Huawei annuncia l'espansione dei pagamenti contactless Curve Pay su loro dispositivi HUAWEI WATCH

La funzionalità sicura "tap to pay" è ora disponibile su un numero crescente di smartwatch HUAWEI WATCH per i clienti in Europa

MADRID, 19 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Huawei, azienda leader nel settore della tecnologia di consumo, è lieta di annunciare l'integrazione di Curve Pay in tutta la sua gamma di dispositivi indossabili in Europa, ora facilmente accessibile su HUAWEI WATCH Ultimate 2, HUAWEI WATCH GT 6, HUAWEI WATCH GT 5 e HUAWEI WATCH FIT 4.

Questa novità fa seguito all'integrazione di Curve Pay nel nuovo HUAWEI WATCH GT Runner 2, dotato di tecnologia avanzata di posizionamento e tracciamento GPS e di una modalità di maratona intelligente pensata sia per i runner professionisti che per quelli amatoriali.

Huawei è orgogliosa di essere in prima linea in questo settore, in un periodo in cui i pagamenti digitali contactless sono parte integrante della vita quotidiana dei consumatori europei. Si tratta di un elemento fondamentale dell'impegno dell'azienda a rendere i pagamenti in mobilità senza smartphone ancora più accessibili agli utenti abituali, senza compromettere la sicurezza o la praticità.

Tra le varie caratteristiche, i clienti che utilizzano uno dei modelli Huawei sopra menzionati ora hanno accesso a una serie di vantaggi, come:

"L'integrazione di Curve Pay nel nostro ecosistema di dispositivi indossabili rappresenta una pietra miliare della nostra missione di creare una vita digitale totalmente integrata", ha dichiarato Rong Tao, presidente della divisione dispositivi di Huawei Europa. "Con questa nuova funzionalità integrata nei dispositivi HUAWEI WATCH, consentiamo ai nostri consumatori di usufruire di pagamenti "tap to pay" sicuri e pratici direttamente dal proprio polso, offrendo una maggiore indipendenza e libertà di movimento."

Curve Pay è attualmente disponibile su dispositivi selezionati scaricando l'app da HUAWEI AppGallery, App Store, Google Play o Galaxy Store, installandola e associandola al dispositivo HUAWEI WATCH. L'azienda prevede di estendere la funzionalità ad altri prodotti del catalogo.

Ulteriori informazioni

HUAWEI AppGallery: https://appgallery.huawei.com/featuredGet Curve Pay: https://www.curve.comHuawei Wearables: https://consumer.huawei.com/it/wearables

Informazioni su Huawei Consumer BG

I prodotti e i servizi Huawei sono disponibili in oltre 170 Paesi e sono utilizzati da un terzo della popolazione mondiale. Sono stati istituiti quattordici centri di ricerca e sviluppo in diversi Paesi del mondo, tra cui Germania, Svezia, India e Cina. Huawei Consumer BG è una delle tre divisioni aziendali di Huawei e si occupa, tra gli altri, di smartphone, PC e tablet, dispositivi indossabili e servizi cloud. La rete globale di Huawei vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore delle telecomunicazioni e punta a fornire le più recenti innovazioni tecnologiche ai consumatori di tutto il mondo.

Informazioni su Curve Pay

Curve Pay è un portafoglio digitale all'avanguardia che consente di risparmiare denaro e ottimizzare ogni pagamento effettuato. Permette di evitare commissioni nascoste per la conversione di valuta, cambiare carta dopo l'acquisto e guadagnare ulteriori premi oltre ai vantaggi già previsti. Il fulcro dell'esperienza è il portafoglio Curve Pay, che riunisce tutte le carte in un unico luogo sicuro e automatizza la gestione delle finanze.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2935897/Huawei_CurvePay.jpg

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