzazione perfetta con la serie HUAWEI WATCH FIT 5, l'app attinge ai dati in tempo reale relativi al ritmo, alla frequenza cardiaca e al recupero per indicare agli utenti quando dare il massimo e quando riposarsi, trasformando l'orologio in un vero e proprio allenatore.

Queste collaborazioni dimostrano il crescente successo della piattaforma per dispositivi indossabili di Huawei: il design leggero, pensato per essere indossato tutto il giorno, garantisce una maggiore continuità dei dati e un coinvolgimento più profondo degli utenti, offrendo una proposta davvero interessante agli sviluppatori che desiderano raggiungere le persone nei momenti reali della loro vita.

Un invito a un ecosistema aperto

Per festeggiare il lancio, chi acquisterà un nuovo HUAWEI WATCH FIT Serie 5 riceverà in omaggio un abbonamento premium esclusivo di tre mesi, del valore di 15 €, a Life: Period Tracker, oltre a una prova gratuita di 3 mesi a Clue Plus, nell'ambito dell'impegno di Huawei a rendere il proprio ecosistema pienamente gratificante fin dal primo giorno.

Per gli sviluppatori e i marchi del settore sanitario, la strada verso la collaborazione è aperta: sia attraverso l'integrazione con Health Kit sia tramite lo sviluppo di app native per HUAWEI AppGallery, Huawei fornisce gli strumenti, le API e il supporto al lancio commerciale necessari per portare sul mercato esperienze avvincenti nel campo dei dispositivi indossabili. Inoltre, la serie HUAWEI WATCH FIT 5 supporta anche i pagamenti contactless con Curve Pay, oltre all'accesso a Huawei MultiPass, che include l'abbonamento a Huawei Health+ e vantaggi esclusivi offerti da famose app dedicate allo sport, al fitness e allo stile di vita, come komoot, Naviki, URUNN e FIIT.

Gli sviluppatori e i marchi del settore sanitario interessati a sviluppare soluzioni per la piattaforma dei dispositivi indossabili di Huawei sono invitati a valutare le opportunità di collaborazione tramite il Portale per sviluppatori Huawei all'indirizzo https://developer.huawei.com/consumer/en/.

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